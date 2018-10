Betett a sok sztrájk a Ryanairnek

A Ryanair ír légitársaság elkezdte lelkileg felkészíteni a befektetőit, hogy az idei év nem lesz olyan rózsás a cégnek: a cég kiadott figyelmeztetése szerint az éves profit 12 százalékkal lesz alacsonyabb, mint amire számítottak - írja a BBC. A cég részvényei a profitfigyelmeztetés hatására 8 százalékot estek hétfő reggel.

A visszaesésről több tényező is tehet: emelkedett az üzemanyagok ára és több költséggel jár, hogy a légitársaság megfeleljen az EU-s szabályoknak, mint korábban, stb. A legnagyobb érvágást viszont az jelentette, hogy

a Ryanair olyan vacakul bánik a dolgozóival, hogy azok több nagyszabású sztrájkot is tartottak az elmúlt hónapokban, ami miatt rengeteg bevételtől esett el a cég.

Legutóbb a múlt héten sztrájkoltak a társaság német, holland, belga, spanyol és portugál pilótái és utaskísérői, ami miatt 250 járatot kellett törölni pénteken. Ez volt az eddigi legnagyobb sztrájk, de már augusztusban is tartottak nemzetközi munkabeszüntetést a cég pilótái, az ír pilóták pedig már ötször sztrájkoltak az idén.

A dolgozók szerint nagyon rosszak a munkakörülmények a cégnél, állításuk szerint az ivóvízért is fizetniük kell a fedélzeten, betegszabadságra pedig kizárólag akkor mehetnek, ha személyesen jelennek meg az orvosi igazolással, a cég pedig csak az ír munkajognak megfelelő szerződéseket hajlandó írni a dolgozókkal, még akkor is, ha nem is Írországban dolgoznak. Emiatt a személyzet 34 pontból álló, a munkakörülményeiket javító követelést fogalmazott meg.

A Ryanair és annak vezetője, Michael O'Leary híresen ellenséges viszonyban van a munkavállalóival, akiket egy alkalommal "lusta barmoknak" nevezett, akiket néha fenékbe kell billenteni. Arról már korábban is írtunk, hogy ezzel végül elég rosszul járhat a cég, és úgy tűnik, most beteljesülnek ezek a jóslatok.