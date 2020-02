66 milliárdba került a Paks 2 műszaki terve

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Friss adatokat ismertetett a Pénzügyminisztérium azzal kapcsolatban, hogy eddig mennyibe került a Paks 2 beruházás és hogy állunk az erre fölvett tízmilliárd eurós orosz hitel lehívásával és törlesztésével. A Magyar Nemzet cikke szerint Tállai András államtitkár egy parlamenti kérdésre adott válaszában mondta el, hogy

eddig 239 millió eurót, vagyis nagyjából 78,8 milliárd forintot hívott le a magyar fél az orosz hitelből, aminek a nagyját előtörlesztette.

Vagyis, ahogy arról már korábban szó volt, a kormány fölvett egy jobb kondíciókkal bíró hitelt, és abból visszafizette a pénzt a Roszatomnak. Arról már korábban is szó volt, hogy ezt csinálja a kormány, fel is merült már korábban a kérdés, hogy ha jobb feltételekkel el lehet adósodni, akkor miért is volt szükség az orosz gigahitelre.

Tállai azt is elmondta, hogy eddig összesen 1,8 millió eurót, vagyis 600 millió forintot fizetett ki a magyar kormány rendelkezésre tartási díjként.

Süli János paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter pedig, szintén egy parlamenti kérdésre reagálva elmondta, hogy a fővállalkozó, vagyis a Roszatom október elején adta át az új reaktorblokkok műszaki terveit a Paks II. Zrt-nek, ami közel 66 milliárd forintba került.