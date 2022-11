Hasznosabb dolgokra taníthat a Monopoly, mint gondolná

Ez elsőre meglepő lehet. Bármilyen unalmasnak tartjuk sokszor a THM és a kamatos kamat hosszadalmas ecsetelését, mégis ezt tartjuk igazi pénzügyi oktatásnak. Pedig gyakran nem száraz anyagokból lehet a legtöbbet tanulni. A Monopoly például azért kiváló eszköz az edukációra, mert egy játék. A játékos tanulás közismerten hatásos, főleg, ha menet közben észre sem vesszük, hogy tanulunk. A kisgyermekes szülők közül sokaknak ismerős lehet a tanításnak való merev ellenállás, a játékok pedig pont ezt a dacot tudják áthidalni.

Már a társasjáték története is izgalmas tanulságokkal jár, induljunk el tehát a történetünk elejéről, ahogy azt Niall Ferguson történész is tette A pénz felemelkedése című könyvében.

A barátságok gyilkosa 1903 óta

A Monopolyt Elizabeth Phillips álmodta meg 1903-ban, igaz, ekkor még Landlord’s Game néven. A közgazdaságtant lelkesen követő alkotó célja az volt, hogy felhívja a figyelmet egy általa aggályosnak tartott általános jelenségre. Egész pontosan arra, hogy az ingatlantulajdonosok mindig a bérlők pénzéből szedik meg magukat. Phillips ezért olyan játékot hozott létre, ahol csak az ingatlan után kellett volna adózni, így a játékosok talán elgondolkodtak volna rajta, hogy milyen igazságtalan valójában a jelenlegi rend.

A Landlord’s Game viszont túl bonyolult volt ahhoz, hogy igazán nagy sikert arasson. Végül egy épp munkanélküli vízvezeték-szerelő volt az, akit megihletett a játék, és ekkor már Monopoly néven elkezdte forgalmazni annak átalakított, sokkal színesebb és változatosabb verzióját.

Charles Darrow maga állította elő a játékot, valamint a hozzá tartozó ingatlanokat és szállodákat. Mint kiderült, Darrows az értékesítésben is ügyes volt, így rövidesen rengeteg megrendelése érkezett. Mivel egymaga csak naponta egy szettet tudott elkészíteni, hamarosan kivásárolta őt a Parker Brothers társasjátékokat gyártó vállalat.

Nem minden doboz rejtett játékpénzt

A 30-as években aztán a Parker kereskedelmi erejével még nagyobb sikersztori lett a játékból. A II. világháborúban a brit hírszerzés már Monopoly-szettekben csempészett át valódi térképeket és pénzt a német táborokban raboskodó brit katonáknak. Az ilyen történetek rövidesen megalapozták a Monopoly popkultúrába való beágyazottságát.

A nagy népszerűségbe belejátszott, hogy mindenki szerette elképzelni, hogy teljes utcákat vásárol fel és saját ingatlanbirodalmat hoz létre.

Így viszont pont az ellentéte valósult meg annak, mint amit az eredeti alkotó szeretett volna, hiszen a Monopoly mára a kapitalizmus eszméinek lenyomata, ahol a riválisok kiszorítását követően lehet egyre abszurdabb összegeket beszedni a többiektől. Nem véletlenül él a mondás, miszerint a Monopoly 1903 óta vet véget az évtizedek óta tartó barátságoknak.

Észre sem vesszük, hogy milyen ügyleteket bonyolítunk le

A történelmi áttekintő után lássuk, hogyan szerezhetünk pénzügyi ismereteket a játék közben. Egy régebbi, de ma is érvényes felhívás szerint a játékosok olyan pénzügyi műveletekkel és eszközökkel ismerkedhetnek meg, mint az ingatlanvásárlás, a jelzáloghitelek, az adófizetés, az ingatlanok, szállodák és lakóházak, a bérleti díj, a jótékonykodás vagy a közműszolgáltatók.

Mivel ezek az elemek mind szórakoztató módon jelennek meg, a játékosok észre sem veszik, hogy épp hagyományos pénzügyi cselekvéseket végeznek el egy szimulált környezetben. Ha pénzügyi szimulációs játékként hirdetnék a Monopolyt, valószínűleg sokkal kevesebb embert érdekelne, mint napjainkban. Ez viszont nem változtat a tényen, hogy amit a játékban megcsinálunk, azt kicsit meg is tanuljuk.

Az ingatlanok pedig ideális belépőt jelentenek a pénzügyi edukációhoz, mert mindannyiunk életében jelen vannak, a velük kapcsolatos pénzügyi teendők így könnyebben befogadhatók. Ugyanez a játék sokkal kevésbé lenne sikeres, ha a laikusok számára sokkal megfoghatatlanabb részvény- vagy kötvénypiacokról szólna.

Hasznos leckék egy életre

Mégis pontosan mire tanít meg minket a Monopoly, tehetjük fel a kérdést még mindig. Lássunk néhányat a leghasznosabb leckék közül:

Mindig tarts magadnál készpénzt, különben hiába nagy a vagyonod, el fog fogyni a pénzed, és csődbe mész. Az ingatlanvagyon nem likvid befektetés, és ha sikerül is eladni ezeket vészhelyzet esetén, valószínűleg csak jóval alacsonyabb áron tudod majd megtenni.

különben hiába nagy a vagyonod, el fog fogyni a pénzed, és csődbe mész. Az ingatlanvagyon nem likvid befektetés, és ha sikerül is eladni ezeket vészhelyzet esetén, valószínűleg csak jóval alacsonyabb áron tudod majd megtenni. Ha viszont túl sok pénzt tartasz magadnál, szintén veszíteni fogsz, mert a pénzed elértéktelenedik, a jó befektetési lehetőségeket pedig a többiek elviszik előled.

szintén veszíteni fogsz, mert a pénzed elértéktelenedik, a jó befektetési lehetőségeket pedig a többiek elviszik előled. A szerencse mindig jelen van az életben, bizonyos dolgok felett nem gyakorolhatunk kontrollt.

mindig jelen van az életben, bizonyos dolgok felett nem gyakorolhatunk kontrollt. Sokszor az élvezeteket el kell tudni halasztani a nagyobb sikerek érdekében, mert a rövid távú gondolkodással nem lehet tartós eredményeket elérni.

a nagyobb sikerek érdekében, mert a rövid távú gondolkodással nem lehet tartós eredményeket elérni. A tárgyalás fontos dolog, tudni kell mások fejével gondolkodni és az érzelmek kizárásával a lehető legjobb üzletet megkötni, vagy elsétálni.

fontos dolog, tudni kell mások fejével gondolkodni és az érzelmek kizárásával a lehető legjobb üzletet megkötni, vagy elsétálni. Észszerűen vásárolj – aki türelmetlen és mindent megvesz, az nem jár jól és feléli a tartalékait. Minden befektetés előtt legyen egyértelmű elképzelés arról, hogy miként fog majd eredményt hozni.

– aki türelmetlen és mindent megvesz, az nem jár jól és feléli a tartalékait. Minden befektetés előtt legyen egyértelmű elképzelés arról, hogy miként fog majd eredményt hozni. De nem csak a beszedhető pénzösszeg számít. A játékban a legnagyobb bérleti díj a legdrágább telkek után szedhető be, vagyis a hozam nem feltétlenül ezeknél a legnagyobb. Az árak és a bérleti díjak variálásával a Monopoly a hozamok koncepcióját is megtanítja a felhasználóknak.

A játékban a legnagyobb bérleti díj a legdrágább telkek után szedhető be, vagyis a hozam nem feltétlenül ezeknél a legnagyobb. Az árak és a bérleti díjak variálásával a Monopoly a hozamok koncepcióját is megtanítja a felhasználóknak. A diverzifikáció elengedhetetlen a sikerhez. Nem fog nyerni, aki 1-2 telket telepakol ingatlanokkal, de az sem, aki rengeteg telket vesz, de nem tud rájuk ingatlanokat venni. Az arany középúttal az eredmény nem múlik túlságosan néhány befektetés sikerén.

elengedhetetlen a sikerhez. Nem fog nyerni, aki 1-2 telket telepakol ingatlanokkal, de az sem, aki rengeteg telket vesz, de nem tud rájuk ingatlanokat venni. Az arany középúttal az eredmény nem múlik túlságosan néhány befektetés sikerén. És az örök igazság: az ismerősöktől vagy ismerősöknek való kölcsönzés hatással van az emberi kapcsolatokra.

Nem csak a lakosság, a pénzügyi szektor is tanulhat belőle

A fenti leckék ismeretében már nem is olyan hihetetlen azt mondani, hogy a Monopoly igazából egy pénzügyi edukációs társasjáték. A pénzügyi szektorban rengetegen próbálnak segíteni a lakosságnak a fontos ismeretek elsajátításában, így a bankok és a fintechek is. Persze ez felelőssége is a vállalatoknak.

Közülük eddig a fintechek állnak jobban. A fiatal, agilis szereplők valóban digitális erőforrásokat kínálnak már a teljesen kezdőknek is. Ezeket játékos elemekkel (pl. kvízek, pontgyűjtés, jutalomszerzés) is kiegészítik, így élvezetessé teszik a tanulási folyamatot. Az ilyen szolgáltatások főleg a fiatalabb generációk körében népszerűek.

Azt viszont nehéz vitatni, hogy a terület mestere még mindig a Monopoly.

Bár a pénzügyi edukáció is egyre inkább digitalizálódik, a leghasznosabb fegyver mégis egy fizikai társasjáték, amit az egy légtérben tartózkodó emberek játszhatnak egymással. A fintech innovációk és a digitális bankolás napjaiban ez egy frappáns tanulság a játékosság és a szinte észrevétlen tanulás erejéről, ami minden pénzügyi szereplőnek támpontot adhat a dobozon kívüli gondolkodáshoz.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.