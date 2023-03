A Revolut közel két hete jelentette be, hogy 2021-ben története során először nyereséges évet zárt. A vállalat azóta sem hagyta el a címlapokat, hiszen néhány nappal az örömteli hír után auditora, a BDO úgy nyilatkozott, hogy a bevételek túlnyomó részének meglétét nem tudták egyértelműen igazolni, ezért fennáll a veszélye annak, hogy a pénzügyi jelentések tartalma érdemben eltér a valóságtól. De pontosan mi a probléma és mit jelent ez a Revolut jövőjére nézve? Veszélyben van esetleg az ügyfelek pénze is?

A történet március elsején kezdődött, amikor a brit neobank bejelentette: 2021-ben 636 millió font bevételt termelt, adózás előtti eredménye pedig 26 millió font lett. Önmagában meglepő, hogy csak 2023 tavaszán sikerült publikálni a 2021-es év eredményeit (erről alább még szót ejtünk), az viszont nagyszerű hír, hogy alig egy év alatt a bevételek közel háromszorozódtak. Még biztatóbb a kép, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a 26 milliós profitot megelőzően 2020-ban még 221 millió font veszteséget volt kénytelen elkövetni a vállalat.

Illusztris társasághoz csatlakozhatnak

Ha ezek az eredmények valódiak, az jelentős fegyvertény. A Revolut egy neobank, vagyis olyan fintechcég, amely a bankok alternatívájaként pozicionálja magát, és ügyfélbarát, digitális pénzügyi szolgáltatásokkal látja el felhasználóit. A neobankok többsége – így tett a Revolut is – fennállásának első éveiben rengeteg szolgáltatást ingyen kínál a gyors növekedés érdekében.

Sokuknak sikerült is méretes ügyfélkörhöz jutnia, maga a Revolut például ma már állítólag 27 millió klienssel rendelkezik. Az ingyenes szolgáltatások és a hatalmas termékfejlesztési és terjeszkedési költségek miatt viszont nagyon kevesen válnak nyereségessé, így képtelenek bárminemű veszélyt jelenteni a bankokra.

A Revolut nagyot lépett előre 2020-hoz képest, és azon kevés európai neobankok egyike lehet (az orosz Tinkoff, illetve a brit Starling és OakNorth mellett), amely már most profitot termel. A probléma csak az, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez tényleg így van.

Van ok az aggodalomra

Ahogy említettük, a fintech auditora kijelentette, hogy a 636 millió font bevételből 477 millió font meglétét nem tudták kétséget kizáróan bizonyítani. A kérdéses tételek között különösen nagy a vagyonkezelési szolgáltatásokból származó bevételek érintettsége, amelyek fontos szerepet játszottak 2021-ben. Ekkor még tombolt a kriptoláz, így a Revolut a teljes bevételének harmadát az ügyfelek kriptodevizákkal való kereskedése után gyűjtötte be. Vagyis pont az elvileg egyik legerősebb szegmensben állhatnak fenn a problémák.

A BDO figyelmeztetése nem jelenti azt, hogy ezek a bevételek nem léteznek.

A hivatalos indoklás szerint a Revolut IT-rendszerével van a gond, amely nem tudott együtt nőni a vállalat többi területével. Ez a nehézség egyébként a késést is nagyban indokolta, hiszen ezeket a jelentéseket eredetileg tavaly szeptemberben kellett volna leadnia a vállalatnak. Végül a határidőt meghosszabbították az év végéig, de ezt sem sikerült tartani.

Az IT-rendszer hiányosságai miatt több millió tranzakcióról nem áll rendelkezésre hiteles igazolás, ezért a BDO kénytelen volt a készpénztartalékok és az ügyfelek számláin lévő összegek ellenőrzése alapján megerősíteni a bevételeket. Bebizonyosodott, hogy a Revolut által bejelentett készpénztartalékok mind megvannak, ahogy az ügyfelek partnereknél tárolt pénze is 100 százalékban rendelkezésre áll.

Ezek mindenképp jó hírek, hiszen jelen ismereteink szerint nem fenyeget a Revolut csődje, és az ügyfelek pénze biztonságban van. Ugyanakkor ezt nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni addig, amíg feltárásra nem kerülnek a BDO által említett aggályos kérdések, és meg nem oldódik a pénzügyi jelentések körüli mizéria.

Több kérdésben is zavar uralkodik

Nem a mostani ügy az egyetlen, amely kellemetlenül érinti a Revolut vezetőségét. Még 2021 januárjában pályáztak meg egy brit banki engedélyt, amelynek birtokában végre fellendülhetne a hitelezési tevékenység. A hitelezés máig a bankszektor legstabilabb profittermelő területe, így nem csoda, hogy a Revolutnál is prioritásként kezelik a személyi kölcsönök és jelzáloghitelek kínálatának biztosítását.

Az engedély viszont csak nem akar megérkezni a brit pénzügyi felügyelettől.

Az FCA két éve mérlegeli a körülményeket, de állítólag bizonytalanok abban, hogy a neobank képes lesz-e a szabályozott bankoktól elvárható módon folytatni a tevékenységét. Különösen aggasztónak tartják a pénzmosás elleni védekezést és a kockázatkezelést, amely területeken a Revolut szabályzatai nem alkalmaznak kielégítő mértékű biztosítékot. Ez különböző támadásoknak és pénzmosási akcióknak is kiteheti őket, ami a nap végén az ügyfelekre nézve is kockázatos.

Úgy fest, nem csak a szabályozó elégedetlen, az elmúlt időszakban a Revolut több fontos vezetője távozott az érintett területekről. Továbbállt például a kockázatkezelésért, a jogi megfelelésért, az adatvédelemért, valamint két, a pénzmosás elleni védelemre vonatkozó jelentésekért felelős vezető is.

Noha a munkavállalók karriert érintő döntéseiből nem lehet egyértelműen következtetni a cég teljesítményére, abban mindenki egyetért, hogy a sok távozás nem jó jel. Különösen úgy nem az, hogy pont azok a vezetők mentek el, akik a megfigyelés alatt álló, kérdéses területekért feleltek.

A startupkultúra a filmekben vonzóbb, mint a valóságban

Az említett nehézségek dacára a Revolut magabiztos azt illetően, hogy előbb-utóbb megkapja a brit banki tevékenység folytatására vonatkozó engedélyt – nemrég a pénzügyi igazgató nyilatkozott arról, hogy napok kérdése a kedvező döntés. Ennek az ügynek a lezárása azért is lényeges a cég számára, mert ha hazai terepen kiérdemelné a Revolut a szabályozók bizalmát, azzal több piacon is lendületet vehetne a neobank fejlődése. Állítólag Ausztráliában és az USA-ban is elindítanák az engedélyeztetési folyamatot, ha a brit kísérletet siker koronázza.

A folyamatos növekedés útjában áll még a fintech közismerten problémás vállalati kultúrája.

Egybehangzó vélemények szerint a munkavállalókon hatalmas a nyomás, a kitűzött célok elérése érdekében pedig sokszor kockázatos vagy akár etikátlan lépéseket is meg kell tenniük. A vezérigazgató Nik Storonsky a többség szerint nem rosszindulatú ember, de az érzelmi intelligencia teljes hiányában az alkalmazottak aggályainak megértése is gondot okoz számára. Talán ennek tudható be az is, hogy a publikus adatok szerint a munkavállalók több mint fele kevesebb mint 8 hónapot tölt a vállalatnál.

Optimista marad a Revolut

A pénzügyi eredményekkel kapcsolatos kritikákra a Revolut pont úgy reagált, ahogy a banki engedélyeztetési folyamat során felmerülő kérdésekre: mindenkit biztosítottak arról, hogy semmi probléma nincs, rövidesen minden ügy pozitívan zárul. A jelen helyzetben viszont senkit nem lehet hibáztatni egy kis bizalmatlanság miatt.

A neobank azt ígéri, a 2021-es mérlegzárás csúszása egyszeri eset volt, az IT-rendszert idén olyan fejlettségi szintre juttatják, hogy nem ismétlődhetnek meg az ezzel összefüggésben tapasztalt problémák. A banki engedély megszerzését is készpénznek veszik, azt pedig váltig állítják, hogy az alkalmazottak 80 százaléka elégedetten nyilatkozott a náluk töltött időszakról.

Tagadhatatlan, hogy sok szempontból irigylésre méltó helyzetben van a Revolut.

A legtöbb neobankkal ellentétben nem kellett hatalmasat vágnia a költségein az elmúlt időszakban, és leépítések sem zajlottak a vállalatnál. Tőkebevonásra sincs szükség, hiszen még vagy másfél évre elegendő forrás áll a vezetőség rendelkezésére. A 27 millió ügyfél pedig önmagában olyan fegyvertény, amelyre építeni lehet a folytatásban, akkor is, ha a kriptovalutás kereskedés helyett mostanában inkább a fizetési szolgáltatások jelentik a stabil bevételi forrást.

Ha sikerül megszerezni a várt engedélyt, azzal levegőhöz juthat a cég, és a hitelezés is beindulhat. Igaz, ebben az esetben jóval szigorúbb szabályozásnak kell megfelelniük. Először azonban a 2021-es év számaival kapcsolatban kell tiszta vizet önteni a pohárba, mert enélkül egy ügyfél bizalmát sem tekintheti kiérdemeltnek a sztárfintech.

