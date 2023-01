Öt ember, aki átalakulást hoz a pénzügyi világba

Életünk jó ideje folyamatosan digitalizálódik, egyre több tevékenység költözik át az online térbe. Az olyan platformok, mint az Instagram, a Facebook vagy a TikTok, sokak közösségi jelenlétében már legalább akkora szerepet töltenek be, mint az iskolájuk, a munkahelyük vagy épp a családjuk.

A pénzügyeink sokáig mégis az analóg világban ragadtak, hiszen ez a szektor az utolsók között reagált a digitalizációs trendekre. Mostanra viszont tektonikus mozgások zajlanak ezen a területen, aminek a folytatásában öt embernek különösen nagy szerepe lehet a közeljövőben is.

Nik Storonsky – a digitális bankolás élharcosa

A Revolut vezérének neve talán keveseknek ismerős, pedig 2022-ben 7,1 milliárd dolláros vagyonával a világ 500 leggazdagabb emberének egyike volt. A Revolut hazánkban is rendkívül népszerű: nagyjából 800 ezer felhasználója van.

A brit neobank a hagyományos bankok alternatívájaként pozicionálja magát. A kínálatban elérhető digitális banki szolgáltatásokat ügyfélbarát kialakítás, kedvező árazás és igényes megjelenés jellemzi. A Revolut példája épp ezért azt igazolja, hogy egy mobilbanki alkalmazás használata is lehet élvezetes.

Nem kis vállalást jelent ez, de láthatóan komolyan gondolják a dolgot, hiszen mára a szállásfoglalás és a biztosítások is szerepelnek a termékpalettán, hamarosan pedig a személyi kölcsönök és a jelzáloghitelek is egyre több piacon megjelennek majd. A Revolut által elindított pénzügyi forradalom joggal okoz álmatlan éjszakákat a hagyományos bankok vezetőinek.

Sebastian Siemiatkowski – az online vásárlás forradalmasítója

A hazánkban kevéssé ismert Klarna egy svéd fintech, amely elsősorban kamatmentes részletfizetési szolgáltatásaival – az úgynevezett BNPL-hitelekkel – került be a köztudatba. A vállalat vezérigazgatója, Sebastian Siemiatkowski tinédzserként még a Burger Kingben dolgozott egy barátjával. Másfél évtizeddel később viszont már olyan, általuk alapított vállalat élén találták magukat, amelynek értéke másfélszerese volt a Burger Kingének. A Klarna felemás tavalyi éve miatt ez már nincs így, de a fintech továbbra is egyike a legígéretesebb szereplőknek a szektorban.

A Klarna a kamatmentes részletfizetéstől indulva mára olyan online vásárlási szuperappot fejleszt, ahol minden egyéb teendőt egy helyen bonyolíthatnak le a felhasználók. A Klarna appban több millió terméket tekinthetnek át a felhasználók, megtalálhatják a legkedvezőbb árakat, kényelmesen tárolhatják digitális ajándékkártyáikat, és a vásárlásaikkal járó károsanyag-kibocsátást is semlegesíthetik.

A Klarna pont azt teszi az online vásárlással, mint a Revolut a bankolással: gyorsabb, egyszerűbb és élvezetesebb megoldást kínál. Nem csoda, hogy mostanra több mint 150 millióan mondtak igent a vállalat szolgáltatásainak igénybevételére.

Jamie Dimon – a bankóriást megújító vezető

Jamie Dimon 2006 óta ül a világ egyik legnagyobb bankja, a JPMorgan Chase vezérigazgatói székében. Dimon pénzügyi szektorban betöltött szerepét hatásosan érzékelteti, hogy többször beválasztották már a világ 100 legbefolyásosabb embere közé.

Vezetői stílusát a tökéletességre való törekvés, a kendőzetlen őszinteség és időnként a könyörtelenség jellemzi. Sok tisztelője van, amiért a hagyományos befektetési bankok közül a JPMorgan mutatja a legnagyobb nyitottságot az innovatív technológiák iránt. Tavaly például nagy port kavart a befektetők körében, hogy 12 milliárd dollárra növelték az éves technológiai büdzséjüket.

Ezt az összeget sokan indokolatlanul nagynak tartották, Dimon azonban megingathatatlan volt a kérdésben, és az igazgatóságot is maga mellé állította. A kriptovalutákkal kapcsolatos véleménye miatt ugyanakkor többször megütötte magát: noha rendszeresen értéktelennek és piramisjátéknak nevezi a legtöbb kriptót, a JPMorgan mégis létrehozott egy saját tokent a belső tranzakciók kivitelezéséhez. Úgy fest, még egy globális bankóriás vezérigazgatója sem lehet mindig konzisztens.

Tim Cook – az Apple pénzügyi forradalmának arca

Steve Jobs halála után sokan attól tartottak, a vizionárius vezér nélkül elkerülhetetlen mélyrepülés vár az Apple-re. Tim Cook, az új CEO azonban néhány év alatt alaposan rácáfolt ezekre a baljós előrejelzésekre, és a világ legnagyobb vállalatává tette a technológiai óriást.

Cook egyik legfontosabb célja évek óta az, hogy az Apple a termékek mellett a szolgáltatásokból is egyre több bevételt szerezzen. Egy ideje sejteni lehetett, hogy ebben a pénzügyi területnek is nagy szerepet szánnak, azt viszont csak 2022-ben értette meg a világ, hogy mekkora terveket is dédelget a vállalat.

Cook vezetésével az Apple túlzás nélkül felforgathatja a pénzügyi szektort, erről hosszabban ebben a cikkben írtunk korábban. Folyamatosan dobják piacra és jelentik be az új megoldásokat, legyen szó mobilfizetésről, megtakarítási számláról, pénzküldési szolgáltatásról vagy épp hitelkártyáról.

Az Apple a jövőben megkezdi a hitelezést, és az egészségbiztosítások piacára is beléphet. Ha ezt sikeresen kombinálják a tőlük megszokott ügyfélélménnyel és vonzó, letisztult felületekkel, a cég tevékenysége a pénzügyi szektorban drasztikus változásokat indíthat el.

Elon Musk – a Twitter-szuperappot tervező vizionárius

Az egyik legtöbbet emlegetett ember Elon Musk volt 2022-ben. A Tesla és a SpaceX alapítója, a világ egykori leggazdagabb embere az elmúlt évben a hírekbe főleg a Twitter felvásárlása miatt került be, amit néhány hónapos huzavona után ősszel zárt le.

A 44 milliárd dolláros összeg kicsengetése miatt joggal feltételezhető, hogy Musknak nagy tervei vannak a platformmal, amit a nyilatkozatai is megerősítenek. Többször említette például, hogy olyan szuperappot szeretne csinálni a Twitterből, ami a felhasználók online életének minden aspektusát magában foglalja. Az inspirációt az a WeChat adta, amely már sikeresen abszolválta ezt a célt, és naponta több mint 1 milliárd felhasználója van Kínában.

Musk tehát ismét nagyot álmodik, a korábbi sikerek után pedig ember legyen a talpán, aki ellene mer fogadni. Egyelőre viszont nem látszik, pontosan hogyan valósulnak majd meg az impozáns célok. A 2022-es esztendő még a váltás körüli bizonytalanságról szólt a Twitternél. Az idén ez könnyen megváltozhat azonban, és egy forradalmian új közösségi platform bontakozhat ki a szemünk előtt.

Nem mindegy, értünk vannak, vagy ez fordítva igaz

Izgalmas folyamatok zajlanak tehát a pénzügyi szektorban. Ezt az ötös listát könnyen tudnánk folytatni. A bemutatott vezetők a bankolásra, az online vásárlások világára és a közösségi médiára is nagy hatással vannak, így okkal várhatunk tőlük nagy dobásokat az idén is.

Egy kérdést persze minden forradalmi ötlet hallatán érdemes feltenni magunknak: a technológiai zsenik újdonságai a meglévő igényeinket elégítik ki, vagy inkább újakat generálnak? Akkor sem kell azonban rögtön elutasítani ezeket az innovációkat, ha az utóbbit érezzük igaznak, hiszen az új idők kihívásai új megoldásokat követelnek.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.