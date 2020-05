A Takarék beszáll Mészáros Lőrinc és Keszthelyi Erik alkuszcégének cégébe

Huszonöt százalékos tulajdonrészt vásárolt az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. tulajdonát képező HUNBankbiztosítás Kft.-ben. - közölte az MTB az MTI-vel kedden.

A megállapodás értelmében a Takarékbank országos fiókhálózatában a harmadik negyedévben elindul a lakossági, kis- és középvállalati, valamint nagyvállalati biztosítási termékek értékesítése.

A közleményben idézik Vida Józsefet, a Takarékbank elnök-vezérigazgatóját, aki szerint a megállapodás mérföldkőnek számít a magyarországi bankbiztosítási szektorban, hiszen az eddig megszokott egy bank, egy biztosítós modell helyett az új kezdeményezés több biztosítós értékesítési modellt valósít meg. Ez lehetőséget teremt arra, hogy szeptembertől a biztosítási piac valamennyi szereplőjének termékeiből választhassanak az ügyfelek a Takarékbank fiókhálózatában - tette hozzá.

A Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Keszthelyi Erik cége volt, amely pár év alatt letartolta a biztosítási brókerpiacot és sorra kapta az állami megbízásokat. Keszthelyi cége profitabilitásában egy időben Mészáros Lőrinc cégeit is lekörözte, aki 2018 tavaszán be is szállt a cégbe feleségével együtt.