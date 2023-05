A fintechekkel még a bolygó is zöldebbé válhat

A fintechek rohamos fejlődése nemcsak a pénzügyi szektor működését alakítja át, hanem kulcsszerepet játszik a fenntartható fejlődés és a klímavédelem elősegítésében is. A zöld fintechek új lehetőségeket kínálnak a környezetbarát és fenntartható gazdasági növekedés támogatására valamint a klímavédelmi célok elérésére is.

Hogyan lehet egy fintech zöld?

Kezdjük is az elején: mit jelent a „zöld fintech”? A kifejezés azokra a pénzügyi technológiával kapcsolatos innovációkra és megoldásokra utal, amelyek a fenntartható gazdasági növekedés elősegítésére és a környezetvédelemre összpontosítanak. A zöld fintechek olyan pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat fejlesztenek és támogatnak, amelyek hozzájárulnak a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) célok eléréséhez.

A fintechek számos módon segíthetik a befektetést a zöld projektekbe. Ezek az alkalmazások és szolgáltatások a hagyományos pénzügyi rendszereknél gyakran hatékonyabbak, költségkímélőbbek és könnyebben hozzáférhetőek, ami elősegíti a fenntartható fejlődést és a környezetvédelmet.

Az úgynevezett zöld befektetések és finanszírozási lehetőségek egyre népszerűbbek a befektetők és vállalkozások körében. A fintech vállalkozások által fejlesztett platformok és eszközök révén könnyebben hozzáférhetőek a környezetbarát projektek. Ezzel egyidejűleg a fenntarthatóságot elősegítő pénzügyi termékek piaca is bővül, amelyek különösen a zöld hitelek, zöld kötvények és energiahatékonysági finanszírozás formájában jelennek meg.

A zöld hitelekkel például kifejezetten környezetbarát projekteket finanszíroznak; megújuló energiaforrások fejlesztését, energiahatékonyság javítását, környezetbarát technológiák alkalmazását vagy kibocsátások csökkentését. Így ezek elősegítik a fenntartható fejlődést és a környezetvédelmet. A zöld kötvények – a zöld hitelekhez hasonlóan – kifejezetten környezetvédelmi projektek finanszírozását célozzák, mint például megújuló energiaforrások, energiahatékonyság, vízgazdálkodás vagy zöld infrastruktúra fejlesztését. A zöld kötvényekkel a befektetők támogathatják a fenntartható projekteket, miközben kiszámítható és versenyképes hozamot érhetnek el.

A kriptovaluták szennyezik a környezetet… vagy mégsem?

A Bitcoin-hálózat energiafogyasztása már régóta reflektorfényben van. Energiafaló Proof-of-Work (PoW) mechanizmusát még az olyan kriptopénz-pártiak, mint Elon Musk is bírálják. Az utóbbi években több olyan jogszabály is született, amely tiltja a Bitcoin-bányászat különböző formáit. Ez lehetővé tette a –zöld kriptovaluták" megjelenését és térnyerését.

A legtöbb zöld kripto – a Bitcoinnal ellentétben – a környezetbarátabb Proof-of-Stake (PoS) mechanizmust használja. A Proof of Stake alapú kriptovaluták – mint az Ethereum 2.0 vagy a Cardano – lényegesen kevesebb energiát használnak a hálózat biztonságának fenntartásához, ezáltal környezetre gyakorolt hatásuk is jóval mérsékeltebb. A PoS algoritmusok esetében a tranzakciók megerősítését és a blokklánc karbantartását a résztvevők digitális tokenjeik "letétbe helyezésével" (stake) végzik, ami lényegesen kisebb energiafelhasználást igényel, mint a Proof of Work alapú bányászat.

A kriptopiacon egyre fontosabb szemponttá válik a fenntarthatóság.

A kriptovaluták energiafelhasználásának és a bányászat negatív környezeti hatásainak csökkentése mellett egyre több az olyan kezdeményezés, amely a zöld gazdaság és a klímavédelem elősegítését célozza. Az egyik ilyen például az Ecoterra projekt, amelynek célja, hogy tokenekkel való jutalmazás révén megszüntesse azokat az akadályokat, amelyek gátolják a felhasználókat az újrahasznosításban. A projekt középpontjában az Ecoterra applikáció áll, egy decentralizált alkalmazás, amelyben az újrahasznosítási bizonylatok feltöltését követően Ecoterra tokeneket kapnak a felhasználók.

A kriptovaluták alapjául szolgáló blokklánc technológia szintén nagy lehetőségeket rejt a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés terén. Egyszerűvé teszi a karbonkreditek nyilvántartását, az erőforrások hatékonyabb elosztását és a fenntartható ellátási láncok nyomon követését.

Környezetbarát digitális pénztárcák

Egy hagyományos módszerekkel végrehajtott tranzakcióhoz – legyen szó készpénzről vagy plasztik hitelkártyáról – átlagosan körülbelül 3,78 gramm szén-dioxid-kibocsátás kapcsolódik. Az üvegházhatású gázok kibocsátása, amely elsősorban az energiafogyasztásból és a szállításból ered, a bankkártyás fizetési rendszerek teljes környezeti hatásának mintegy 36 százalékát teszi ki. Elengedhetetlen tehát, hogy átgondoljuk a vásárláshoz és a tranzakciók lebonyolításához való hozzáállásunkat.

A környezetbarát digitális pénztárcák alapvető fontosságúak ezen cél elérésében. Ezek az innovatív online fizetési rendszerek a fenntarthatóság eszméjét mozdítják elő, és csökkentik az olyan anyagok felhasználását, mint a papír és a műanyag. Számos hasznos funkcióval rendelkeznek, kényelmesek és a nap 24 órájában elérhetőek, ami tökéletes választássá teszi őket bármely felhasználó számára. Egyre több ügyfél részesíti előnyben a fenntartható fizetési módokat, és tölti le a mobiltárcákat.

A környezetbarát digitális pénztárcák alapvető jellemzői a papírmentes tranzakciók, a megújuló energiafelhasználás és a fenntartható infrastruktúra. Egyes e-pénztárcákat kínáló vállalkozások támogatják a környezetbarát kezdeményezéseket is, és nyereségük egy részét fenntartható projektekre ajánlják fel.

Merre tovább zöld fintech?

A zöld fintechek jövője ígéretesnek tűnik, mivel a a környezetvédelem egyre fontosabbá válik a gazdaság számos területén. A fintech szektor egyre inkább a fenntarthatóságra összpontosít, amit a környezeti változások és az etikusabb pénzügyi szolgáltatások iránti fogyasztói igények egyaránt ösztönöznek. Az iparág vezetői és a startupok számos módon vezetnek be zöld kezdeményezéseket a működésükbe, a zöld kriptovaluták használatától kezdve a szén-dioxid-kompenzációs programokig. Ez a bolygónk jövőjével kapcsolatos tudatos megközelítés új lehetőségeket kínál a befektetők, a vállalkozások és a fogyasztók számára egyaránt.

A szerző a Peak tanácsadója.

Ez a támogatott tartalom a fintech.hu közreműködésével készült.