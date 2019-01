10%-os béremelés lesz a Penny Marketnél

A Penny Market Kft.-nél az előző évhez hasonlóan idén is 10 százalékos béremelést terveznek, a béren kívüli juttatások rendszerét is fejlesztik, 2019. január 1-től a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók havonta 14 000 forint értékű, SZÉP-kártyán elérhető juttatásban részesülnek - közölte az áruházlánc szerdán az MTI-vel.

A Penny Market nem emeli meg a kollektív szerződésben meghatározott túlmunkakeretet, erről a társaság állapodott meg az üzemi tanácsával és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetével. Ugyanakkor megjegyezték, hogy ha valaki kéri, a cég lehetővé teszi számára évente akár a 400 óra túlmunka vállalását is.

Az Auchan korábban arról tájékoztatta az MTI-t, hogy jelentős mértékben nő a nem vezető beosztású munkatársak alapbére, amelyhez emelkedő prémiumok és béren kívüli juttatások is tartoznak. Utóbbi a teljes munkaidőben dolgozóknál idén eléri a bruttó 91 ezer forintot. A 2019-es emelés összesen 1,7 milliárd forintot jelent majd.

A Spar összesen 7,5 milliárd forintnyi béremelést jelentett be 2019-re. A bérmegállapodásról szóló korábbi közlemény szerint a legnagyobb létszámot kitevő áruházi munkakörökben, valamint a logisztikai központokban a kezdő alapbér minimuma havi bruttó 220 ezer forintra nőtt. Vásárlói kedvezményt a Spar is kínál, emellett továbbra is biztosítja alkalmazottai számára a 13. havi juttatást és a hűségprogramot. Utóbbi évi 100 ezer forintról 120 ezer forintra nőtt, így havonta bruttó 10 ezer forint bérkiegészítést jelent, SZÉP-kártyára pedig a munkaviszony kezdetétől függően 40 és 100 ezer forint juttatást utalnak.

Az Aldi korábbi közleménye szerint 10,88 százalékkal emeli a heti 40 órás munkaidőben dolgozó, kezdő pénztáros és logisztikai alkalmazottak fizetését, amely így havi 301 900 forintra nő.