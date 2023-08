Bár az Európában irányadó Brent üzemanyagár-index árfolyama visszatért az orosz–ukrán háború kitörése előtti szintjére, még így is 25–45 százalékkal magasabb az utolsó válságmentes év, 2019 átlagos értékéhez képest. A 2003/96/EC uniós direktíva alapján a tagállamoknak legalább 35,9 eurócentes jövedéki adót kell kivetniük a benzinre, míg a dízelgázolajra 33 eurócentest.

Jelenleg Bulgária, Lengyelország, Magyarország, Málta és Románia veti ki az irányelv szerinti minimális adóterhet.

Lengyelország és hazánk esetében az eltérést az ingadozó zloty- és forintárfolyam okozza. Európában Hollandiában, Olaszországban és Finnországban volt a legmagasabb a literenként kivetett jövedéki adó, rendre 79, 73 és 72 eurócent. Az EU-ban a benzin átlagos jövedéki adója 0,53 euró literenként, a dízelgázolajé pedig 0,43 euró.

A benzin literére kivetett jövedéki adó euróban, 2023-as értékek. Szerző: Horváth Sebestyén, forrás: Tax Foundation

Az üzemanyagárak alapján készített európai rangsor eltér ettől az összeállítástól, mivel számos egyéb, országonként eltérő mértékű adónemet vetnek ki az energiahordozókra, és a kiskereskedelmi árrés is függ az adott ország piacszerkezetétől. Ilyen adófajta például az általános forgalmi adó. Magyarországon ezenfelül literenként 4 forintos készletezési díj is terheli az üzemanyagokat, ami az üzemanyag-kereskedők tagdíja a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek. Ezek miatt az adott ország lakossági vásárlóerejének megítéléséhez nem elegendő az árszínvonal vizsgálata. A nettó jövedelemmel is számító összehasonlításunk itt található.

A 95-ös benzin adóterhének aránya az EU tagállamaiban 2023. július 24-én. Szerző: Horváth Sebestyén, forrás: Európai Bizottság: Heti Kőolaj Hírlevél

A dízelgázolaj adóterhének aránya az EU tagállamaiban 2023. július 24-én. Szerző: Horváth Sebestyén, forrás: Európai Bizottság: Heti Kőolaj Hírlevél

Az Európai Unió áfára vonatkozó irányelvei szerint legfeljebb három adókulcsot lehet alkalmazni: az általános mellett kettő kedvezményest. Előbbi adómérték nem lehet alacsonyabb 15 százaléknál, a kedvezményeseknek pedig az általános és az 5 százalékos érték között kell lennie. Az engedményes adómértéket különféle alapélelmiszerekre, gyógyszerekre és tisztálkodási árukra lehet alkalmazni, azonban üzemanyagként szolgáló energiahordozókra nem. A jövedéki illeték közvetett adófajta, melyet bizonyos termékek (alkoholtermékek, dohánytermékek és energiatermékek) értékesítése és felhasználása után kell megfizetni. Az uniós irányelvek előírják az idetartozó termékkört és az adózás módját. A tagállamok saját hatáskörben döntenek az adó mértékéről, azonban az unió iránymutatást és ajánlott abszolút mértéket jelöl ki az adott termékek egységére (liter, kilogramm, hektoliter) vagy tisztaszesz-tartalmára.

Augusztus elsejétől a magyar szabályozás szerint abban az esetben, ha a Jöt. 110. §-a alapján kijelölt árfolyamindexek alapján a gázolaj világpiaci ára 50 dollár/hordó alatti, a jövedéki adó mértéke 120,35 forint/liter (ellenkező esetben 110,35 forint/liter), míg a benzin esetében a teher literenként 125 és 120 forint. Ha Magyarországon a benzin és a dízel esetében az előírt 35,9, illetve 33 eurócentes jövedéki adó lenne érvényes, mindkét üzemanyagtípus ára 10-20 forinttal emelkedne.

Magyarország Kormánya júniusban véglegesítette 2024 adócsomagját, amelyben az uniós kötelezettségszegési eljárás elkerülésének érdekében megemelik a benzin és a dízel (és egyéb energiahordozók) jövedéki adóját.

A kormány tavaly decemberben nyújtott be az Európai Bizottságnak derogációs kérelmet, vagyis a jövedéki adó minimális szintjének hatályon kívül helyezését szolgáló indítványt. A csomagtervezet szerint abban az esetben, ha a kőolaj hordónkénti világpiaci ára 50 dollár feletti, a jövedéki adó 152,55 forint (380 forintos euróárfolyammal számolva 40 eurócent), ellenkező esetben pedig 157,55 forint (41,5 eurócent). A gázolaj esetében a két adómérték 142,9, illetve 152,9 forint (37,6 és 40, 2 eurócent). Mivel az új adómérték magasabb az uniós szabályozás szerint minimálisan előírtnál, a forint gyengülése esetén a kormányzat nem kockáztatja a kötelezettségszegési eljárást.

A 2024-ben érvényes jövedékiadó-szintek és a legfrissebb idei átlagos üzemanyagár-statisztika alapján elkészítettük a benzin és dízel esetében a korrigált adóékek rangsorát. E szerint míg a benzin esetében a megemelt jövedéki adó ellenére a magyar adóék még mindig az egyik legalacsonyabb (Románia és Bulgária után), addig a dízel esetében az új adószint már Európában középszerű adómértéket eredményezett.

A benzin adóterhének aránya a 2024-től érvényes jövedékiadó-mértékek és a 2023. július 24-i üzemanyagárak mellett. Szerző: Horváth Sebestyén, forrás: Európai Bizottság: Heti Kőolaj Hírlevél, saját számítás

A dízel adóterhének aránya a 2024-től érvényes jövedékiadó-mértékek és a 2023. július 24-i üzemanyagárak mellett. Szerző: Horváth Sebestyén, forrás: Európai Bizottság: Heti Kőolaj Hírlevél, saját számítás

A szerző az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány munkatársa.

Ez a támogatott tartalom az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány közreműködésével készült.