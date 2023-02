Egyre nagyobb a béren kívüli juttatások jelentősége

Eközben a kis- és középvállalkozások is nehéz időszakot élnek, sokuk a növekedés helyett most szerényebb célokra, például a túlélésre fókuszál. Az egymásra utaltság erős, de nem egyszerű harmonikus viszonyt teremteni, amikor mindenki a saját gondjaival van elfoglalva. A béren kívüli juttatások meglepően hatékony módját jelenthetik annak, hogy a munkaadók és a munkavállalók érdekei egyaránt érvényesüljenek, méghozzá hosszú távon.

Idővel az igények is változnak

A gondosan összeválogatott béren kívüli juttatások mindenkinek segítenek. A munkavállalók támogatást kapnak a mindennapi élet költségeinek fedezésében, ezáltal nő a pénzügyi biztonságuk, és kevesebbet stresszelnek az anyagiak miatt. A munkaadó pedig a juttatások kínálatával növelheti alkalmazottai elégedettségét, és vonzó munkahellyé teheti a cégét. Ennek következtében könnyebbé válik a meglévő alkalmazottak megtartása és az újak megszerzése.

A legfontosabb kérdés az, hogy mire van szükségük az alkalmazottaknak. A válasz nem egyszerű, hiszen az életkörülmények változása miatt a különböző juttatások vonzereje is eltér a korábbitól. A pandémia hatására például csökkent a fizikai juttatások – például a parkolóhelyek, az ingyenes irodai italfogyasztás – értéke, hiszen a többség kevesebbet tölt a munkahelyen.

A home office, a rugalmas munkaidő és a fizetett betegszabadság viszont prioritássá lépett elő. Ma már nem tehet rossz lóra egy olyan cég, amely ezek kombinációját kínálja az alkalmazottainak.

Az alkalmazkodás a siker kulcsa

A következő időszakban egy-egy kkv túlélése múlhat azon, hogy sikerül-e megtartania a legfontosabb csapattagokat. A statisztikák azt mutatják, hogy a 26 százalék körüli infláció miatt a magasabb fizetésnek van a legnagyobb megtartó ereje, de ezt most nem mindenki tudja megadni a dolgozóinak. A juttatások ezt a nehézséget segítenek áthidalni.

A vállalatok érzik a nyomást arra, hogy többet kell tenniük ezen a téren.

Nagy-Britanniában a cégek 42 százaléka készül a béren kívüli juttatások jelentős átformálására. A legtöbben az egészségügyi juttatásokat bővítését tervezik, de sokan a szabadnapok számának növelésére és a mentális egészség megőrzését segítő lehetőségek kínálatának szélesítésére is készülnek a folytatásban. Egyre több az olyan vállalatvezető (28%), aki kikéri az alkalmazottak véleményét a meglévő juttatásokról, további 47 százalék készül hasonlóra.

Noha a brit adatok közvetlenül nem vonatkoztathatók a hazai piacra, a tanulságok többsége egyetemes. Elengedhetetlen a juttatások felülvizsgálata, a munkavállalók igényeinek felmérése és a velük való szoros együttműködés a megoldások keresésében.

Érdemes tanulni a visszajelzésekből

A Merlotworks és a Dialogue Creatives közös kutatása szerint az öt leggyakoribb magyarországi juttatás közül az alkalmazottak többsége csupán kettőt érez hasznosnak. A továbbképzési és iskolakezdési támogatások kifejezetten népszerűek. A céges buszjáratok, a pluszszabadnapok és a sportolási lehetőségek viszont nem arattak osztatlan sikert az érintettek körében.

Az eredmények azt mutatják, hogy a többség az anyagi terhek viselésében és a szakmai fejlődés támogatásában számít a munkaadójára. A pihenésre rendelkezésre álló idő növelése és a kikapcsolódás támogatása (például kondibérlettel, koncertjeggyel) kevésbé fontos, ami megint csak megerősíti: a gazdasági bizonytalanság átvészelése a legfontosabb most.

Digitális pénzügyi szolgáltatók segítenek

Míg egy nagyvállalat kellően sok munkavállalóval rendelkezik ahhoz, hogy megérje saját juttatási szisztémát alkotnia, egy kisebb vállalkozás nincs egyszerű helyzetben, ha hatékonyan szeretne segíteni. Ezt a feladatot tehetik könnyebbé azok a fintech cégek, amelyek a juttatások digitalizálására és automatizálására szakosodtak.

A terület egyik prominens szereplője a Cobee, egy spanyol pénzügyi startup.

Az általa kiszolgált cégek munkavállalói egy bankkártyán és egy alkalmazáson keresztül vehetik igénybe a különböző juttatásokat. A kínálatban van például étkeztetés, személyszállítás, gyermekmegőrzés, továbbképzés, autókölcsönzés, különböző biztosítási termékek, mentálhigiénés tanácsadás, nyugdíj-megtakarítás, valamint egy kuponkollekció is.

A vállalatok maguk dönthetnek, hogy milyen juttatásokat akarnak kínálni az alkalmazottaknak. Háttérrendszereinek rugalmas kialakítása miatt a Cobee képes eltérő méretű és különböző területeken tevékenykedő cégeknek is az igényeikre szabott juttatásokat kínálni. A platform ráadásul a vállalkozások által használt bérszámfejtő szoftverekkel is egyszerűen összeköthető, ami nagy segítséget jelent a pénzügyi munkatársaknak.

Megkerülhetetlen a digitalizáció

A Cobee csak egy a munkavállalói juttatások piacán tevékenykedő ígéretes szolgáltatók közül. Számuk folyamatosan nő az elmúlt években, hiszen mára egyre több országban ismerik fel a cégvezetők, hogy a digitális és személyre szabható juttatásoké a jövő. Európán belül Spanyolország mellett Franciaországban, Németországban, Nagy-Britanniában és a skandináv országokban is látványos a fintechek térnyerése.

Ezeknek a szolgáltatásoknak az egyik legfontosabb előnye, hogy egyszerűbbé teszik a juttatások kínálatát, valamint az ezzel járó bérszámfejtési feladatok elvégzését. További pozitívum, hogy az alkalmazottak széles kínálatból válogathatnak, így a számukra legértékesebb juttatásokat vehetik igénybe. Több kutatás is kiemeli, hogy a választási lehetőségek hiánya az egyik leggyakoribb kritika a munkavállalók részéről, épp ezért a rugalmassággal bármelyik cég vonzó munkahellyé válhat.

A juttatások a cégek legnehezebb feladatában is segíthetnek

A mostanihoz hasonló válságos időszakokban kevés fontosabb cél van a vállalkozás sikeréért dolgozó csapat tagjainak megőrzésénél és a céggel szembeni lojalitásuk fenntartásánál. A munkavállalók megtartását nagyban megkönnyíti, ha sikerül szoros kapcsolatba kerülni velük, és egyértelművé tenni számukra, hogy a vállalatnak fontos az anyagi, fizikai és mentális jóllétük. A juttatások önmagukban is fontos üzenetet küldenek, amit felerősít az, ha a munkaadó kikéri az alkalmazottai véleményét, és ehhez igazítja a stratégiáját.

A céges kultúra kialakítása a home office elterjedése miatt ma már sokkal nehezebb. Kevesebb lehetőség adódik arra, hogy a csapatok összeszokjanak, akár mély barátságok alakuljanak ki a tagjaik között. Ezt az is elősegítheti, ha lehetőséget adnak a béren kívüli juttatások egymás közötti cserélgetésére. Így diskurzus alakul ki, az emberek megismerik egymást, és közben mindenki hozzáfér azokhoz a juttatásokhoz is, amelyekre a legnagyobb szüksége van. A sikerhez ennél nem is kell több.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.