Nem csak gazdasági hasznot hajtanak a foci-Eb-hez hasonló sportesemények

A 2024-es Európa-bajnokság mintegy 250 millió euró (közel 97,5 milliárd forint) többlet turisztikai bevételt generál a házigazda Németországnak a hallei Leibniz Gazdaságkutató Intézetet (IWH – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle) elemzése szerint. Az egy hónapon keresztül zajló játékokra összesen 2,7 millió jegyet bocsátottak ki, amely szám magába foglalja a torna összes mérkőzésére kapható valamennyi belépőt. A labdarúgótornának 10 német város ad otthont, a stadionok méretének sorrendjében: Berlin, München, Dortmund, Stuttgart, Gelsenkirchen, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, Köln és Lipcse. Az Eb idejére 650 ezer szurkolót várnak Németországba. A német turizmus szempontjából ez a létszám nem jelent olyan volumenű többletet, mint például egy kisebb közép- vagy kelet-európai gazdaság számára. A 80 millió főt is meghaladó lakossággal rendelkező ország Európa legnagyobb és a világ negyedik legnagyobb gazdasága a Világbank adatai alapján. 2023-ban 34,8 millió külföldi – ezen belül 27 millió európai – turista kereste fel az országot a Tourmis online turisztikai adatbázis statisztikái alapján.

Összehasonlításként érdemes látni, hogy Magyarországon az előző évben 5,23 millió külföldi turista járt. A kiugróan magas németországi látogatószámot figyelembe véve felmerül a kérdés, hogy miért pályázik olyan nagyszabású sportrendezvények megrendezésére, mint a labdarúgó-Európa-bajnokság?

A németországi Eb pozitív társadalmi hatásai

Oliver Holtemöller, az IWH elnökhelyettese az Európa-bajnokság kapcsán kiemelte, hogy annak megrendezése csupán kis gazdasági pluszt jelent a német gazdaság egésze számára: „nem ettől várható jelentős gazdasági lökés”. Ugyanakkor rávilágított arra, hogy a számos gazdasági problémával küszködő Németország esetében az Eb társadalmi hatásai jelentősek lehetnek. Európa legnagyobb gazdasága idén várhatóan mintegy 0,3 százalékkal fog növekedni, lassabban, mint más, nagyobb iparosodott országok. A német gazdaságkutató szerint a kiemelt sportesemény hatására kialakuló pozitív hangulat előnyös lehet, ha például a német csapat jól teljesít, és minél tovább jut az Európa-bajnokságon.

A nagy sportesemények egyik kiemelkedő, pozitív társadalmi hatása, hogy erősíti a nemzeti büszkeséget, ami a produktivitásra és a munkatermelékenységre is kedvezően hat. A nemzeti büszkeségre gyakorolt pozitív hatások egyik példája lehet a jó eredmények feletti öröm is. Így a győztes ország GDP-je növekszik a torna elnyerése után, mivel a nemzeti büszkeséghullám pozitívan hat a gazdasági szereplőkre, javítva a munkakedvet, és a termelékenység is emelkedik. A mérhető gazdasági teljesítménynövekményt 1990 óta mutatták ki. A 2008-as válság után a 2010-es bajnok Spanyolország és a 2014-es győztes Németország esetében is kedvezőbb volt a GDP növekedése, mint a megelőző és a vb-t követő évben. További, az OECD adatait felhasználó kutatás alapján a 1994 és 2018 között megrendezett hat világbajnokságnak kimutatható gazdaságösztönző ereje volt a győztes országokra nézve.

A világbajnokság megnyerése legalább 0,48 százalékponttal növelte az éves GDP-t, és elsősorban az eseményt követő két negyedévben érvényesültek az élénkítő hatások.

Az OECD adatbázisát elemző kutatás kimutatta azt is, hogy a nemzeti válogatott labdarúgásban elért sikerei olyan módon is javítják az országimázst, hogy az az export bővülésével jár együtt. Elemzésük szerint a GDP emelkedését eredményező hatások jelentős részben a fokozott exportnövekedésnek köszönhetők. E jelenség hátterében az áll, hogy a nemzeti termékek és szolgáltatások nagyobb vonzerőt élveznek a globális piacon egy jelentős sporteseményen aratott győzelem után.

A 2010-es világbajnokság alkalmával végzett kutatás igazolta azt is, hogy az országgal és a válogatottal való azonosulás, valamint a jó eredmény egyénre és nemzetre gyakorolt hatása jelentősen ösztönzik a fogyasztási hajlandóságot. A nemzeti sportsikerek jó érzést kelthetnek a lakosságban, és boldogabbá tehetik az embereket. Ezenkívül hatással lehetnek az emberek jelenlegi és jövőbeli gazdasági helyzettel kapcsolatos felfogására és várakozásaira, amelyek viszont meghatározzák a makrogazdasági eredményeket. A pozitív elvárások – önbeteljesítő módon – serkentően hatnak a gazdaságra.

Rekordévet hozhat a német turizmusnak

Függetlenül attól, hogy a német idegenforgalom igen erős lábakon áll, Norbert Kunz, a Német Turisztikai Szövetség (DTV) ügyvezető igazgatója szerint: „Könnyen lehet, hogy 2024 új rekordév lesz a német turizmus számára – köszönhetően a sok lelkes futballrajongónak is, akik élőben szeretnék megtapasztalni ezt az eseményt.”

A nagy nemzetközi sportesemények még az óriási látogatószámmal rendelkező Németország számára is érzékelhető többletet hoznak. Ezzel párhuzamba állítva a magyar gazdaság esetében még nagyobb lehet a hozzáadott értéke egy-egy kiemelkedő sporteseménynek. Magyarország az elmúlt évek során valódi sportnagyhatalommá vált, nem csupán a sporteredményeket figyelembe véve, de a megrendezett sportesemények számát tekintve is. 2022-ben, a koronavírus-járvány utáni kilábalásban különösen nagy segítséget jelentettek a turizmus számára ezek az események. Így például 2022 januárjában először a férfi kézilabda-Európa-bajnokság csábította vissza a külföldi turistákat Magyarországra. Majd júniusban a vizes világbajnokság alkalmával félmillióval emelkedett a vendégéjszakák száma Budapesten. Az olyan események, mint a Hungaroringen zajló Formula–1-es futam, kiemelkedő jelentőséggel bírnak a hazai idegenforgalom szempontjából. 2023-ban a 2032-ig meghosszabbított magyar nagydíj révén rekordszámú, 150 ezer vendégéjszakát regisztráltak. A 2023-as atlétikai világbajnokság ideje alatt több mint 170 ezer látogató közel 460 ezer vendégéjszakát töltött el a fővárosban.

Számos szektornak segíthet az Eb

A fociszurkolók fogyasztásától a német vállalkozások a forgalom fellendülését is remélik. A vendéglátás, és különösen a német söripar is kiemelkedően jó teljesítményt vár az idei évtől, illetve az Európa-bajnokságtól. A Német Sörfőzők Szövetség vezérigazgatója, Holger Eichele kiemelte, hogy a múltbéli tapasztalatok alapján a hazai rendezésű nagy futballesemények alkalmával magasabb volt az országban a sörfogyasztás, mint általánosságban a forró nyári hetekben. Ennek példája, hogy a 2006-os világbajnokság alatt, amelynek szintén Németország adott otthont, a söreladások körülbelül 5 százalékkal nőttek a torna előtt és alatt. A 2024-es sportesemény különösen kedvező lehet a helyi söripar számára, mivel 2023 nehéz év volt az ágazat szempontjából.

Németországban a sör értékesítése 4,5 százalékkal, 8,4 milliárd literre csökkent, folytatva a hosszú távú csökkenő tendenciát a kormányzati adatok szerint.

Michael Groemling, a Német Gazdasági Intézet (IW) munkatársa arra is rávilágított, hogy a sörfogyasztás mellett az új televíziókészülékek beszerzésére is sor kerülhet az Eb alkalmából. A német gazdasági elemzők az Eb hosszú távú előnyei között kiemelik az országimázs javítását, amely még egy olyan jelentős gazdasági erőt képviselő állam számára is fontos lehet, mint Németország. A kölni székhelyű IW gazdaságkutató elemzése kiemelte, hogy a rendezvény vonzereje egy olyan időszakban érvényesül, amikor az országba irányuló közvetlen külföldi befektetések csökkentek. Ilyen módon az Európa-bajnokság fontos szerepet játszhat egyes kedvezőtlen gazdasági trendek megfordításában.