Egybillió dollár már elmenekült Nagy-Britanniából a brexit miatt

Még nem tudni pontosan, hogy az Egyesült Királyság hogyan fogja elhagyni az Európai Uniót, hogy pontosan mi is történik majd március 29-én, amikor elvileg megtörténik a brexit. Részben valószínűleg emiatt a bizonytalanság miatt viszont menekül a tőke a szigetországból.

Arról már korábban is szóltak hírek, hogy a pénzügyi szektor elhagyja az eddig nemcsak Európa, de a világ egyik legfontosabb pénzügyi központjának számító Londont, az EY tanácsadó cég viszont most össze is számolta, hogy mennyi tőke húzott át az EU más országaiba, amíg még lehetett. Eszerint

eddig már 800 milliárd font, vagyis nagyjából egybillió (1 000 000 000 000) dollár hagyta ott Londont!

Ráadásul az EY szerint ez egy konzervatív becslés. Ez az összeg amúgy a brit bankszektorban tartott vagyon nagyjából 10 százalékának felel meg. A bankok és egyéb pénzügyi szolgáltatók leginkább azért mentik át az ügyfeleik pénzét az EU-ban maradó területekre, hogy ezzel óvják meg őket attól, ha esetleg nem sikerülne rendezetten kiválnia a briteknek az unióból és március 30-án nemcsak a határokon, de a pénzügyi piacokon is kitörne a káosz.

Az, hogy elmenekül a pénzügyi szektor, elég nagy érvágás a brit gazdaságnak, ez az iparág ugyanis 2,2 millió embert foglalkoztat, a brit költségvetéshez 72 milliárd fonttal járul hozzá és a brit GDP 12,5 százalékáért felelős. (CNN)