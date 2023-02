Egyre több helyen jelenik meg a környezettudatos élet titkos fegyvere

A karbonkalkulátorok megmutatják, hogy mennyi szén-dioxid-kibocsátás köthető egy ember (vagy épp vállalat) költéseihez. Vásárlásaink jelentős mértékben határozzák meg azt, hogy környezetkímélő vagy épp környezetkárosító életmódot élünk. A karbonkalkulátorok minden tranzakciónál a megvásárolt termék vagy szolgáltatáshoz köthető kibocsátás mértékéről adnak becslést. Ezek összege adja meg, hogy egy adott hónapban hány kilogramm szén-dioxid került a légkörbe a döntéseink nyomán. Ez a mennyiség a karbonlábnyom.

Három az egyben – ez lenne a siker receptje?

A karbonkalkulátorok a fent leírt módon arra késztetnek bennünket, hogy átértékeljük a fogyasztói magatartásunkat, és ideális esetben tudatosabban hozzunk döntéseket. A legtöbb ilyen szolgáltatás három elemmel segít maximalizálni az elérhető hatást:

Mérés: A kibocsátások mérésével pontos kép kapható a vásárlások környezeti hatásáról, majd a sok egyéni adat összekapcsolásával elemezhető egy ember életmódjának környezetre gyakorolt hatása. Külön kiértékelhető, hogy mennyire közlekedik, táplálkozik, öltözködik vagy épp pihen fenntarthatóan egy-egy felhasználó.

Csökkentés: A karbonkalkulátorok az ügyfelek tranzakciós adatainak elemzésével személyre szabott javaslatokat adnak, amelyek követésével csökkenthető az egyén karbonlábnyoma. Annak például, aki hetente tizenötször eszik húst, az alkalmazás azt javasolja, hogy csökkentse ezt heti 10 alkalomra. A mindenhova autóval közlekedő felhasználók figyelmét pedig felhívja a tömegközlekedés és a biciklizés előnyeire.

Semlegesítés: A tippek megvalósításával a felhasználók mérsékelhetik életmódjuk káros hatásait, de teljesen sosem tudják eltüntetni karbonlábnyomukat, hiszen kibocsátásmentesen élni gyakorlatilag lehetetlen. A karbonsemlegesítés révén a fennmaradó kibocsátásnak megfelelő mértékben a felhasználó pénzt adományoz egy környezetvédő szervezetnek, amely szén-dioxidot von ki a légkörből. Az adománnyal a nettó karbonlábnyom nullára csökkenthető.

A fintechek létrehozzák, a bankok kínálják

Az elmúlt években a pénzügyi startupok, azaz a fintech cégek futószalagon szállították az innovatív zöld pénzügyi megoldásokat. A karbonkalkulátorok a legnépszerűbbek. A világ különböző pontjain (Hollandia, Németország, Izland, Új-Zéland, USA) találni erre a területre szakosodott vállalkozásokat. Ezek a cégek általában nem közvetlenül a magánszemélyeknek és a vállalatoknak szolgáltatnak – megoldásaik a pénzintézetek felületein találhatók meg, amelyek számlavezető ügyfeleiknek teszik elérhetővé a karbonkalkulátort.

Ebben a modellben egyre többen hisznek. Számos országban a piacvezető bankok is kínálnak karbonkalkulátort. Ezt a sort olyan piaci szereplők erősítik, mint a holland Rabobank, a francia BNP Paribas, az amerikai Bank of the West vagy az UniCredit szlovéniai leánybankja. A karbonkalkulátorok piacának talán legerősebb szereplője, az új-zélandi CoGo pedig olyan patinás pénzintézetekkel áll partnerségben, mint a NatWest, az ING, illetve a Santander. Ehhez a sorhoz nemrég az OTP Bank is csatlakozott.

A magyar piac is zárkózik a nemzetközi trendhez

Az OTP tavaly szeptemberben jelentette be, hogy bevezeti a CoGo lakossági és vállalati ügyfeleknek szóló karbonkalkulátorait – egyelőre a tesztidőszak folyik. A hazai piac legnagyobb bankja ezzel a régióban az elsők között indít ilyen szolgáltatást.

A magyar piacon nem az OTP azonban az első: a Gránit Bank már 2021 őszén lerántotta a leplet az Öko Kalkulátor névre hallgató szolgáltatásáról, amelyet egy svéd fintech céggel, a Doconomyval, illetve a MasterCarddal közösen dobott piacra a pénzintézet. A Gránit számos, Nyugat-Európában és Észak-Amerikában kibontakozó digitális banki trendet elsőként hoz be Magyarországra, így volt ez a karbonkalkulátor esetében is. A bevezetéskor azt hangsúlyozták: a karbonlábnyom mérésével és csökkentésével elsősorban edukálni szeretnék az ügyfeleiket, illetve segíteni őket életmódjuk zöldebbé tételében.

Az edukációra szükség is van, hiszen a lakosság ismeretei meglehetősen hiányosak. Az emberek többsége nem tudja, mi az a karbonlábnyom, azt pedig különösen nehezen tudja megítélni, hogy saját élete mennyire igazodik a fenntarthatóság filozófiájához. A karbonkalkulátorok és az ehhez hasonló szolgáltatások legfontosabb szerepe épp abban van, hogy elindítják a közös gondolkodást, és keretet adnak a fejlődéshez.

Megoldás vagy eszköz a hárításhoz?

A sok pozitívum után ne menjünk el a karbonkalkulátorokkal szemben felhozott kritikák mellett se. Ez a megoldás az egyéni felelősségvállalást ösztönzi, ami egyrészt mindig dicséretes, és bizonyos mértékben elengedhetetlen a klímaváltozás elleni küzdelem sikeréhez. A globális üvegházhatásúgáz-kibocsátás 71 százalékáért ugyanakkor mindössze 100 vállalat felel. Ennek fényében érthető, hogy sokan a vállalati szektor – így a bankok – felelősségvállalását fontosabbnak tartják, mint az egyénét.

Más kérdés, hogy a karbonkalkulátoroknak nem céljuk komplett választ adni a problémákra. Csak azért, mert egy bank bevezet egy ilyen szolgáltatást, még számos más módon tehet maga is a környezet védelméért. A zöld hitelezési tevékenység fellendítése és a működés energiahatékonyabbá tétele csak két lehetőséget jelent a sok közül.

Mások a karbonsemlegesítés praktikáját állítják pellengérre, nem alaptalanul.

Azt mondják, abszurd, hogy aki eleget fizet különböző szervezeteknek, az a karbonsemleges egyén szerepében tetszeleghet, míg a szegényebbek ezt nem tehetik meg szűkös anyagi lehetőségeik miatt. Pedig az utóbbiak karbonlábnyoma a korlátozott anyagi lehetőségek – így a kevesebb vásárlás és utazás – miatt jellemzően jóval alacsonyabb, mint a jómódú fogyasztóké.

Ez a kritika annyiban mindenképp helytálló, hogy a semlegesítés csak végső opció lehet. Először fontos felmérni azt, hogy miként tehetők környezetbaráttá a mindennapi költések. Ezt követően viszont szép gesztus, ha valaki egy környezetvédelmi szervezet támogatásával másként is hozzájárul a helyzet javulásához.

A karbonkalkulátor ideális esetben egy közös minimum, aminek hasznosságában és edukatív erejében egyet tudunk érteni. Hogy ezután ki milyen lépéseket tesz meg a környezet védelméért, azt már sokkal inkább az egyéni lehetőségeknek kell diktálniuk, mintsem a társadalmi várakozásoknak vagy épp a bankoknak. Közhely, de igaz: a legkisebb pozitív tett is számít ebben a nehéz küzdelemben.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.