Sorra kapja a pofonokat a Facebook – merre tovább a nagy bukások után?

A Metát, a Facebook anyavállalatát nem kell bemutatni senkinek. A lassan 20 éve működő közösségimédia-platform az elsők között jött létre, és az internetre gyakorolt hatása máig érezhető. A 2004-ben néhány amerikai egyetemista kollégiumi szobájából indult ötlet néhány év leforgása alatt a világ egyik legnagyobb és legértékesebb vállalatává nőtte ki magát. A technológia folyamatos fejlődésével azonban számos versenytárs is megjelent a piacon, újabb és innovatívabb megoldásokat kínálva, mint a Meta. Ennek következtében a cég számos üzleti problémával és kihívással találta szembe magát az utóbbi években.

Rekordméretű zuhanás

Szinte pontosan egy éve, 2022. január végén a Meta története legnagyobb, napon belüli részvényáresését szenvedte el: aznap a papír 26 százalékot zuhant, a cég piaci értéke több mint 230 milliárd dollárral szakadt. A durva esés közvetlen kiváltó oka a lehangoló pénzügyi eredmények mellett az volt, hogy a vezérigazgató, Mark Zuckerberg kifejtette: a vállalat a közösségi médiáról az új virtuális világra, a metaverzumra helyezi a fókuszt a jövőben.

Az új irányt a befektetők, úgy tűnik, nem értékelik pozitívan: a Meta részvényei tavaly mélypontra süllyedtek, a közösségimédia-óriás az S&P 500 egyik legrosszabbul teljesítő részvénye lett, a papír nagyjából 73 százalékot esett 2022-ben. Negyedére olvadt tehát azok befektetése, akik egy évvel korábban vásároltak.

A Meta árfolyamának alakulásán egyértelműen megmutatkozik, hogy a Facebook anyavállalata egy sor olyan kihívással küzd, ami megijesztette a befektetőket. Októberben például zsinórban a második negyedévben számolt be forgalomcsökkenésről, és gyenge, az elemzői várakozásoktól elmaradó negyedéves előrejelzést adott ki. A bevételcsökkenés okai között szerepel egyebek mellett a fenyegető recesszió (ami miatt a vállalkozások visszafogták a reklámköltéseket) és az Apple 2021-es adatvédelmi frissítésének elhúzódó hatásai is (amelyek megnehezítették a vállalat számára a felhasználók internetes nyomon követését).

Vége a végtelen növekedésnek

Bár a vállalat 2022-ben végül szerény növekedést könyvelhetett el az új felhasználók számában, ha az alkalmazáscsalád minden elemét figyelembe vesszük (az Instagramot, a Messengert és a WhatsAppot is), a Facebook (a közösségimédia-alkalmazás) felhasználói bázisa folyamatosan zsugorodik.

Az elvándorlás fő oka az, hogy az Y és Z generáció, vagyis az 1980-as évek eleje és a 2000-es évek eleje között születettek elhagyják a Facebookot az újabb, innovatívabb platformokért.

Ennek következtében a befektetők is kezdenek elfordulni a Metától. Az ezredfordulósoknak mindössze 27 százaléka használta 2021-ben a Facebookot, ami meredek visszaesés a 2017-es 48,6 százalékhoz képest – derült ki a Korea Information Society Development Institute által júniusban közzétett, a közösségi média generációk szerinti felhasználóiról szóló jelentésből.

Pofon az Apple-től

Az Apple 2021 tavaszán bevezetett egy „App Tracking Transparency” nevű frissítést az operációs rendszeréhez. A frissítés lényegében választási lehetőséget kínál az iPhone-tulajdonosoknak, hogy hagyják-e az olyan alkalmazásoknak, mint a Facebook, hogy nyomon kövessék online tevékenységüket, vagy sem. Ezek az adatvédelmi lépések mostanáig ártottak és valószínűleg továbbra is ártani fognak a Meta üzleti modelljének.

Most, hogy a Facebooknak és más alkalmazásoknak kifejezetten engedélyt kell kérniük az emberektől az online tevékenységük nyomon követésére, sok felhasználó inkább nem él ezzel az opcióval. Ez kevesebb felhasználói adatot jelent a Meta számára, ami megnehezíti a célzott hirdetések használatát, pedig ez a vállalat egyik fő bevételi forrása. A Meta szerint az Apple változtatása nagyjából 10 milliárd dolláros bevételkieséssel jár az idén.

Tömeges leépítések

Novemberben Mark Zuckerberg megerősítette, hogy cége tömeges elbocsátásokba kezd, aminek következtében várhatóan 11 ezer ember veszíti el állását. Ez a Meta alkalmazottainak mintegy 13 százaléka. A leépítések elsősorban a metaverzumra összpontosító kutatólaboratóriumot, valamint az applikációk fejlesztési területét érintik.

Új kihívók a láthatáron

Korábban már Zuckerberg is rámutatott arra, hogy a TikTok félelmetes ellenség. A kínai alkalmazás mára több mint egymilliárd felhasználóval rendelkezik a könnyen megosztható és gyakran függőséget okozó rövid videós tartalmainak köszönhetően.

Az Instagram és a TikTok között éles a verseny a felhasználók figyeleméért.

A Meta az Instagram Reels videós termékfunkció bevezetésével próbálta meg lemásolni a TikTokot. Zuckerberg közlése szerint a felhasználói elköteleződésben a Reels jelenleg az első számú funkció az alkalmazáson belül.

A probléma az, hogy bár a Reels vonzza a felhasználókat, nem termel olyan hatékonyan pénzt, mint az Instagram egyéb funkciói, például a Stories és a fő feed. Ez azért van, mert a videóhirdetések lassabban válnak jövedelmezővé, mivel az emberek hajlamosak átugrani azokat. Ez azt jelenti, hogy minél inkább a Reels használata felé tereli az Instagram az embereket, annál kevesebb pénzt kereshet a cég ezeken a felhasználókon. A helyzet a néhány évvel ezelőtti szituációhoz hasonló, amikor az Instagram bevezette a Stories-funkcióját, amelyet a Snapchattől vett át. Az a termék az induláskor szintén nem hozott sok pénzt, bár később elkezdtek befolyni a reklámbevételek. Egyelőre nincs azonban garancia arra, hogy az Instagram Reels meg tudja ismételni ezt a bravúrt.

Dupla vagy semmi

Zuckerberg legújabb víziója a metaverzum, amely egy még mindig homályos és elméleti koncepció. Lényege, hogy az emberek az avatárjuk révén különböző virtuális világokban tevékenykednek, és lépnek kapcsolatba egymással. A Meta vezérigazgatója eltökélten hisz abban, hogy a metaverzum lesz az internet következő generációja, és erre óriási összegeket is hajlandó költeni. Tavaly több mint 10 milliárd dollárt invesztáltak a projektbe, és Zuckerberg a jövőben kész tovább emelni a tétet.

Nincs ugyanakkor bizonyíték arra, hogy ez a vízió kifizetődik. Ellentétben a Facebook mobileszközökre való 2012-es átállásával a virtuális valóság használata még mindig gyerekcipőben jár, és nem igazán tört be a mainstreambe. A kiterjesztett valóságot használó headsetek széles körű elterjedése szintén hónapok, ha nem évek múlva várható. Zuckerberg lényegében arra kéri az alkalmazottakat, a felhasználókat és a befektetőket, hogy bízzanak benne és a metaverzum víziójában. Ez elég nagy kérés azt figyelembe véve, hogy a következő években milliárdokat vihet el egy olyan ötlet, amely talán soha nem valósul meg.

A vég kezdete?

Ami a Meta jövőjét illeti, sok múlik azon, hogy Zuckerberg metaverzummal kapcsolatos tervei végül sikeresek lesznek vagy sem. Bár az utóbbi időben nem túl jók a kilátások ezzel kapcsolatban, de Zuckerberg még mindig a világ legnépszerűbb közösségi platformját irányítja, és az ebből származó, továbbra is jelentős reklámbevételek is a rendelkezésére állnak. Az Instagram és a világ legelterjedtebb üzenetküldő alkalmazása, a Whatsapp is a Metáé mindemellett, amelyek a saját területükön rendkívül sikeresek.

A tömeges elbocsátások ellenére a Meta alkalmazottjainak létszáma továbbra is 72 ezer körül mozog.

Azt sem szabad továbbá elfelejteni, hogy a Meta még mindig a világ egyik legnagyobb és legtöbb erőforrással rendelkező vállalata. Hiba lenne tehát leírni a céget, tartogathatnak meglepetéseket a jövőben is. Ha pedig Zuckerberg metaverzuma nem csak egy vízió marad és tényleg megvalósul, akkor az új pályára állíthatja a közösségi média óriást.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.