Még jobban Mészáros Lőrincé lett az MKB bank

Mészáros Lőrinc áttételesen már eddig is meghatározó részesedéssel bírt a pár éve államosított majd privatizált MKB bankban, most viszont a bank bejelentette, hogy a magyar történelem leggyorsabban gazdagodó embere még nagyobb részesedést szerzett.

Az MKB részvényeinek egy részét a bank dolgozóinak szervezete, az MKB Bank Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet kapta. A szervezet eddig 15 százalékos tulajdonos volt a bankban, most viszont a részvényei nagy részét eladta az Rkofin Befektetési és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságnak, egész pontosan 9 620 597 darabot, egyenként 1000 forintért.

A Felcsút, Fú utca 221-be bejegyzett Rkofin tulajdonosa a Metis II. Magántőkealap, amely a Mészáros Lőrinchez tartozó Konzum-csoport tulajdona (ahogy a Metis magántőkealap is, amelynek 35 százalékos részesedése van a bankban). Az Rkofin nem új tulaj az MKB-ban, eddig 4 százalékos részesedése volt a bankban, ez most 13,62 százalékra nőtt, míg a munkavállalók szervezeténél a részvények kicsit több, mint 5 százaléka maradt. A bank tulajdonosi szerkezete most így néz ki:

Metis Magántőkealap: 35,000001%

Blue Robin Investments S.C.A.: 32,9%

Rkofin Befektetési és Vagyonkezelő Kft.: 13,620597%

EIRENE Magántőkealap: 9,999999%

MKB Bank Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet: 5,379403%

Pantherinae Pénzügyi Zrt.: 3,1%