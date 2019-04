Beszólt a magyar bankoknak az MNB alelnöke

A magyarországi bankok termékei továbbra is nagyon drágák, a bankok nem elég hatékonyak és innovatívak, ráadásul túl sok is van belőlük - dióhéjban ezt mondta a magyarországi bankszektorról a Portfolio.hu konferenciáján Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Nagy szerint a magyar bankoknak jelentősen javítani kell a hatékonyságukat és fokozniuk kell a hitelkihelyezést.

Az MNB alelnöke szerint Magyarország "túlbankosított", a jövőben az országban elég lenne öt univerzális, nagy hitelintézet az országban.

Igaz, ez nem újdonság, Nagy már évekkel ezelőtt is arról beszélt, hogy jóval kevesebb bankra lenne szükség a magyar piacon, mint amennyi van. Eddig viszont szerinte szinte semmi nem történt a szektorban, egyedül a takarékok konszolidációja csökkentette a pénzintézetek számát. Nagy most arról beszélt, hogy 10-20 százalékkal javulhatna a költség/mérlegfőösszeg arány a jelenleg közel 2,5 százalékhoz képest, ha a 5-6 nagy bank maradna a piacon. (Egy bő hónapja Matolcsy György is arról beszélt, hogy túl sok bank van Magyarországon).

Nagy szerint nemcsak bankból, de bankfiókból is kevesebbre lenne szükség, a megmaradó fiókokat viszont korszerűsíteni kellene. Emellett előre kellene lépniük a digitalizációban is, hogy alkalmazkodni tudjanak az új fintech megoldásokhoz és jobban oda kellene figyelni a fenntarthatóságra.

Azért jókat is mondott a magyar bankszektorról az MNB második embere, elismerte, hogy csúcsévet zárt a szektor, viszont ilyenkor kell arra odafigyelni, nehogy ellustuljon, elkényelmesedjen az ember.