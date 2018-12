11 millióra bírságolta a Raiffeisent az MNB

Az MNB 11 millió forintra bírságolta a Raiffeisen Bankot a személyi kölcsöneinek reklámozása során feltárt jogsértések miatt – derül ki a jegybank közleményéből.

Mi a THM? A THM olyan százalékos mutatószám, amely egy évre vetítve tartalmazza a lakossági hitelek (pl. személyi kölcsön, hitelkártya, áruhitel, folyószámlahitel, jelzáloghitel) szerződésszerű teljesítéséhez kötődő valamennyi, a hitelhez és az adott pénzügyi intézményhez kapcsolódó, a tőkén felül fizetendő terhet (kamatot, egyéb költségeket és díjakat). Ha egy pénzügyi intézmény reklámokban, hirdetésekben a THM értékén kívül kamatot vagy más költséget is feltüntet, akkor ugyanitt reprezentatív példával – többek között – a teljes visszafizetendő összeget, a futamidőt és a törlesztőrészletek nagyságát is jól láthatóan és könnyen érzékelhetően be kell mutatnia.

A jegybank a Raiffeisen 2017-es reklámjait vizsgálta. Az MNB-nek azzal volt baja, hogy a bank a különböző hirdetéstípusoknál a törvényi előírás ellenére hangsúlyosabban (kiemelkedő betűmérettel és többszínű feltűnő mintás grafikával) tüntette fel a hitelkamat mértékét, mint az összes hitelköltséget bemutató (és így értelemszerűen magasabb értékű) THM-et.

Az MNB további jogsértésként állapította meg, hogy a Raiffeisen Bank a hitelkamat mértékét is tartalmazó reklámjaiban a jogszabályban előírtnál alacsonyabb (1 millió forintos) hitelösszegen alapuló számítás feltüntetésével szerepeltette a hitel költségeit, a visszafizetendő összeget, a futamidőt és a törlesztőrészleteket is bemutató reprezentatív példát. A vonatkozó jogszabály szerint ugyanakkor – 1 millió forint felett is igényelhető hitelnél – a reprezentatív példát 3 millió forint hitelösszegű és 5 év futamidejű egyenletes törlesztésű hitelre kell meghatározni.

Az MNB a bírság kiosztása mellett kötelezte az intézményt a vonatkozó előírások jövőbeni betartására. A bírság összegének megállapítása során a jegybank többek között figyelembe vette, hogy a jogsértő gyakorlatok a fogyasztók széles körét érinthették.