Az ingyenhitel megosztóbb, mint gondolná

A jelen gazdasági helyzetben kevés dologra kapjuk fel úgy a fejünket, mint egy kamatmentes hitelre. Az elmúlt években nagyot ment ez a megoldás, a terület legnagyobb szolgáltatói több milliárd dollárt kaptak a befektetőktől, és a fintechszektor legnagyobb nevei közé emelkedtek. Ez a terület a BNPL, az angol „buy now, pay later” kifejezés mozaikszava. Ez magyarul annyit tesz: „vásárolj most, fizess később”. Jól hangzik, nem? Igazából igen is, meg nem is.

Kezdjük a definícióval: a BNPL segítségével a fogyasztók hitelre vásárolhatnak például egy boltban, vagy egy webshopban. A szolgáltatást akkor lehet igénybe venni, amikor egyébként is fizetnénk. A BNPL segítségével a végösszeg több, általában 3-4 részletre bontható, amelyeket fix időközönként kell befizetni. A leggyakoribbak a kétheti és a havi részletfizetéses konstrukciók. A vásárláskor csak az első részletet vonják le, így akár olyan terméket is megengedhetünk magunknak, amelyet egyben nem tudnánk azonnal kifizetni.

A rövid futamidejű (1–3 hónapos) BNPL-hitelek jellemzően kamatmentesek, maximum a késedelemért kell díjat fizetni, de van, ahol azért sem, ha a vásárló gyorsan pótolja az elmaradást. A hosszabb futamidejű hitelek is megjelentek már a piacon, 6 hónaptól jellemzően már kamatok is tartoznak a szolgáltatáshoz.

5-ből 3 amerikai már használja a szolgáltatást

Meglepő lehet, hogy a BNPL milyen széles körben elterjedt a világ legnagyobb gazdaságaiban, miközben Magyarországon alig ismerjük ezt a megoldást. A globális BNPL-szektor mérete idén elérte a 179,5 milliárd dollárt, 2030-ra pedig 3680 milliárd dollárra növekedhet a szakértők szerint. A legnagyobb szolgáltatók, mint a svéd Klarna, az ausztrál Afterpay vagy az amerikai Affirm, általános ismertségnek örvendenek a nyugat-európai és észak-amerikai országokban, főleg a fiatalabb generációk körében.

A szektor méreténél is szemléletesebb adat a globális BNPL-felhasználók száma, ami 360 millió főre tehető.

Az USA-ban a felnőtt lakosság körülbelül 60 százaléka használta már a szolgáltatást, és a többiek közül is sokan tervezik a kipróbálását.

Ezek kiugróan magas adatok egy olyan szolgáltatásnál, amelyet 5-6 éve kis túlzással még csak a fintechszektor követői ismertek. De akkor mitől lett ilyen sikeres a BNPL?

Jókor voltak jó helyen a BNPL-szolgáltatók

Egyértelműen a pandémia adta a legnagyobb löketet. A járvány kitörésekor mindenki a négy fal közé szorult, és kétségbeesetten kereste a mentális egészségének megőrzéséhez szükséges örömforrásokat. Drasztikusan megugrott az online fizetési módok népszerűsége és a webshopok látogatottsága is. A BNPL pedig ott várt a folyamat végén a vásárlókra és egy kényelmes, szinte élményszerű fizetési opcióval kecsegtette őket.

Különösen jól sikerült a Z generációs felnőttek, a nagyjából 18–30 évesek megszólítása. A szolgáltatók felismerték, hogy a korosztály egy része kiábrándult az életből. Míg sokuk szüleinek 25 éves korukra már saját lakása és gyereke volt, ők a nagyobb városokban egy albérletet is nehezen engedhetnek meg maguknak az ingatlanárak drámai növekedése miatt.

Ez a reménytelenség pedig sokakat arra késztet, hogy meg se próbálják összespórolni egy kisebb lakás árát, hanem inkább a mának éljenek, és mindennap az élvezeteket keressék. A gazdasági realitások ismeretében ez nem is meglepő, a BNPL-szolgáltatók viszont szépen kiaknázták a jelenségben rejlő lehetőséget.

Stresszmentes hitelfelvétel – ez most jó vagy sem?

Az általuk kínált hitelekhez olyan élményszerűséget társítottak, ami szinte példa nélküli a pénzügyi szektorban. A sikerhez ez elengedhetetlen volt, hiszen

a BNPL maga nem egy forradalmi újítás, inkább a jól ismert áruhitelek újracsomagolt verziója.

A dekoráció viszont olyan jól sikerült, hogy sokan semmiféle stresszt nem társítanak a BNPL-hitelek használatához. Inkább egyfajta szabadságérzetet ad nekik a tény, hogy olyan vásárlásokat is végrehajthatnak, amelyeket korábban félbe kellett hagyniuk, mert nem tudták rögtön rendezni a teljes összeget.

Vannak ugyanakkor aggasztó jelek. Több kutatásból kiderült, hogy a BNPL-t igénybe vevő fogyasztók jelentős része (akár 30-40 százaléka) nem tudja, hogy ez egy hiteltermék. Ha nem sikerül rendezni a tartozásukat, sokan adósságspirálba kerülhetnek. A legtöbb szolgáltató szerencsére egyre nagyobb hangsúlyt fektet a felhasználók tájékoztatására, és igyekszik segíteni őket a tudatos fogyasztói döntésekben. Maga a szolgáltatás viszont még mindig túl könnyed és élvezetes imázzsal rendelkezik ahhoz, hogy mindenki megértse annak valódi súlyát.

Ez a folyamat el is kezdődött, a legnagyobb szolgáltatók ugyanis bevételük egyre nagyobb százalékát szerzik késedelmi díjakból, ezzel párhuzamosan szigorítottak is a hozzáférés feltételein. Így az alacsony hitelképességgel rendelkező vásárlók többségét már nem fogják kiszolgálni.

Kenyér és tej – hitelre

Az év második felére egy különösen aggasztó trend is felütötte a fejét a BNPL-szektorban. 2022 mindenütt a magas inflációról és az elszállt energiaárakról szól, ami kihívások elé állítja a lakosságot. A BNPL-szolgáltatók is több mint kétszeres növekedésről számolnak be, ami az élelmiszerekre elköltött pénzt illeti. Vagyis rohamosan nő azok száma, akik hitelre vásárolják meg a mindennapi élethez szükséges étel-italt. A világ legnagyobb BNPL-szolgáltatója, a Klarna is azt közölte, hogy az ügyfelei körében a száz legnépszerűbb termék több mint fele már valamilyen élelmiszer.

Meglehetősen disztópikus jelenségről van szó. Ráadásul aki olyan nehéz anyagi helyzetben van, hogy a heti bevásárláshoz is hitelt kell igényelnie, az jó eséllyel kénytelen lesz ezt rendszeresen megtenni.

A szakértők arra számítanak, hogy drasztikus növekedésnek indul majd a fizetésképtelenné váló ügyfelek száma.

Sokakra adósságspirál várhat, mások egyszerűen nem mennek majd át a hitelellenőrzésen, és új, valószínűleg még kedvezőtlenebb opciókra kell hagyatkozniuk.

Magyarországra is megérkezett

Idén tavasszal Magyarország még a BNPL által érintetlen sziget volt, ez viszont mostanra megváltozott. Néhány hónap alatt négy szereplő is feltűnt a piacon, akik előbb-utóbb elindítják szolgáltatásaikat. A váratlanul gyors létszámnövekedés mellett kifejezetten sokszínű a mezőny.

Az első fecske például az a PastPay volt, amely az egyik legismertebb magyar fintech, a Péntech digitális faktoring és lízingszolgáltató saját fejlesztése. Ők vállalati webshopoknak teszik lehetővé, hogy részletfizetéses konstrukciókat kínáljanak saját ügyfeleiknek.

Az e-kereskedelmi szereplők mellett bankokat is segít a BNPL bevezetésében a másik úttörő, az Instacash. Mindkét vállalat feltett szándéka, hogy a közép-kelet-európai régió meghatározó BNPL-szolgáltatói közé emelkedjen. Hozzájuk csatlakozott nemrég két további szolgáltató, az IzzyPay és a Paysome, akik elsősorban a lakosság kiszolgálására helyezik majd a hangsúlyt.

A négy szolgáltató mindegyike azt ígéri, hogy ügyfélbarát feltételekkel és a felhasználók ismereteinek bővítésével segíti majd a biztonságos, tudatos szokások kialakulását. Érdemes lesz őket nyomon követni a folytatásban, mert eredményeik sokat elárulnak majd arról, mekkora a magyar gazdaság étvágya a BNPL iránt, ideértve a bankokat, vállalatokat és a lakosságot.

Nem fekete és nem is fehér

Az emelkedő kamatkörnyezet mellett a BNPL most sokak számára különösen nagy vonzerővel bír. Egyébként is vitathatatlan, hogy a szolgáltatás fontos előnyökkel rendelkezik, mivel kényelmes és egyszerű vásárlási folyamatot, valamint értékes pénzügyi rugalmasságot kínál. Ugyanakkor már az árnyoldalai is látszanak, gondoljunk csak a fogyasztói ismeretek hiányosságaira vagy a hitelre vásárolt élelmiszerek megjelenésére.

A következő egy-két év vízválasztó lehet a BNPL számára, amelyben hatalmas a potenciál, de a veszélyforrások sem hiányoznak belőle. A terület szereplőinek azt tanácsoljuk: „Bizakodj most, örülj később!”

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.