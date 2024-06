Átalakuló globális befektetések: fókuszban a fenntarthatóság

Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottsága (UNCTAD) alig egy hónapja mutatta be „Globális gazdasági törésvonalak és a befektetési minták változása” címen megjelent jelentését. A beszámoló elsődlegesen a külföldi közvetlentőke-befektetés (FDI) összetett helyzetét vizsgálja az elmúlt húsz év, valamint az utóbbi néhány év főként gazdasági-geopolitikai változásainak fényében. A 10 pontban összefoglalt főbb átalakulási pontok mellett az UNCTAD jelentése a globális értékláncok (GVC) trendjeinek, a világkereskedelem változásának, a fenntarthatóság és fejlesztés szükségességének részleteire is rávilágít. Az alábbiakban röviden összefoglaltuk a beszámoló főbb gondolatait, valamint azokat a hosszú távon is meghatározó trendeket, amelyek prioritást élveznek az FDI esetében is.