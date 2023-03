Hatalmas üzleti lehetőséget jelentenek az új generációs videójátékok

A videójátékok gyorsan váltak hobbiból a szórakoztatóipar egyik legnagyobb üzleti lehetőségévé. A piac jelenlegi értéke 197,11 milliárd dollár, és az előrejelzések szerint 2025-re meghaladja a 268 milliárd dollárt. A legfrissebb adatok szerint 2023-ban több mint hárommilliárd ember játszik aktívan videójátékokkal, a gamerek száma az elmúlt hét évben több mint egymilliárddal bővült. A hatalmas lehetőséget a kripto- és fintechcégek is felismerték: aktívan fejlesztik saját web3-alapú videójátékaikat.

A web fejlődése

Annak megértéséhez, mit jelent az, hogy egy játék web3-alapú, érdemes kicsit visszatekinteni az internet fejlődésére. A web1, web2 és web3 kifejezés voltaképpen a világháló fejlődési fázisait jelöli:

Web1 (1991–2004): A világháló fejlődésének első szakasza, amelyben főként statikus, információközpontú weboldalak jelentek meg. Ezek alapvetően HTML-kódokból álltak, és csak korlátozottan vagy egyáltalán nem lehetett velük interakcióba lépni. A web1-et elsősorban a dokumentumok és az információk megosztására használták.

Ebben az időszakban terjedtek el azok a webes alkalmazások és platformok, amelyek lehetővé tették a felhasználók számára, hogy aktív részesei legyenek a világhálónak. Olyan szolgáltatások jelentek meg, mint a közösségi média, a blogok, a videómegosztó oldalak, valamint a webes alkalmazások és szolgáltatások. Az interaktivitás, a felhasználói élmény és az adattárolás lehetősége jelentősen nőtt a web2-n.

Web3 (2014-től): A blockchaintechnológia és a decentralizáció került ekkortól már a fókuszba. Ez lehetővé teszi az eszközök, adatok és a felhasználói élmény valós idejű, biztonságos és decentralizált kezelését. A web3-ban a felhasználók az adatokat saját ellenőrzésük alatt tarthatják, és lehetőségük van az adatok tulajdonjogának megtartására és értékesítésére is. Az új generációs webes technológiák alapján a web3-ban létrejött egy decentralizált és önfenntartó gazdasági ökoszisztéma.

Mitől igazán érdekesek a web3-játékok?

Ezek a fogalmak általánosan a webes technológiákat jellemzik, és nem kizárólag a videójátékokhoz kapcsolódnak. A web3 ugyanakkor számos iparágat forradalmasított, köztük a játékipart is. A web3-alapú játékok lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy innovatív és decentralizált módon vegyenek részt a játékokban. A gamerek kriptovalutákon és NFT-ken keresztül pénzt is kereshetnek. Ez demokratizálja a játék minden aspektusát, és a játékosok kezébe adja a hatalmat, ahelyett hogy azt egy központi entitás korlátozná a játékon belül.

Bár a hagyományos platformokon a játékon belüli tartalmak vagy digitális eszközök fiatpénzzel (euróért, dollárért, bármi más hagyományos fizetőeszközért) megvásárolhatók vagy jutalomként igényelhetők, a játéküzemeltetők továbbra is fenntartják a játékon belüli tartalmak szerzői jogait. Egyszerűbben fogalmazva: a játékosok nem tulajdonosai a játékbeli digitális eszközöknek. Ehelyett a hagyományos játékokban a gamerek tulajdonjoga egyszerűen csak egy licenc a játék bizonyos aspektusainak használatára.

A web3-alapú játékok ezzel szemben lehetővé teszik a játékosok számára, hogy teljes mértékben ellenőrizzék és birtokolják a játékban használt digitális eszközöket, például a karaktereket, a tárgyakat és a tokeneket. Ezeket az eszközöket a blockchainen kezelik, ami garantálja az adatok eredetiségét, valamint megakadályozza a hamisítást. Ezek tényleges értéke ráadásul a piaci kereslet és kínálat alapján alakul ki, ami lehetővé teszi a játékosok számára, hogy pénzt keressenek a játékban való részvételükkel.

A Web3-alapú játékok a decentralizált alkalmazások (dAppok) és szolgáltatások révén lehetővé teszik a játékosok számára azt is, hogy közvetlenül kommunikáljanak és üzleteljenek egymással, anélkül hogy közvetítőkre lenne szükségük.

Ez növelheti a játékosok közötti bizalmat, és lehetőséget teremthet szorosabb közösségek kialakítására is. Végül a web3-alapú játékok kiterjesztettvalóság- (AR) és virtuálisvalóság- (VR) technológiákkal is integrálhatók, ami még interaktívabb és élethűbb élményt nyújthat.

A Web3-alapú játékok az elkövetkező néhány évben az NFT-k általános elterjedésének is a katalizátoraivá válhatnak. A blockchain-alapú játékok piaca a 2022-es 4,6 milliárd dollárról 2027-re várhatóan 65,7 milliárd dollárra nő. A 2022-es kriptotél ellenére a Web3-alapú napi játékosok száma 2022-ben 85 százalékkal nőtt. Az összes blockchain-alapú alkalmazásnak pedig már a 49 százalékát teszik ki, 7,4 milliárd tranzakcióval. A legnagyobb játékfejlesztők közül sokan – köztük a Square Enix és az Epic Games – már most is dolgoznak olyan játékokon, amelyek Web3 integrációval rendelkeznek.

Számolni kell a kockázatokkal is

A Web3-alapú játékoknak is vannak persze kockázatai, amelyeket figyelembe kell venni. Mivel a játékban használt digitális eszközöket blockchainen kezelik, a kiberbűnözők célpontjává válhatnak és megpróbálhatják eltulajdonítani vagy manipulálni azokat. Emellett a Web3-alapú játékokban használt digitális eszközök értéke a piaci kereslet és kínálat alapján alakul, így ezek értéke ingadozhat, ami esetenként veszteségeket okozhat a játékosoknak. Felmerülhetnek továbbá a Web3-alapú játékok használatával összefüggésben jogi kockázatok is, például az adózás és az adatvédelem terén.

A videojátékok jövője

Az új technológiák és az egyre növekvő piaci kereslet lehetővé teszi, hogy a Web3 játékok továbbfejlődjenek és új lehetőségeket teremtsenek az online játékiparban. Az egyik fontos irány, hogy a játékosokat szorosabban bevonják és több lehetőséget teremtenek arra, hogy növelhessék az értéket, amit létrehoznak a játékban, bővítve egyben a résztvevők közötti kereskedelmet is. A fejlesztők számára pedig lehetővé válik, hogy új bevételi forrásokra tegyenek szert. Gondolva ez utóbbit illetően például a játékban használt digitális tárgyak eladása vagy a játékosok közötti tranzakciók után járó díjakra.

Egy másik fontos irány, amire érdemes figyelni az, hogy a Web3 játékok egyre inkább beolvadnak más technológiákba, mint például a kiterjesztett valóságba vagy a virtuális valóságba.

Ez lehetővé teszi, hogy a játék még valóságosabb élményt nyújtson és nagyobb közösségek alakuljanak ki. A blockchain technológiára épülő játékok lehetőséget nyújtanak továbbá a játékosoknak arra is, hogy irányítsák és ellenőrizzék a saját adataikat, biztonságosan és decentralizáltan.

Összességében a Web3-alapú játékok jövője rendkívül izgalmas lehet, és egyre több lehetőséget és innovációt hozhat az online játékiparba. Az új technológiák bevezetésekor is figyelembe kell azonban venni a biztonsági kockázatokat és meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a fejlesztők lehetőségei, a játékosok igényei és a jogi szabályozók elvárásainak való megfelelés között.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.huközreműködésével készült.