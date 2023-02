A pénzügyi szektor felforgatói, a fintech cégek nem csak a gyors és kényelmes szolgáltatásaikkal, hanem izgalmas marketingkampányaikkal is rendszeresen felhívják magukra a figyelmet. Az innovatív gondolkodásmód gyakran nemcsak a termékekben és szolgáltatásokban mutatkozik meg, hanem az ötletes vagy épp meghökkentő média és PR-akciókban is. A cikkben összeszedtük ezek közül a legemlékezetesebbeket.

Amikor hirtelen egy rapper lesz a főnököd

A svéd fintech óriás, a Klarna 2021 nyarán összefogott A$AP Rocky rapperrel, hogy arra ösztönözze a vásárlókat, dobják fel a ruhatárukat és öltözködési stílusukat. A globális kampány, amely 14 piacon indult el, magában foglalt egy klipet is A$AP Rocky főszereplésével és egy #getsmoooth elnevezésű kihívást, amely arra hívta fel az embereket, hogy osszák meg új megjelenésüket a közösségi médiában.

Kevés dolog vonzza jobban a figyelmet, mint egy nagy bejelentés, ezért A$AP Rocky azzal indította a kampányt, hogy közölte: befektetőként csatlakozik a Klarna vállalathoz, és az üzlet részeként egy napra a vezérigazgatói posztot is átveszi. Mivel A$AP Rocky 2018 óta nem adott ki teljes albumot, a felhajtást azzal is fokozta, hogy a kampány címadó kisfilmjében egy még meg nem jelent számot mutatott be. A kampányfilm összesen több mint 5 millió megtekintést ért el a YouTube-on, és több száz cikk foglalkozott a témával a sajtóban.

Black Friday szabotázsakció

Nem gyakran hallani arról, hogy márkák arra kérik az embereket, hogy bojkottálják az év egyik legnagyobb fogyasztói eseményét. A Cleo tavaly őszi kampányának célja azonban épp az volt, hogy segítse az emberek pénzügyi edukációját, valamint lerántsa a leplet a Black Friday körüli mítoszoktól. A kampányban a felhasználóknak 3 egyszerű dolgot kellett megtenni annak érdekében, hogy esélyük legyen 500 dollárt nyerni:

Beírni a Cleo alkalmazásba, hogy "Boycott Black Friday". Megosztani az erről készült képernyőfotót Twitteren vagy Instagramon, amin megjelölik a Cleot. Nem vásárolni Black Friday napján (az alapvető szükségleteket leszámítva).

A Cleo mesterséges intelligencia alkalmazása emellett hasznos tanácsokat is megosztott a kampányba bekapcsolódó felhasználókkal. Például azt, hogy a cégek gyakran együttműködnek a gyártókkal, hogy a népszerű termékek silány minőségű változatait állítsák elő, csak azért, hogy Black Friday napján eladhassák azokat. A kampánynak köszönhetően a Cleo 337 százalékkal növelte a retweetek és említések számát Twitteren az előző évhez képest, míg Instagramon 684 százalékkal ugrott a kommentek száma. A Cleo adatai szerint a felhasználók által megtakarított teljes összeg 1,5 millió dollár volt.

Tarolnak a rikító színű bankkártyák

A Monzo brit neobank már korábban is híres volt a feltűnő korallrózsaszín bankkártyájáról és tavaly év elején piacra dobta limitált kiadású neonszínű kártyáit is. Az új "diszkórózsaszín", "napsárga" és "lédús zöld" színű kártyáikkal akkor volt képes nagy feltűnést kelteni a fintech, amikor már azt hittük, hogy a márka nem is lehetne ennél fényesebb.

A korlátozott kínálat miatti hype-ot tovább fokozva a Monzo úgy döntött, hogy ezeket a kártyákat kizárólag a meglévő számlatulajdonosoknak kínálja és nekik is csak azután, hogy sikerült 2 barátot ajánlani a neobanknak. Az új felhasználóknak 30 napon belül kellett regisztrálniuk ahhoz, hogy az ajánlat érvényes legyen, a meglévő ügyfeleknek pedig ahhoz, hogy jogosultak legyenek az új kártyára. Nem meglepő, hogy a Monzo rendkívül nagy elkötelezettséget tudott elérni a felhasználók körében ezzel az innovatív ajánlási stratégiával.

Focival szinte bármit el lehet adni

A múlt év vége egyértelműen a fociról és a katari világbajnokságról szólt. A foci vb az egyik legnézettebb sportesemény a világon, amit többmilliárd ember kísér figyelemmel.

A világ vezető kriptotőzsdéje, a Binance éppen ezt lovagolta meg azzal, hogy novemberben Cristiano Ronaldóval együttműködve egy különleges NFT kollekciót dobott piacra.

Ezeknek az NFT-knek négy ritkasági szintje van és minden szinthez saját exkluzív előnyök tartoznak, olyanok például mint részvétel a dedikált termékeket tartalmazó nyereményjátékokon; garantált hozzáférés minden jövőbeli Ronaldo NFT-hez; Ronaldo és a Binance dedikált termékeihez való hozzáférés, beleértve a dedikált futball mezeket is vagy épp egy személyes üzenet magától Cristiano Ronaldótól.

A Binance mellett a Mastercard is kihasználta a futball és az NFT-k körüli hype-ot, amihez a világhírű edzőt, José Mourinhót hívta segítségül (aki nem mellesleg a Mastercard nagykövete is egyben). Mourinho hírnevére alapozva a Mastercard piacra dobott egy speciális, futball tematikájú NFT-t. Az egyedi digitális alkotást – ami egy Mourinho aláírásával ellátott labdát ábrázol – egy véletlenszerűen kiválasztott egyesült királyságbeli kártyatulajdonos nyerhette meg. A Mastercard ezzel a húzással egyszerre promotálta hírnevét és jelezte jelenlétét a kriptopiac felé.

Tanulhatnának a cégek a fintechektől

Egy jól kidolgozott marketingstratégia minden vállalat számára elengedhetetlen. Amint azt a fenti példák is mutatják, a fintechek a kreatív ötleteik révén a legkülönfélébb módon tudják felhívni a figyelmet magukra. Legyen szó akár élsportolók vagy zenészek bevonásáról, csillogó-villogó bankkártyákról vagy egyszerű “szabotázsakcióról” – mindig találnak alkalmat a hírverésre. Ezek a kampányok azonban nem igényelnek szakértői tudást, mivel az erősségük pont az egyszerűség. Ebből adódóan ha nem is egy az egyben, de bizonyos elemeket átemelve bármely más cég is indíthat ezekhez hasonló ötletes kampányokat, amik nagyban segítenék a márkaismerettségük növelését.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.