23 milliónyi bírságot osztott ki a jegybank hiányzó engedélyek miatt

Az MNB 10 millió forintra bírságolta a budapesti székhelyű Első Magyar Befektetői Szövetkezetet, mert engedély nélkül visszafizetendő pénzeszközöket gyűjtött, a Skylite Reklám és Piackutató Kft. pedig 13 milliós bírságot kapott, amiért bejelentés nélkül folytatott ügynöki tevékenységet – derül ki a jegybank közleményéből.

Az Első Magyar Befektetői Szövetkezettel ügyében a jegybanknak az volt a baja, hogy a szövetkezet kamat- és tőkegarancia ígérete, illetve visszafizetési kötelezettség vállalása mellett magyar ügyfelektől üzletszerűen gyűjtött betétnek nem minősülő visszafizetendő pénzeszközöket engedély nélkül.

A Skylite Kft.-vel szembeni jegybanki vizsgálat feltárta, hogy a társaság ügynöki tevékenysége során magyar befektetőket közvetített online kereskedési platformokon keresztül a ciprusi székhelyű – 2017 októberéig határon átnyúló tevékenység végzésére jogosult – AJF Financial Services Ltd. elnevezésű befektetési szolgáltató részére. A ciprusi szolgáltató ugyanakkor magyarországi függő ügynökét nem jelentette be. A Skylite Kft. tehát nem szerepel a jegybanki nyilvántartásokban, így az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenység végzésére nem jogosult.

A jegybank az engedély nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végző társaság esetében büntetőfeljelentést is tett az illetékes nyomozó hatóságnál. Mivel az AJF Financial Services Ltd. felügyelete nem tartozik az MNB hatáskörébe, a jegybank jelezte a ciprusi pénzügyi felügyeleti hatóságnak, hogy az MNB az elmúlt időszakban különböző piacfelügyeleti eljárásokban feltárta, hogy több magyar társaság bejelentés hiányában végzett ciprusi befektetési szolgáltatók részére közvetítésre irányuló tevékenységet, ami Magyarországon idén január 1-től bűncselekménynek minősül.