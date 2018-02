Rábólintott az EU Mészáros erőművásárlására

Az Európai Bizottság hétfőn jóváhagyta, hogy a cseh Energeticky a Prumyslovy Holding (EPH) teljes irányítást szerezzen a Mátrai Erőmű Zrt. felett - írja az MTI. A brüsszeli testület szakértői a vizsgálat során megállapították, hogy az egyedüli irányítás megszerzése nem sérti az uniós versenyjogi szabályokat, az érintett vállalatok tevékenysége között ugyanis "korlátozott az átfedés".

Az EPH Mészáros Lőrinc cégével, az Opus Global Nyrt.-vel alapított közös vállalata decemberben jelentette be, hogy megvásárolta a Mátrai Erőmű többségi, 72,62 százalékos tulajdonrészét. Erről az üzletről itt írtunk bővebben. Az EPH Csehországban és Németországban is jelentős szenes kapacitásokat birtokol, emellett a Budapest Erőmű Zrt.-nek is fő tulajdonosa.

A Mátrai Erőmű az ország legnagyobb széntüzelésű erőműve. A 966 megawatt összteljesítményű létesítmény Magyarország villamosenergia-felhasználásának mintegy 14 százalékát állítja elő, miközben az erőmű exportigényeket is képes kielégíteni. A visontai telep egyes blokkjai már földgázzal, illetve biomasszával működnek, azonban a bizonyos területeken akár 40 éves technológiákat alkalmazó erőmű jelentős felújítást igényel.