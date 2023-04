A sikeres fintech cégek titka

Dinamikusan nőtt a magyar fintech szektor az elmúlt években. Hol tartunk most? Mi ezeknek a cégeknek a titka? Milyen kihívásokkal szembesülnek az innovátorok itthon és külföldön? A kérdések megválaszolásában piaci szakértők is segítségünkre voltak.

Sok kis cég, jellemzően üzleti ügyfelekkel

Magyarországon körülbelül 150 fintech vállalat működik, ide értve a helyi vállalkozásokat és a külföldi cégek leányvállalatait is. A fintechek 80 százaléka mikro- és kisvállalkozás. Az ágazat több mint nyolcezer embert foglalkoztatott 2021-ben, a pandémia alatt azonban a fintechek alkalmazottainak a száma jelentősen bővült: 2015 és 2020 között az átlagos éves növekedési ütem 15 százalék volt, 2020 és 2021 között pedig ennek mértéke 30 százalékra emelkedett - derül ki az MNB 2022 júniusi jelentéséből.

A helyi fintech vállalatok 66 százalékáról elmondható, hogy nő a bevételük - 2020-ban a szektor teljes forgalma elérte a 170 milliárd forintot. A magyar fintecheknek általában három tulajdonosa van: tipikusan két magánszemély és egy intézmény. A kockázati tőke beáramlása is folyamatosan növekszik. A magyar fintech vállalatok 25 százaléka legalább egy kockázati tőkével történő finanszírozási körben vett részt.

A legtöbb magyar fintech üzleti ügyfeleket szolgál ki, B2B modellben működik. Ennek oka főként az alacsony fogyasztói (B2C) kereslet, mivel a helyi pénzügyi infrastruktúra rendkívül fejlett, és a meglévő szereplők kielégítő szolgáltatást nyújtanak.

Hatékony megoldások, támogató üzleti környezet

A magyar fintech vállalatok sikere több tényezőből tevődik össze. Az első és egyik legfontosabb ezek között az innováció. Ezek a cégek a pénzügyi szektorban új technológiák és megoldások bevezetésével teremtenek értéket. A folyamatos innováció lehetővé teszi számukra, hogy fenntartsák versenyelőnyüket, jobb termékeket és szolgáltatásokat kínáljanak ügyfeleiknek.

A fintech cégek kisebbek és agilisabbak a hagyományos pénzintézeteknél, ami lehetővé teszi számukra, hogy gyorsabban reagáljanak a piaci változásokra és a fogyasztói igényekre. Ez a rugalmasság elősegíti a növekedést és az üzleti lehetőségek kiaknázását. A főként üzleti ügyfélkör, az ebből eredően a specializált és egyedi pénzügyi megoldásokra való igény pedig lehetővé teszi a fintechek számára, hogy széleskörűen szolgálják ki ügyfeleiket. Nem mellékes továbbá az sem, hogy a fintech vállalatok és a hagyományos pénzintézetek közötti együttműködés lehetővé teszi a tapasztalatok és a tudás megosztását. Ez a partnerség elősegíti a fintechek növekedését, miközben hozzáadott értéket nyújt a hagyományos pénzügyi szereplőknek is.

A kormány és a pénzügyi szabályozók is aktívan támogatják a fintech ágazat fejlődését: a kedvező üzleti környezet a tehetséges és képzett munkaerővel kiegészülve - különösen a műszaki és pénzügyi területeken - elősegíti ezeknek a vállalatoknak a növekedését és sikerét. Végezetül, a magyar fintech cégekre egyre inkább jellemző, hogy nemzetközi piacokra lépnek ki és külföldi befektetőket is vonzanak. Ez lehetővé teszi számukra, hogy új piacokat hódítsanak meg és további tőkét vonjanak be a növekedésükhöz és a fejlesztéseikhez.

Mi kell a sikeres külpiaci megjelenéshez?

Ahhoz, hogy egy magyar fintech igazán sikeres legyen, elengedhetetlen a nemzetközi jelenlét. Ahogy Ács Zoltán, az MKB Bank innovációs vezetője és az MKB Fintechlab ügyvezető igazgatója fogalmazott:

Nagyon sok fintech megoldás üzleti modellje csak akkor lehet sikeres, ha képes skálázódni, vagyis nagyon sok ügyfelet kiszolgálni. Számos olyan technológiai fejlesztés van, ami soha nem térülne meg egy kicsi piacon. Egy igazán innovatív, új üzleti modellekkel kísérletező fintech cég tehát már a születésétől fogva nemzetközi piacokban gondolkodik.

A magyar startupok számára a nemzetközi piacra lépés sikeres megvalósításához több kulcsfontosságú tényezőt is figyelembe kell ugyanakkor venni.

Először is a cégeknek gyakran alkalmazkodniuk kell, hogy termékeik és szolgáltatásaik megfeleljenek a célpiac igényeinek és elvárásainak. Ez magában foglalhatja a termék funkcionalitásának, dizájnjának vagy árazásának módosítását. Éppen ezért a nemzetközi piacra lépést fontolgató cégeknek alaposan meg kell vizsgálniuk a célpiacokat, a helyi versenytársakat, a vásárlói igényeket és a piaci trendeket, hogy megértsék, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre és hogyan lehet a terméküket vagy szolgáltatásukat a legjobban pozícionálni.

A helyi partnerekkel, beszállítókkal és ügyfelekkel való együttműködés kulcsfontosságú a nemzetközi piacra lépés sikeréhez. A startupoknak aktívan építeniük kell kapcsolataikat és hálózatukat a célországokban, hogy elősegítsék az üzleti növekedést és a piaci elismertséget. Fontos továbbá, hogy kidolgozzanak egy hatékony marketing és értékesítési stratégiát, amely magában foglalja a helyi nyelvet, kultúrát és piaci sajátosságokat. Az online és offline csatornák kombinálása segíthet abban, hogy a vállalatok a lehető legnagyobb közönséghez jussanak majd el.

A nemzetközi piacokra lépő startupoknak meg kell ismerniük és be kell tartaniuk a célországok jogi és szabályozási előírásait. Ez magában foglalja az adózási, munkaügyi, adatvédelmi és más releváns jogszabályokat. A cégeknek emellett biztosítaniuk kell a nemzetközi terjeszkedéshez szükséges megfelelő finanszírozást is. Ez magában foglalhatja a saját tőke vagy hitel felhasználását, valamint külső befektetők vagy támogatók bevonását.

Figyelemfelkeltő elismerések

Magyarországról az elmúlt években számos sikeres innovációs és technológiai vállalkozás lépett ki a nemzetközi piacra, amelyek komoly elismerést szereztek. Nagy sikereket ért el például a Bitrise, valamint a Blue Colibri is, amelyek mára a nemzetközi piacon is jelen lévő vállalattá nőtték ki magukat.

A nemzetközi piacra lépés első időszakáról Benei Viktor, a Bitrise alapító-tulajdonosa megkeresésünkre elmondta:

Az előző cégünkkel (mobil alkalmazás fejlesztő ügynökség) már dolgoztunk együtt külföldi megrendelőkkel, de más nemzetközi tapasztalatunk nem volt. Arra fókuszáltunk, hogy amikor felmerült egy új probléma azt minél hamarabb megoldjuk, folyamatosan tanuljunk és alkalmazkodjunk.

Takács-Fulai Viktória, a Blue Colibri társalapító-ügyvezetője az alábbiakat emelte ki:

A Blue Colibrinek nem azután jött a nemzetközi terjeszkedés ötlete, hogy Magyarországon sikereket értünk el, hanem már az első perctől kezdve tudatosan úgy építettük a folyamatainkat és termékünket, hogy nem szeretnénk itthon megállni. Az első külföldi sikereinket azonban kb. 1 év után értük el. Azt láttuk, hogy egy hozzánk hasonló startup akkor lesz sikeres, ha tud adaptálódni és gyorsan reagálni a piac változásaira és fokozatosan országról országra próbál terjeszkedni.

Van mire építenie a bátor innovátoroknak

Látható tehát, hogy a magyar fintech vállalatok sikerének az alapja az innováció, a rugalmasság és a nemzetközi piacra lépés. A hazai pénzügyi szektor fejlődését a kormány és a pénzügyi szabályozók aktív támogatása is elősegíti, amit támogat a hagyományos pénzintézetekkel való együttműködés. A sikeres magyar innovációs vállalkozások példái pedig arra ösztönözhetik a többi hazai céget, hogy hasonló lépéseket tegyenek a nemzetközi piacok felé.

