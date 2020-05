Közel 60 ezer ember regisztrált álláskeresőként márciusban

A KSH alapján márciusban csökkent a foglalkoztatás is. Több okból is legfeljebb a válság előszele látszik még csak ebből az adatból.

Három hét csúszással megjelentek a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján a márciusra vonatkozó részletes foglalkoztatási adatok, amelyekből kiderül többek között, hogy a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet bejelentése után több mint ezer embert érintető csoportos leépítések indultak az országban - írja a Portfolio.hu.

Csoportos leépítéssel egész pontosan 1098 fő veszítette el az állását a kijárási korlátozások első hónapjában, míg egy évvel korábban ugyanebben a hónapban csak 363 főt érintett ilyen leépítés. Nem meglepő módon a csoportos leépítések leginkább a turizmust és vendéglátást, valamint a feldolgozóipart (azon belül a háztartási villamos készülék gyártását, a fémmegmunkálást, a sportszer-gyártást, a falemez-gyártást, ruhaipart) érintette, de volt csoportos leépítés az informatikai szolgáltatásoknál és az erdészetekben is. Helyileg a legtöbb leépítés Budapesten, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs Szatmár-Bereg megyében volt.



A késve megjelent adatokból az is kiderült, hogy 59,4 ezer ember kérte, hogy vegyék fel az álláskeresési nyilvántartásba,

7 százalékuk most regisztrált elő. Az első regisztrálók száma az előző év márciusához képest 7,8 százalékkal nőtt. Az egy évnél régebben nyilvántartásba vett álláskeresők számában 3,7 százalékkal nőtt egy év alatt. Azt már korábban is lehetett tudni, hogy márciusban 281 ezer munkanélkülit tartottak nyilván, közülük 38,2 ezer álláskereső volt 25 év alatti, 70,1 ezer fő 55 év feletti. A mostani adatokból az is kiderült, hogy 151,2 ezer álláskereső volt jogosult pénzbeli ellátásra ( 54,4 százalékuk álláskeresési ellátásban, 45,6 százaléka szociális jellegű támogatásra), ami azt is jelenti, hogy

Az álláskeresők 46,2 százaléka semmilyen pénzbeli támogatást nem kapott.

Az álláskereső és a munkanélküli statisztikai kategóriák közötti különbségről itt olvashat a keretes részben.