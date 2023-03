2023 az új 2008? Újabb pénzügyi válság felé tart a világ?

Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature Bank – bankcsődök sora rázta meg az Egyesült Államok pénzügyi szektorát. Néhány napnál nem kellett több ahhoz, hogy az egyik legnagyobb európai bank, a Credit Suisse is nagyon közel kerüljön az összeomláshoz, és ki tudja, hány csontváz esik még ki a szekrényekből az elkövetkezendő hónapokban. Jogos a kérdés: megismétlődhet-e a 15 évvel ezelőtti pénzügyi világválság? Van ok az aggodalomra, érdemes azonban arra is figyelni, hogy miben különbözik a mostani helyzet a 2008-astól.