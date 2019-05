Matolcsy másik fia is elkerülhette az NHB csődjét

Matolcsy György jegybankelnök másik fia, Máté is nagyon jól időzítve váltott bankot, így nem ragadt bent pénze rokona, Szemerey Tamás csődbe ment bankjában - írja a 24.hu.

Arról már korábban írtunk, hogy Matolcsy Ádám, Matolcsy György jegybankelnök fia az NHB Banknál, Matolcsy György unokatestvérének bankjánál tartotta a cége számláját, egészen nem sokkal azelőttig, hogy a jegybank korlátozta volna az NHB kifizetéseit, ami után az be is dőlt. Akkor, amikor amúgy a jegybankban már nyilván tudni lehetett, hogy bajok vannak az NHB-nál, Matolcsy Ádám viszont a Gránit Banknál nyitott egy új számlát a Balaton Bútor Kft. számára (amelyet amúgy az NHB-tól fölvett hitelből vásárolt pár éve), így akár a cég összes pénzét átvihette oda, mielőtt az bennragadhatott volna a csődbe ment, felszámolás alá került bankban.

A 24.hu viszont most azt írja, hogy a jegybankelnök másik fia, Matolcsy Máté is nagyon jókor hozott nagyon előnyös döntést és nyitott új számlát az ő cégének, a Mém Műhely Kft.-nek, szintén a Gránit Banknál. Máté cége is az NHB-nál tartotta a cége számláit, viszont egy nappal még testvérét is megelőzte az új számlanyitásban. Indoklásként ugyanazt mondta, mint testvére, vagyis hogy a cég olyan dinamikusan fejlődik, hogy szüksége volt egy új számlára egy új banknál.

Mindenesetre a Matolcsy-testvérek cégei így valószínűleg nem jártak úgy, mint az a több mint 750 betétes, akiknek a bankban maradt a pénze, és akiket az Országos Betétbiztosítási Alap kárpótolt 100 ezer eurós értékhatárig. A bankban így is van a 49 vállalat és 9 magányszemély, akiknek ennél több pénze volt a bankban, ami bent is ragadt, úgy 20 milliárd forint értékben.

Szintén az NHB-val kapcsolatban írtuk, hogy a bank problémáit követő jegybank egyik munkatársa próbálta segíteni egy, pénzét a bankban tartó ismerősét, így kiszivárogtatta, hogy az MNB vissza fogja vonni a bank engedélyét, ezzel napi 7 millió forintban korlátozva a kivehető pénz összegét. A dologból feljelentés lett, a rendőrség viszont visszadobta az ügyet, mondván, hogy nem talált bűncselekményt a bankcsőd kiszivárogtatásában.