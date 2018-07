Gyorsan át is lépünk a 400-as benzináron

A jelentősebb szerdai áremelés után pénteken ismét üzemanyag-árakat emel a Mol, írja az MTI.

Most 3-3 forinttal emeli a magyar központú multi az árakat, így nálunk a benzin átlagára 402 forintra, a gázolajé pedig 410 forintra nő. A Holtankoljak.hu alapján a benzinkutakon a benzin átlagára már szerdán is átlépte a 400 forintot egyébként.

Fotó: Martiskó Gábor

Egyben komoly különbségek vannak a kutaknál, ahol nagy a verseny, ott lehet találkozni 376 forintos benzinárral is. Ahol alig van verseny, ott már most is tankolhatunk benzint literenként 445 forintért.

Csatlakozzon az Index tematikus Facebook-oldalához, és moderált körülmények között beszélgethet róla.