Öt magyar, akiknek kulcsszerepük van pénzügyeink átalakulásában

A többség érthető módon nem szívesen gondol manapság a pénzügyeire. Az infláció az egekben, a gazdaság világszerte lelassult, az orosz–ukrán háború miatt általános a bizonytalanság. Ha viszont hosszabb távlatokba tekintünk, azt látjuk, hogy bőven van okunk a bizakodásra is.

A pénzügyek és a bankolás folyamatosan digitalizálódnak, az ügyfélélmény javul, nő a kényelem és a gyorsaság szerepe. Ezek a trendek egy ideje hazánkban is jelen vannak, napjaink pénzügyi forradalmának a hazai pénzügyi szektorban több élharcosa tevékenykedik. Néhány héttel korábbi cikkünk mintájára most öt olyan magyart mutatunk be, akik nagy hatással vannak pénzügyeink átalakulására.

Hegedüs Éva – a digitális bankolás hazai úttörője

Hegedüs Éva 2010 óta a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, korábban hat évig annak többségi tulajdonosa is volt. Irányítása alatt a bank kis pénzintézetből a hazai középmezőny egyik stabil szereplőjévé vált. Növekedésük kulcsa, hogy évek óta előszeretettel hoznak be külföldi digitális banki trendeket, amelyeket elsőként tesznek elérhetővé itthon.

A bank 2017 óta kínál online számlanyitási lehetőséget, ennek népszerűsége jól mutatja, hogy a magyar lakosság is a kényelem és a gyorsaság mellett voksol, ha teheti. Ezen a téren a riválisok is folyamatosan zárkóznak, de a bank konzisztensen keresi az új kitörési lehetőségeket.

Magyarországon elsőként vezettek be 2021-ben egy olyan ökokalkulátort, amely megmutatja az ügyfeleknek a kártyás vásárlásaikkal járó szén-dioxid-kibocsátás mértékét. Tavaly pedig egyedi családi banki alkalmazással álltak elő, amely révén a 6 és 18 év közötti gyerekek is újszerű, biztonságos módon léphetnek be a bankolás világába.

Hegedüs Évát időközben a Forbes zsinórban négy éve a magyar üzleti élet legbefolyásosabb női szereplőjének választotta meg. Ez a sorozat és a digitális banki termékek érkezése aligha szakad meg a jövőben.

Csányi Péter – a magyar bankóriás korszerűsítéséért felelős vezető

Rengeteg európai országban a bankszektor éllovasai inkább erős pozíciójukra alapoznak, és nem az innovációs trendek felkarolására. Az OTP néhány éve egyértelműen a haladás mellett tette le a voksát, a termékpaletta, a felhasználói élmény és a szolgáltatások mögötti technológiát illetően egyaránt. Ebben jelentős szerepe van Csányi Péternek, aki a digitális divízió vezetése mellett vezérigazgató-helyettesi teendőket is ellát a bankban.

Csányi korábban a Merrill Lynch, a Deutsche Bank és a McKinsey szakembere volt: jelentős szakmai háttérrel érkezett az OTP-hez. A bankban végzett tevékenységét pedig nem az a tény határozza meg, hogy édesapja az OTP vezérigazgatója, sokkal inkább az új mobilbanki alkalmazás piacra vitelében betöltött kulcsszerepe. Csányi elkötelezett a digitális csatornák minőségének javítása mellett, tevékenysége nyomán folyamatosan nő is ezek népszerűsége az ügyfelek körében.

Vinnai Balázs – a magyar fintech kulcsfigurája

A fintech, azaz pénzügyi technológiai vállalatok ismertsége világszerte bővül. Magyarországon a szektor még nem számít kifejezetten érettnek, de néhány sikersztorira már a hazai szereplők is büszkék lehetnek. Ezek egyike a Vinnai Balázs nevével fémjelzett Finshape, amely a modern digitális banki termékek kínálatát teszi lehetővé a hagyományos és újszerű pénzügyi szereplőknek.

A szakember több európai fintech fejlődésében vesz rész tanácsadóként, igazgatósági tagként, vagy épp digitalizációs vezetői szerepkörben. Az egész kontinensen elismert szakértelmét 2021 nyarán állította a Magyar Bankholding szolgálatába. A három hazai bank (a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank) fúziójából létrejövő új pénzintézet hatalmas lehetőséget, ugyanakkor nehéz feladatot kapott az összeolvadással.

Vinnai Balázs elnöki tanácsadóként segíti a bankcsoport sikeres indulását és a digitális banki szempontok érvényesülését. A teljes összeolvadásra még várni kell, így a konkrét eredményeket is csak később tudjuk majd átfogóan elemezni. Mindenképp jó előjel viszont, hogy a bankolás új korának egyik legjelentősebb magyarországi alakja részt vesz ebben a folyamatban.

Bek-Balla László – az internetbank újraértelmezésének szószólója

George, az Erste Bank új internetbankja és mobilalkalmazása 2021-ben érkezett meg Magyarországra. A George egyszerűséget, színvonalas digitális banki szolgáltatásokat és személyre szabhatóságot kínál az ügyfeleknek. Fejlesztése során kifejezetten nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy megkönnyítsék a pénzügyi teendők elvégzését, legyen szó a beérkező fizetések áttekintéséről, a költségek csoportosításáról vagy épp egy befektetési portfólió kezeléséről.

Bek-Balla László az Erste digitális csatornákért és contact centerért felelős vezetőjeként fontos szerepet tölt be a George hazai történetében. Az újszerű szolgáltatást még vegyes érzelmekkel fogadták, de azóta folyamatosan nő az ügyfél-elégedettség és az aktív felhasználók száma.

Bek-Balla tevékenysége nyomán a bankfióki ügyintézés is hatékonyabbá vált. A várakozási idő csökkenése mellett egyre kevesebb teendő igényel személyes jelenlétet. A magyar piacon elérhető internetbankok közül talán a George jelenti a legélesebb állásfoglalást a bankolás új korszaka mellett.

Szombati Anikó – az innováció eltökélt támogatója

Szombati Anikó több mint két évtizede áll a Magyar Nemzeti Bank alkalmazásában. Annak idején szenior elemzőként kezdte, ma már a központi bank digitalizációért és fintech fejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója. Feladata, hogy elősegítse az innovatív termékek és szolgáltatások megjelenését a hagyományos pénzügyi szereplők kínálatában. Egyúttal a magyar fintech ökoszisztéma szabályozásában és támogatásában is fontos feladatokat lát el.

Maga az MNB is határozottan progresszív, innovációra nyitott politikát folytat egy ideje, de titulusánál fogva Szombati Anikóra mindez különösen jellemző. Nincs egyszerű dolga, hiszen az innováció elősegítése mellett felelőssége arra is kiterjed, hogy minden újdonság kizárólag biztonságos módon érkezzen meg a piacra. Az arany középút megtalálása ebben az esetben kifejezetten nehéz, de a fintech szektor folyamatos növekedése és a klasszikus bankok digitalizációja sikeres tevékenykedésre vall.

Egy új kor hajnalán vagyunk

Érdekes éveket élünk, ami a bankolási szokásainkat illeti. A pandémia váratlan lökést adott a digitalizációs trendeknek, egyre többen már az online térben bonyolítják pénzügyeik mind nagyobb hányadát. Ez a folyamat ugyanakkor még nem zárult le. Az elégedettség javulásához, a digitális bankolás iránti bizalom erősödéséhez további innovációra van szükség. Az irány egyértelmű, a változás mértékére vélhetően a jövőben is nagy hatással lesz majd a bemutatott öt szakember.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.