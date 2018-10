Több százezer dolgozónak emel bért az Amazon

Az Amazon eddig nem igazán arról volt híres, hogy nagyon jó fej a dolgozóival, sőt, a cég sikerének része az is, hogy a cég a dolgozókkal emberi robotokként bánik. Éppen ezért Jeff Bezos óriáscége a nyugati világ egyik legkegyetlenebb munkáltatója hírében áll, most viszont úgy tűnik, az Amazon megelégelte ezt a bélyeget, ugyanis a cég bejelentette, hogy

több százezer dolgozójának emeli jelentősen a bérét.

A cég november 1-től az Egyesült Államokban óránként 15 dollárra emeli a legalacsonyabban fizetett dolgozóinak a bérét, ezzel dupláját fizetve ki a 7,25 dolláros szövetségi minimálbérnek. Az amerikai dolgozók mellett a brit munkavállalók fizetése is emelkedik, Londonban 8,20 fontról 10,50 fontra, Londonon kívül pedig 8-ról 9,50-re.

A béremelés az Egyesült Államokban 250 ezer, Nagy-Britanniában pedig 17 ezer munkavállalót érint. A cég bejelentése szerint a változás a teljes- és részmunkaidőben dolgozókra, valamint az idénymunkásokra is érvényes lesz.

A 15 dolláros órabér bevezetése azért is fontos és szimbolikus, mert több amerikai szakszervezet és demokrata politikus, például Bernie Sanders is azért kampányol évek óta, hogy emeljék 15 dollárra a minimálbért. A nagy nyomás hatására már több nagy üzletlánc is bért emelt, a Walmart és a Target például 11 dollárra növelte a minimális fizetéseit, utóbbi azzal az ígérettel, hogy 2020-tól 15 dollárra emeli az órabért.

Az Amazon szóvivője a béremelés bevezetésekor azt is mondta, hogy a cég csatlakozni akar a kampányolókhoz, és lobbizni fog a kongresszusban a 15 szövetségi minimálbérért.