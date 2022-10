Hemzseg a TikTok az önjelölt pénzügyi tanácsadóktól

Az elmúlt évek a közösségi médiában a TikTok térnyeréséről szóltak. Ez nem csupán a platform hatalmas népszerűségében mutatkozik meg, de abban is, hogy a riválisok is elkezdtek hozzájuk hasonlítani, gondoljunk csak az Instagramra vagy a Youtube-ra. A TikTok algoritmusa számos dologban eltér a riválisokétól, ennek előnyei és hátrányai egyaránt vannak. Inkább az utóbbiak közé sorolható az önjelölt pénzügyi tanácsadók virágzása a felületen.

Az amatőr pénzügyi “szakértők” kapcsán általában a Redditet említik, amihez hozzájárult, hogy 2021 elején több részvény árát is az ottani lakossági befektetők nyomták fel az egekbe. Pedig a TikTokon is hatalmas népszerűséget élveznek a pénzügyi tartalmak, vagyis a FinTokok. A főleg befektetési és személyes pénzügyi tippeket tartalmazó videók 2022 elejére például már 10 milliárd megtekintés felett jártak. A FinTok ezzel mára egy külön ökoszisztémát jelent a platformon belül.

A papír helyett az előadókészség számít

A probléma nem az, hogy jól futnak ezek a videók. Sokkal inkább az az aggasztó, hogy a felhasználók jelentős része nem tudja felmérni azok hitelességét és hajlamosak tényként kezelni a hallottakat.

Egy kutatás szerint a Z-generációs amerikai felnőttek, azaz a 18-30 év közöttiek több, mint harmada alkalmazott már a TikTokon kapott pénzügyi tanácsokat, míg képzett pénzügyi tanácsadóhoz csak 24%-uk fordult. Ez a korosztály tehát már jobban bízik a pénzügyi influenszerekben (más néven finfluenszerekben), mint az akkreditált szakemberek véleményében.

Érdekes, hogy a 30-45 év közöttieknek 13%-a vett igénybe pénzügyi tanácsokat a platformon, a 45-60 év közöttieknél 6%, a 60 év felettieknél pedig már csak 1% ez a mutató. Láthatóan a fiatalokat vonzza leginkább a felület és ők azok, akik a beható pénzügyi ismeretek hiánya miatt kevésbé tudnak eligazodni az információk között. Hozzá kell tenni, hogy a legtöbb felmérés szerint az idősebbek sem tudnak sokkal többet a pénzügyekről, de sokuknak a TikTok világa annyira nehezen értelmezhető, hogy emiatt bizalmatlanok maradnak vele szemben.

Vannak előnyei a FinTok sikerének

Mielőtt még részletesen rátérnénk az aggályokra, érdemes megnézni, milyen pozitív hozadékai vannak a pénzügyi tartalmak TikTokos népszerűségének. Szerencsére ugyanis nem csak hátrányokról beszélhetünk.

Ezek a tartalmak sokakat késztetnek arra, hogy életükben először elkezdjenek aktívan gondolkodni a pénzügyeiken. Ez egy kifejezetten fontos cselekvés, egyfajta nulladik mérföldkő az anyagi biztonság felé vezető úton. A felnőttek többsége mégsem foglalkozik a pénzügyi tervezéssel, mert a téma szorongással tölti el őket és úgy érzik, nincsenek meg a kompetenciáik a legkisebb lépések megtételére sem. Azzal, hogy közérthető tartalmakat tár a felhasználók elé a TikTok pozitív erőként hathat ebben a kérdésben.

Sokan a TikTokon pótolják be azt a pénzügyi edukációt, ami elmaradt az iskolában.

Világszerte sok helyen jellemző, hogy az érettségizők nem rendelkeznek praktikus tudással a pénzügyek terén, mert a matematika órák azokra már nem terjedtek ki az összetett egyenletek mellett.

A szórakoztatás kétélű fegyver

Gyakran elhangzik pozitívumként az az érv is, hogy a TikTok pénzügyi tartalmai nem csak edukálnak, de szórakoztatnak is. Ez vitathatatlanul hozzájárult a sikerükhöz, mert a felhasználók többsége egy jó barátnak tekinti a tartalomgyártókat, ezért sokszor feltétel nélkül meg is bíznak bennük. Ez viszont már nem annyira jó.

Nem arról van szó, hogy ne lennének valóban hasznos tippek a felületen. A CNBC elemzéséből is az derült ki, hogy a legnagyobbat futó tanácsok többsége hiteles, egy bizonyos elérés felett ritkák az átverések. Ezek mellett azonban vannak persze olyan tartalmak, amelyek teljesen elrugaszkodnak a valóságtól.

Az egyik ilyen sok milliós elérésű elmélet szerint az amerikai központi bank minden embernek tart egy több millió dolláros bankszámlát, amiről a társadalombiztosítási szám megadásával lehet vásárolni. Az ilyen összeesküvés-elméleteknél a befektetésekkel, megtakarításokkal kapcsolatos tippek jóval összetettebbek, de emiatt súlyosabb következményekkel járhatnak. Az önjelölt szakértők kedvenc tippjei között van például a Tesla-részvények vég nélküli vásárlása, valamint a teljes tőzsde esésére való fogadás (az ún. shortolás).

A TikTok egyik legnagyobb veszélye épp az, amit a legjobban szeretnek benne

Az iménti példákból is látszik, hogy a FinTok jóval összetettebb annál, minthogy kedves influenszerek hasznos tippekkel segítik követőiket és pótolják be együtt az iskolában elmaradt pénzügyi oktatást. A veszélyes tanácsok terjedése azért is jellemző a felületen, mert annak algoritmusa teljesen máshogy működik, mint például a Facebook, az Instagram vagy a YouTube esetében.

A TikTokon nagyon kevés követővel rendelkező felhasználók is könnyedén milliós megtekintéseket szerezhetnek egy jól eltalált videóval, míg a legtöbb platformon ez gyakorlatilag lehetetlen. Ez nagyban is hozzájárult a platform sikeréhez, hiszen egy átlagos fiatal is úgy érzi, elérhető közelségben van számára az ismertség.

Aki nem vigyáz, nagyot veszíthet

Azonban a dolognak árnyoldalai is vannak. Sokkal könnyebben jutnak el milliókhoz megtévesztő, vagy egyszerűen pontatlan tanácsok, ami növeli az általuk okozott károkat. A FinTok berobbanását követően ráadásul sok olyan tartalomgyártó is elkezdett pénzügyi tartalmakat gyártani, aki előtte teljesen más témákban szólalt meg.

Így folyamatosan csökken azoknak a pénzügyi videóknak az aránya, amelyeket valóban hozzáértő emberek publikálnak. Mivel a belépési küszöb nagyon alacsony (bárki gyárthat ilyen anyagokat), a megoldás megtalálása sem egyszerű.

Szintén a népszerűségre való törekvés miatt másolják le sokan azokat a tartalmakat, amelyek bizonyítottan tetszenek a felhasználóknak. A gond csak az, hogy így sokszorosára nőhet egy buta pénzügyi tipp elérése, hiszen több száz, az eredetihez hasonló tartalom jelenik meg a felületen. Egy laikus így sok különböző tartalomgyártónál találkozik az adott tanáccsal és úgy gondolja, az biztosan nem lehet téves, ha ennyien állítják ugyanazt.

Sokszor kétséges az influenszerek objektivitása

Amiről még nem beszéltünk, az az influenszerek javadalmazása. A FinTokon belül látványosan megugrott a fizetett tartalmak aránya. Vagyis már nem az történik, hogy valaki “kinevezi” magát szakértőnek és pénzügyi tanácsokat kezd osztani, hanem vállalatok fizetnek neki, hogy népszerűsítse a termékeiket.

Különösen aktívak a felületen a fintechcégek, köztük az online befektetési platformok, valamint a kriptotőzsdék. Az általuk kért a promócióhoz általában kapcsolnak valamilyen edukációs tartalmat is, hogy érdekesebbé és hitelesebbé tegyék azt. Ezt a lehetőséget sok olyan vállalat is kihasználta, akinek nem lett volna szabad, így látványosan megszaporodtak a platformon népszerűsített piramisjátékok és kockázatos kriptovaluták reklámjai.

Egy kutatás szerint a tíz legnagyobb FinTok-influenszer minden hirdetett tartalom után forintra átváltva félmillió és 3 millió közötti összeget keres.

Ez erősen felveti az objektivitás hiányát, egyben rávilágít a tevékenység káros következményeire. A legnépszerűbb pénzügyi tartalomgyártók évente összesen 120-300 millió forintnyi összeget keresnek ezekkel az 1-2 perces videókkal.

Még nagyobb probléma, hogy sok influenszert aszerint fizetnek, hogy hány embert tud regisztrációra késztetni az adott szolgáltatónál. Vagyis mindannyiuknak közvetlen anyagi érdeke, hogy a követői igénybe vegyék a szolgáltatást, függetlenül attól, hogy az értékes-e vagy sem.

Az ilyen és ehhez hasonló aggályok miatt a TikTok tavaly betiltotta a károsnak ítélt pénzügyi szolgáltatások promócióját, de így is túl sok minden átmegy a rostán. Sokan folytatni tudták kártékony tevékenységüket, így a felhasználók továbbra is áldozatul eshetnek a megalapozatlan pénzügyi tanácsoknak. Nem kérdés, hogy további szigorításra lesz szükség.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.