Szijjártó: Nem jókedvünkben veszünk gázt az oroszoktól

Magyarország boldogan vásárolna energiaforrást több országból, de ennek előfeltétele a szükséges infrastruktúra kiépítése és a beruházási döntések meghozatala, ezek azonban a nemzetközi partnereken múlnak – jelentette ki Szijjártó Péter csütörtökön az Egyesült Államok és az Európai Unió brüsszeli energiakonferenciáján.

Az MTI tudósítása szerint a külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy Magyarország a földgáz-ellátásának 100 százalékát orosz importból fedezi, és nem puszta "jókedvéből" tesz így, hanem mert az infrastruktúra jelenleg csak ezt teszi lehetővé. Az ülést követő sajtótájékoztatón elmondta, Közép-Európában az energiaellátás biztonsága továbbra is "rendkívül kritikus kérdés", főleg, hogy közel sem haladnak megnyugtatóan azok a beruházások, amelyek segíthetnék a diverzifikációt.

Szijjártó már korábban is beszélt arról, hogy Magyarországnak az az érdeke, hogy több csatornán keresztül szerezzen be gázt. Oroszország viszont abban érdekelt, hogy egy jó nagy, hosszú távú, monopol szerződéssel láthassa el Magyarországot és más térségbeli vevőit. Az energiaexport Moszkva felől nem is titkoltan, mindig geopolitikai, befolyás-érvényesítési kérdés is, írtuk egy korábbi cikkünkben.

(Borítókép: Burger Zsolt / KKM / MTI)