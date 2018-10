Indiából, Costa Ricából hoznak dolgozókat a magyar cégek

Egyre több vendégmunkás dolgozik a magyar üzemekben, vannak cégek, amelyek már Indiából, Costa Ricából hoznak munkaerőt - írja a G7.hu. A portál által kikért adatok szerint

az elmúlt évben több mint kétszeresére emelkedett a munkavállalási céllal beadott tartózkodási engedélykérelmek száma az országban.

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal adatai szerint eddig idén 13701 ilyen kérelem érkezett, míg tavaly egész évben 6040, egy évvel korábban pedig 4390. Ez is azt mutatja, hogy a magyar cégek egyre kevésbé bírnak a munkaerőhiánnyal, amit egyre több külföldi munkavállalóval igyekeznek orvosolni.

Arról már korábban is írtunk, hogy vannak olyan kelet-magyarországi cégek, akik Ukrajnából hoznak dolgozókat, a kormány pedig a szabályok lazításával és a toborzás támogatásával igyekezett segíteni ezeket a cégeket, a legnagyobb bevándorlás-ellenes kampányok közepette is. A kormány egyrészt megengedte, hogy hiányszakmákban dolgozók három hónapig munkavállalási engedély kiváltása nélkül is dolgozhatnak szerb és ukrán munkások, egy debreceni cég pedig 450 millió forintot kapott arra, hogy több mint 5000 ukrán dolgozó magyarországi elhelyezkedését segítse.

A G7 viszont pár cégnél járva nemcsak szerb és ukrán munkavállalókkal találkozott: egy nyugat-magyarországi cégnél öt indiai munkás dolgozik, akik egy évet lesznek itt, mielőtt hazamennek, egy tatabányai cégnél pedig szerbek mellett Costa Rica-i munkásokkal is lehet találkozni.

A portál szerint az, hogy két év alatt megháromszorozódott az engedélykérelmek száma, azt is jelentheti, hogy egy dolgozóra többször is beadják a kérvényt, miután letelt a három hónap, vagyis hosszabb távra terveznek a cégek a külföldi munkásokkal.