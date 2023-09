Megéri nyugdíj mellett dolgozni?

A feszes munkaerőpiac enyhítése érdekében nemcsak a fiatal munkavállalók kapnak több figyelmet és foglalkoztatásukat ösztönző támogatásokat, hanem a nyugdíjasok foglalkoztatását is ösztönzik Magyarországon és Európában is, mely számos előnnyel jár. Miért van szükség a nyugdíjasokra a munkaerőpiacon? Hogyan lehet egy nyugdíjast foglalkoztatni Magyarországon? E kérdések megválaszolása mellett az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében bemutatja a nyugdíjasok foglalkoztatásának magyarországi és európai tendenciáit is. Mindezt azért is fontos, mert egy átlagos bevásárlás során is feltűnhet, hogy mind idehaza, mind pedig külföldön gyakori, hogy vagy diákmunkás, vagy nyugdíjas visszafoglalkoztatott szolgálja ki a vevőket.