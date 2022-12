Csalók és géniuszok – a legjobb új üzleti filmek és sorozatok

Elmúlt a karácsony, de sokan még mindig a jól megérdemelt pihenésüket töltik. Ők a két ünnep között is le tudnak ülni megnézni egy-egy jó filmet vagy sorozatot az egész éves hajtás után. A kötelező klasszikusok újranézése is nagyszerű program lehet, de vannak, akik ilyenkor az újdonságokat keresik. A folytatásban elsősorban nekik adunk ötleteket az elmúlt időszak legjobb, az üzleti világban játszódó alkotásaival.

Nem volt mindig egyértelmű, hogy az emberek szívesen néznek dramatizált történeteket pénzügyi botrányokról vagy startupcégekről és alapítóikról. Mára viszont egyre több ilyen témájú alkotás jelenik meg. Szeretjük megismerni és karikatúrajelleggel ábrázolni a dollármilliárdos üzletembereket, és élvezzük, amikor a zsenialitás és a szélhámosság között elmosódnak a határok.

A kibukott (2022)

Vannak esetek, amikor nagyon egyszerű különbséget tenni géniusz és csaló között. A kibukott egy hamis ígéret lelepleződését mutatja be. Az előző évtized közepén még a legnagyobb hatású vállalkozók között emlegették Elizabeth Holmest, a Theranos biotechnológiai vállalat alapítóját. Cége ugyanis azt állította, néhány csepp vérből képes hatékonyan kiszűrni olyan betegségeket, mint a rák vagy a cukorbetegség. A valóság ezzel szemben az volt, hogy a Theranos gépei nem voltak képesek erre, a levett vért általában hagyományos laborokba hordták tesztelésre.

A kibukott (The Dropout) ezt a folyamatot mutatja be a kiváló Amanda Seyfried főszereplésében, aki tűpontosan idézi fel Holmes mesterségesnek ható kisugárzását és mimikáját. A sorozat nem veszi magát komolyabban a szükségesnél, így a botrányos események sokszor legalább annyira szórakoztatók, mint amennyire megdöbbentők.

WeCrashed (2021)

Nem akármilyen főszereplőket, két Oscar-díjas színészt szerzett meg a WeCrashed, a WeWork bukását bemutató sorozat. Az egykor 47 milliárd dollárra értékelt startup vezérét, Adam Neumannt Jared Leto alakítja, míg feleségét Anne Hathaway formálja meg. A WeWork coworkingtereket kínált vállalatoknak, ahol munkavállalóik esztétikus környezetben, jó hangulatban dolgozhattak.

Az egyszerű szolgáltatás köré Neumann akkora ideológiát húzott fel, hogy patinás befektetők sora hitte el, a coworkingterek a munkavégzés és az ingatlanpiac jövőjét jelentik (vannak tehát párhuzamok A kibukottal). Leto a tőle megszokott átéléssel bújt a karakter bőrébe, ami ebben a sorozatban pont működik. Hathaway is zseniálisan éri el, hogy a néző két perc alatt együttérzést és megvetést érezzen a mélyen spirituális Rebekah Neumann iránt.

A főszereplők érdekesek, sokszor nevetségesek és szórakoztatók, megszállottságuk miatt pedig messzebb jutottak, mint ameddig a józan ész elvei alapján kellett volna.

Super Pumped: The Battle for Uber (2022)

Maradunk a startupbefektetések fővárosában, a Szilícium-völgyben, de néhány évet visszautazunk az időben, hiszen az Uber felemelkedése megelőzte a WeWork legjobb éveit. Párhuzamok itt is vannak: a WeCrashedben többször említik az Ubert mint az elmúlt időszak legnagyobb durranását. A már említettekkel ellentétben ez a vállalat továbbra is működik, a volán mögött azonban már nem az egykori vezérigazgató ül.

Travis Kalanick (akit a sorozatban a kiváló Joseph Gordon-Levitt alakít) hiába alakította meggyőzően a társadalmi ügyek mellett elkötelezett vizionáriust, 2017 első felében gyorsan összeomlott alatta saját építménye. Ekkor derült fény a cégen belüli diszkriminációra, eltussolt szexuális zaklatási ügyekre és más hajmeresztő botrányokra.

A Super Pumped nem spórol a drámai elemekkel és a hatásvadász dialógusokkal, így a presztízsdrámák kedvelői vélhetően nem mind találják majd meg ebben a sorozatban a számításukat. Akik viszont szeretik a „hihetetlen és mégis igaz” felütésű történeteket, készülhetnek a csavaroktól sem mentes nyolc óra izgalomra. A folytatás is érkezik, a következő évad célkeresztjében a Facebook lesz.

A Wirecard összeomlása (2022) Skandal! Bringing down Wirecard

A sor végére hagytunk egy egészen friss dokumentumfilmet. A Wirecard összeomlása (Skandal! Bringing Down Wirecard) Németország egyik legnagyobb pénzügyi botrányát mutatja be. A Wirecard pénzügyi startupot annak idején 24 milliárd euróra értékelték – még az ország vezető politikusai, így Angela Merkel és Olaf Scholz is lobbizott a cégért.

Többéves nyomozást követően, 2020 nyarán kiderült viszont, hogy a vállalat bevételeinek nagy része hamis tranzakciókból származik. A történet nem mentes pénzmosástól, nemzetközi fedőcégektől, orosz maffiózóktól, újságíróknak küldött fenyegetésektől sem, és akkor még épp csak a felszínt kezdtük el kapargatni. A vállalatot lebuktató újságíró egyébként nemrég a fintech.hu-nak is hosszan nyilatkozott az izgalmas eseményekről.

A konkrét eset részleteinek felgöngyölítése mellett A Wirecard összeomlása általános tanulságokat is tartogat. A csalók abból élnek, hogy megteremtik környezetüknek leghőbb vágyuk illúzióját. Németországban ez az volt, hogy ők is rendelkezzenek egy hatalmas technológiai sikersztorival. A Wirecard tökéletesen aknázta ki azt, hogy erről az álomról a történet egyik szereplője sem akart lemondani.

Garantált a folytatás

Láthatóan azoknak sem kell unatkozniuk, akik Kevin és a Grincs helyett milliárdos szélhámosokkal, pénzmosással vagy céges botrányokkal szeretnének találkozni az ünnepi időszakban.

További jó hír számukra, hogy 2022-ben a jövő hasonló sorozatainak és dokumentumfilmjeinek várható témái is megérkeztek. Szinte biztosan találkozunk majd olyan alkotásokkal, amelyek az FTX, a világ második legnagyobb kriptotőzsdéjének összeomlását vagy a Twitter Elon Musk általi felvásárlását mutatják be. Az utánpótlás tehát biztosított…

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.