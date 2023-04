Tréfának indult, de nagyon bejött a kriptósoknak a kutyás pénz

Aki egy kicsit is jártas a kriptovaluták világában, az biztosan hallott már a dogecoin elnevezésű tokenről, amit a „Doge” internetes meme ihletett és egy shiba inu kutyafajtát ábrázol. A dogecoin elindítása 2013-ban tréfának indult, az elmúlt 10 évben azonban jelentős népszerűségre tett szert: piaci kapitalizációja alapján jelenleg a 9. legnagyobb virtuális valuta.

Egy összetartó közösség

A dogecoint két szoftverfejlesztő, Billy Markus és Jackson Palmer hozta létre még 2013 decemberében azzal a céllal, hogy megmutassák, a kriptovaluták is lehetnek szórakoztatóak. A dogecoin gyorsan népszerű lett, főként a Redditen és a Twitteren. Az emberek „digitális borravalóként” kezdték használni a tokent arra, hogy kifejezzék tetszésüket egymás tartalmai és munkái iránt.

Ebben az időben a Dogecoin-közösség számos jótékonysági akciót is indított. 2014-ben például 26,5 millió dogecoint (akkori értékén körülbelül 30 millió dollárt) gyűjtöttek, amelyből a jamaicai bobcsapat eljutott a szocsi téli olimpiára. Ugyanezen év márciusában pedig több mint 40 millió dogecoin (akkori értéken szintén nagyjából 30 millió dollár) jött össze, amivel kutak építését segítették Kenyában, amelyekkel tiszta vízhez juthattak a helyiek.

A dogecoint népszerűsége miatt számos hackertámadás is érte ugyanakkor. Az egyik legnagyobb incidens a Dogewallet hack volt, amely során több millió dogecoin tűnt el a felhasználók tárcájából. A közösség összefogott azonban, és a „SaveDogemas” kampány keretében sikerült visszaszerezni és visszaadni az ellopott tokeneket a károsultaknak.

Dinamikusan fejlődő hálózat

A kriptovaluták – köztük a dogecoin is – a kriptopiac emelkedésének 2021-es elindulásával egyre nagyobb figyelmet kaptak. A dogecoin árfolyama továbbra is volatilis volt, de a korábbiaknál stabilabbá vált, és a közösség is tovább nőtt.

A Tesla és SpaceX alapítója, Elon Musk és más hírességek – egyebek mellett a rapper Snoop Dogg és a milliárdos amerikai üzletember Mark Cuban – is támogatták a dogecoint. Ennek köszönhetően továbbá a kriptovaluta növekvő elismertsége miatt a dogecoin árfolyama jelentősen emelkedett, és több cég, illetve online kereskedő is elkezdte elfogadni a dogecoint mint fizetőeszközt. A Dogecoin hálózat fejlesztői és közössége pedig az infrastruktúra fejlesztésére összpontosítottak, hogy biztonságosabbá és hatékonyabbá tegyék a tranzakciókat. Ezek között szerepelt a hálózati sebesség növelése, a biztonsági protokollok javítása és az új fejlesztők bevonása a projektbe.

A dogecoin értéke a 2017 végén tetőző bikapiac idején az egekbe szökött, hogy aztán 2018 folyamán a többi kriptovalutával együtt a földbe álljon.

A 2017-es fellendülése során a kripto először lépte át az 1 milliárd dolláros piaci kapitalizációt. 2019 nyarán pedig azt ünnepelhették a dogecoin-rajongók, hogy az egyik legnagyobb kriptotőzsde, a Binance bevezette a tokent a platformjára.

Elon Musk 2021-ben is nyíltan támogatta a dogecoint: a Twitteren azt írta, hogy együttműködik a token fejlesztőivel a tranzakciók hatékonyságának javítása érdekében. A SpaceX alapítója a közösségi médiában közvélemény-kutatást is indított arról, hogy a Tesla elfogadja-e a tokent a fizetések fogadásakor. Ugyanennek az évnek az októberében az AMC Entertainment Holdings mozilánc is bejelentette, hogy elfogadja a dogecoint a digitális ajándékkártyás vásárlásokhoz, tovább szélesítve a meme alapú kriptopénz használatát.

A dogecoin egyre elfogadottabbá vált. Egyre több vállalat – például online áruház, étterem és szolgáltató – vezette be a dogecoin fizetési módot. Ezzel párhuzamosan a kripto egyre nagyobb figyelmet kapott a hagyományos médiában is, ami tovább növelte a befektetők érdeklődését.

Musk, a manipulátor

Ha már szó volt Elon Muskról, akkor érdemes megemlíteni azt is, hogy a vagyonos vállalkozó jelenleg egy 258 milliárd dolláros perrel néz szembe, miután befektetők azzal vádolták meg, hogy szándékosan manipulálta a dogecoin árfolyamát. A felperesek azt állítják, hogy Musk a közösségi médiában való jelenlétét és a Saturday Night Live-ban való szereplését arra használta fel, hogy „két év alatt több mint 36 ezer százalékkal (!), azaz 360-szorosára tornázta fel a dogecoin árfolyamát, majd hagyta, hogy az összeomoljon”.

A beadvány szerint Musk „a világ leggazdagabb embereként elfoglalt pozícióját arra használta, hogy a dogecoint piramisjátékként működtesse és manipulálja”. A techmilliárdos ügyvédjei a kriptovalutáról szóló „ártalmatlan és gyakran ostoba tweeteken” alapuló „fantáziadús kitalációnak” nevezték a keresetet – számolt be a Reuters.

Kedvező jövőkép, kockázatokkal

A dogecoin továbbra is egy népszerű és elismert kriptovaluta, amelyet ma már fizetőeszközként és befektetésként is használnak. Árfolyama folyamatosan ingadozik, de általánosságban emelkedő tendenciát mutatott az elmúlt 10 év során. Több mint 11 milliárd dolláros kapitalizációjával 2023 áprilisának végén piaci részesedése alapján a dogecoin a 9. legnagyobb kriptovaluta.

A token jövőjét tekintve bizakodásra adhat okot, hogy a közösség és a fejlesztők folyamatosan a kriptovaluta infrastruktúrájának javításán és elfogadottságának növelésén dolgoznak. Ezek a törekvések várhatóan tovább emelik majd a dogecoin népszerűségét és értékét. A közösségi média és a hírességek támogatása pedig továbbra is fontos szerepet játszik majd a dogecoin ismertségének alakulásában, ami újabb befektetőket és felhasználókat vonzhat.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a kriptovaluták piaca rendkívül volatilis és kiszámíthatatlan, így a dogecoin sikerét és jövőbeli növekedését számos egyéb tényező is befolyásolhatja, beleértve a globális gazdasági helyzetet, a szabályozást és a versenyt más kriptovalutákkal.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.