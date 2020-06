Megvásárolta piaci riválisát Mészáros és Keszthelyi Erik alkuszcége

Többségi tulajdont vásárolt az Insurance Partners Biztosítási Alkusz Kft.-ben a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft., Keszthelyi Erik és Mészáros Lőrinc biztosítási alkuszcége. A Portfolio a vállalat közleménye alapján azt írja, a Hungarikum stratégiai befektetőként vásárolt tulajdont az Insurance Partners Biztosítási Alkusz Kft.- ben, amely ezután a Hungarikum-csoport tagjaként, HUNInsurance Biztosításközvetítő Kft. néven működik majd tovább. A cég önálló jogi entitásként szolgálja majd ki a nagyvállalati piac építőipari szektorában felépített ügyfélkörét, valamint egyéb kis- és nagyvállalati partnereit.

A Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Keszthelyi Erik cége volt, amely pár év alatt letarolta a biztosítási brókerpiacot, és sorra kapta az állami megbízásokat. Keszthelyi cége profitabilitásban egy időben Mészáros Lőrinc cégeit is lekörözte, aki 2018 tavaszán be is szállt a cégbe feleségével együtt, majd idén tavasszal az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., korábbi nevén a Takarékbank is 25 százalékos tulajdonrészt vásárolt a cégben.