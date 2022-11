Pénzügyekben már jó ideje felnőttek lehetnek a gyerekek

A családi bankolás hatalmas lehetőségeket rejt. Egyrészről azért, mert a gyerekek és tinédzserek sokkal nyitottabbak az újításokra és a hagyományostól eltérő szolgáltatásokra, vagyis sikeres termékfejlesztéssel tartós szemléletformálás valósítható meg. Másrészről, minél fiatalabb valaki, annál erősebb kötelék alakítható ki közte és bankja között, erre pedig tartósan lehet építeni, idővel a családi bankok termékpalettája az ügyfelekkel együtt válhat érettebbé, ami megnyitja az utat a hosszú távú együttműködés előtt.

Közös célok - egyszerű eszközök

De kezdjük az elején. Mi a családi bankolás és mire jó egyáltalán? Az elnevezésben minden benne van: a családtagok közösen takarékoskodnak azért, hogy megvalósíthassanak egy kitűzött célt. A terv szólhat egy új otthonról vagy egy nagyobb összeg összegyűjtéséről, amiből majd a gyerekek felsőoktatását lehet finanszírozni. Nem kell azonban mindig nagy dologra gondolni: kitűzhetők kisebb célok is, például egy ruha, cipő vagy játék megvásárlása. A családtagok számára a digitalizáció nagymértékben megkönnyíti a pénzügyek kezelését. Egy digitális applikáció használata a legjobb módja annak, hogy a kitűzött célokat egyszerűen és hatékonyan el lehessen érni.

A családi bankolást segítő alkalmazásnak számos olyan funkciót kell kínálni, amely a gyerekek és szüleik számára is könnyen és intuitívan kezelhető. Amikor például a zsebpénzről van szó, a szülők a hagyományos készpénzes lehetőségek helyett egyre inkább digitális alternatívákat keresnek gyermekeik személyes pénzügyi menedzsmentjének (Personal Financial Management, röviden PFM) támogatására.

Gazdálkodjunk okosan

Egy ilyen, PFM alkalmazás segítségével a fiatalok könnyen és okosan gazdálkodhatnak a pénzükkel. A szülők egyetlen érintéssel átutalhatják a zsebpénzt. A fiatalok átlátják a tranzakciókat, mindezt úgy, hogy közben a szülők számára is nyomon követhető a számlatörténet.

Egyesek talán azt gondolják, hogy a tinédzserek előtti korosztály még túl fiatal ahhoz, hogy digitális banki megoldásokat használjanak.

Ez azonban nincs így. Mivel a szülők képesek figyelemmel kísérni a gyermek tevékenységét, a közös digitális banki élmény egy biztonságos megoldás lehet, ahol a kockázat minimálisra csökken. A szülő és a gyermek között párbeszéd alakulhat ki a pénzügyekről, és a kiadásokkal kapcsolatos problémák megvitatására is sor kerülhet.

A megtakarításnak alapvető szokássá kell válnia, amelyet mindenkinek el kell sajátítania, mivel ez a pénzügyi tudatossághoz vezető út egyik legfontosabb lépcsője. Éppen ezért egy (akár digitális) malacpersely nagyszerű eszköz lehet arra, hogy ösztönözzük a gyerekeket a takarékoskodásra. A célalapú megtakarítási funkciók mindemellett megkönnyítik a családok közös pénzgyűjtését, így egy adott megtakarítási cél elérését is. A célokhoz családtagokat rendelhetnek hozzá és pénzt tölthetnek fel vagy vehetnek ki a számláról a célok elérése érdekében. Egy beyond banking (vagyis a tradicionális banki funkciókon túli) integrációval pedig az alkalmazás akár az Instagramhoz hasonló, dinamikus hírfolyamot is tud kínálni oktatási tartalmakkal, hogy a Z és Alfa generáció felhasználóinak segítsen okos módon pénzt keresni.

A házimunka egyszerűen

A learning-by-doing, azaz “csinálva tanulás” elve alapján a szülők házimunkákat és egyéb feladatokat adhatnak ki gyermekeiknek, akik pénzt kaphatnak azok elvégzéséért cserébe. Ez nagyban hozzájárul a pénzügyi tudatosság korai életkorban történő fejlesztéséhez, mivel a gyerekek első kézből szerzett tapasztalatokon keresztül értik meg a pénz értékét.

A digitális banki megoldások nagy segítséget jelenthetnek a szülőknek azáltal, hogy a családban mindenki számára szinkron módon, ugyanazon alkalmazáson keresztül kezelhetik a házimunkákat és az azért járó juttatásokat. A házimunka funkció amellett, hogy segít a szülőknek a szervezettség megőrzésében azáltal, hogy áttekintést ad arról, hogy mikor milyen házimunkákat osztottak ki, lehetővé teszi számukra a fejlődés nyomon követését is anélkül, hogy mikro-menedzselnék a gyermekeiket.

Jótékony hatások

A családi bankok szolgáltatáscsomagjaiban közös, hogy kisgyermek kortól a tinédzser időszakig hatékonyan inspirálnak a felelősségteljes költekezésre, okos megtakarításra, de a társadalmi felelősségvállalás jegyében a jótékonykodás fontosságára is igyekeznek felhívni figyelmüket. Mindez azért is fontos, mert az ebben a korban kialakuló szokások tartósan beivódhatnak a felhasználók mindennapjaiba, vagyis, aki gyermekként megtanult okosan bánni a pénzzel, az ezt a jó szokását várhatóan egy életen át megőrzi. Ez a jótékony hatás pedig még inkább felértékeli a családi bankok tevékenységét.

A pénzügyi szolgáltatások digitalizálásával párhuzamosan a modern PFM funkciókat minden felhasználó számára könnyen elérhetővé kell tenni, mindezt személyre szabottan, a család minden tagjának igényeihez igazítva. Az egységes családi banki megoldásoknak ugyanakkor nem csak a fiatalokra kell összpontosítaniuk, a fejlesztések során a felnőttek igényeinek, szokásainak figyelemmel kísérésére is ki kell terjedniük.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.