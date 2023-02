Sok celeb a pénzügyi szektorban találja meg a számításait

Vannak hírességek, akik lassan ismertebbek a befektetéseikről, mint korábbi hivatásukról. Ashton Kutcher és Jay-Z is inkább milliárddolláros befektetési portfólióikat építgetik ma már, mintsem a nyilvánosság előtt szerepelnének. De Ryan Reynolds is ugyanerre az útra lépett. A Deadpool-filmek sztárja főként a cégeire figyel mostanság: alkoholmárka, mobilszolgáltató, valamint labdarúgócsapat is van már az érdekeltségei között. És egy fintech cég is...