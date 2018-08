A Teslával működik együtt a Mátrai Erőmű

A Mátrai Erőmű a 2017-es 9,1 milliárd forintos veszteség után egymilliárdos profitot vár 2018-ban - mondta Valaska József, társaság vezérigazgatója a Világgazdaságnak.

Valaska a lapnak elmondta, hogy több tízmilliárd forint értékben akarnak fejleszteni, de a fejlesztések önerejének biztosítása érdekében eladják a visontai naperőművet, és eladnak az erőmű profiljába nem illeszkedő ingatlanokat is.

Az interjúban több fejlesztésről is szó volt:

épül két új naperőmű: a bükkbrányi naperőmű alapkövét szeptember 19-én teszik le, a másik erőmű Halmajugrán lesz.

Telepítenek egy biztonsági gázkazánt is az erőmű ipari parkjában lévő ügyfelek jobb ellátása érdekében, és 2021-re készülhet el egy évi 400 ezer tonna települési hulladékot (RDF) hasznosító blokk.

A tervekben szerepel az erőmű eddigi biomassza-beszállítója, a Geosol megvásárlása is.

Emellett az energiatárolásba is befektet a társaság: a Teslával egy 5 megawattos száraztároló létesítésébe fogtak,

és építenek az erőmű közelében a hegyekben egy 600 megawattos, hagyományos szivattyús-tározós erőművet is.

Valaska szerint az erőmű áramtermelésében egyre nagyobb szerepe lesz a biomasszának, a napenergiának és a kevert települési hulladéknak is, mivel az új szénbánya megnyitását csak 2020-ra tervezik. A Mátrai Erőműnél úgy számolnak, hogy a szénnek biztosan van még tíz éve, de a jövő évi parlamenti választásoktól is függ, hogy hogyan alakulnak a szénalapú áramtermelést is érintő európai események a következő három évben.

A Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Opus Global márciusban jelentette be Mátra Energy Holding Zrt. ( ez a magyar-cseh projektcég ) tulajdonába került a visontai Mátrai Erőmű Zrt. többségi részvénypakettje. Ezzel a felek megszerezték a visontai telephelyén hét blokkal működő villamos-erőművet, a hozzá tartozó ipari parkot, az ország egyik legnagyobb, 16 megawatt összteljesítményű, több mint 72 ezer panelből álló naperőművét, továbbá két, külszíni fejtésű lignitbánya Visontán és Bükkábrányban.