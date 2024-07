Szélsőségesen ingadozik a nézettség, de tömegeket szegez a képernyő elé

A sport társadalmi és ebből kifolyólag gazdasági erejét is az adja, hogy az érzelmek széles skáláját képes megmozgatni. A sportfogyasztás szempontjából vannak kiemelt időszakok, ahogyan a 2024-es év is, ami a labdarúgó-Európa-bajnokság mellett az olimpia éve is.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2023-as éves jelentése alapján a televíziós élő közvetítések továbbra is kiemelkednek más platformok nyújtotta szolgáltatások közül, a hazai és a nemzetközi sportrajongók körében is. A sportműsorok esetében ugyanakkor sajátos jellemző, hogy kiemelt események kapcsán ugrik meg a fogyasztás. A nagy nemzetközi sportesemények vagy a magyar labdarúgó-válogatott szereplései folyamatosan televíziós nézettségi csúcsokat hoznak. Az elmúlt években a 2022-es labdarúgó világbajnokság mellett a 2023-as hazai rendezésű atlétikai világbajnokság is kiugró nézőszámokat produkált. Ugyanakkor a magyar labdarúgó-válogatott rekordokat döntő nézettsége mellett igen népszerűek például más csapatsportok, illetve vizessportok is.

Az internetes tájékozódás módja egyre változatosabb, és ezt leköveti a különféle sporttal kapcsolatos tartalmak bővülése is. Nagy lefedettséggel rendelkeznek a sporthírek, ami mellett még nem általánosan bevett szokás, de egyre népszerűbbek az internetes élő közvetítések. Egyre többen veszik igénybe videómegosztók, podcastek és a közösségi média kínálatát is a sporttal kapcsolatos hírek és események követése során. Az internetes hírfogyasztásnak kedvez, hogy a sportfogyasztók számára különösen fontos az aktualitás és a minél gyorsabb reakció az eseményekre.

Televízió nézési szokások

2022-ben a sportműsorok a fogyasztás 5 százalékát fedték le. Mindazonáltal érdemes figyelembe venni, hogy a sport nézettsége igen jelentős ingadozást mutat. Nagyban függ attól, hogy zajlik-e nagyszabású sportesemény aktuálisan. E szélsőségek példája, hogy az NMHH adatai alapján 2022-ben a legnézettebb műsor, – minden más műfajt (filmek, híradások, szórakoztató műsorok) is számításba véve – a katari labdarúgó-világbajnokság döntője volt, 1,2 millió főt meghaladó nézőszámmal. A 2023-as évre vonatkozó előzetes adatok szerint a magyar labdarúgó-válogatott novemberi Montenegró elleni Eb-selejtező mérkőzése mozgatta meg a legnagyobb tömeget. A mérkőzésbe összesen 1,4 millióan kapcsolódtak be átlagosan 77 perc erejéig. A közmédia on-line felületén is sokan követték a történelmi sikert, a weboldalon keresztül 98 ezren szurkoltak a csapatnak. Az Eb-selejtező sorozat minden eddigi nézettségi rekordját megdöntött.

A labdarúgás, és különösen a hazai vonatkozású nemzetközi események igen magas érdeklődést váltottak ki a magyar közönség körében. Az Eb-selejtező valamennyi mérkőzését kiemelt figyelem övezte. Az Eb-selejtező nyolc csoportkörös összecsapásán átlagosan 706 ezren szurkoltak a válogatottnak.

A 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság csoportkörének mindhárom magyar érintettségű mérkőzése kiugró nézettségi adatokat produkált. Az első, Svájc elleni mérkőzés 2024. június közepéig a legnézettebb televíziós műsor a magyar labdarúgó-válogatott első mérkőzése volt az Európa-bajnokságon. A Nielsen adatai szerint átlagosan több mint 1,2 millióan nézték Magyarország Svájc elleni összecsapást, ugyanakkor ebbe az adatba nem tartoznak bele azok, akik óriáskivetítők előtt vagy vendéglátóipari egységekben szurkoltak. Ez 45,1 százalékos közönségarányt jelent, vagyis gyakorlatilag minden második magyarországi háztartásban követték az eseményeket. A válogatott Németország elleni mérkőzése még az előbbinél is több nézőt vonzott, és újabb rekordot jelentett. 1,38 millión szurkolták végig a meccset a tévé képernyők előtt. A második félidő nézettsége kiemelkedő volt, 1,5 millióan kísérték figyelemmel az eseményeket. A mérkőzés csúcspontján a nézőszám az 1,6 milliót is meghaladta. Ezekben a számokban sem szerepelnek azok, akik szurkolói zónákban, óriáskivetítők előtt, vagy vendéglátóipari egységekben szorítottak a magyar csapatért.

2024. június 23-án a Skótok elleni mérkőzés nem csupán az előbbi két mérkőzés 2024-es nézettségi csúcsát döntötte meg, hanem az elmúlt éveket is figyelembe véve a legmagasabb számot hozta a teljes televíziós piacon, 1 millió 748 ezer fővel. Csoboth Kevin gólját hozó második félidőt pedig még ennél is több, 1 millió 865 ezer fő követték a közmédia sportcsatornáján. 22.59 órakor több mint 2 millió néző szurkolt a magyar csapatnak. Az adatok nem tartalmazzák azokat, akik nyilvános helyen, óriás kivetítők előtt vagy vendéglátóhelyeken nézték a mérkőzést. Emellett online is kiemelkedő nézőszámot hozott az összecsapás, a Gemius adatai szerint 221 ezer látogatója volt az m4sport.hu oldal élő közvetítésének.

Az összegzés szerint nemcsak a televízióban, hanem az interneten is rendkívül népszerű volt a Németország elleni mérkőzés, amelyet 234 ezer fő követett ilyen formában. A Gemius mérése alapján ez újabb rekord, ami a Svájc elleni meccs csúcsértékét is meghaladta. Utóbbi esetben 198 ezernél is több egyedi látogatója volt a találkozónak a közmédia ingyenesen használható portáján, ami szintén megelőzi a 2021-es torna mind az 51 találkozóján mért adatot.

Érdemes látni azt is, hogy

nemcsak a magyar válogatott, hanem az egész foci Eb kifejezetten népszerű a magyar nézők körében, hiszen a labdarúgótorna további napjai is piacvezetők voltak Magyarországon.

Mindemellett más sportágak is jelentős érdeklődést váltottak ki a hazai közönség körében, így a magyarországi rendezésű atlétikai világbajnokság közvetítésébe 2 millió 928 ezer fő kapcsolódott be. Ez azt jelenti, hogy a népesség 34,6 százaléka vonódott be legalább rövid időre az eseményekbe. Egy átlagos néző több mint 11 órát látott a vb eseményeiből a közmédia két csatornáján. A hírműsorok beszámolóival együtt az atlétikai-vb eseményeinek közel a lakosság 40 százalékát érték el. Az eseményről más Magyarországon elérhető sportcsatorna is tudósított.

Függetlenül attól, hogy sportesemények követésére egyre szélesebb körben terjedő formáját biztosítják online platformok, a sportközvetítések esetében a televíziós közvetítés továbbra is az elsődleges tájékozódási forma.

Internetes tájékozódás

Az internetes tájékozódás módjai egyre változatosabbak, és ezt leköveti a különféle sporttal kapcsolatos tartalmak elérhetősége is. A különböző médiafogyasztási módok közül a sporthírek érik el a legszélesebb közönséget, de a korábban említett módon az internetes élő közvetítések is növekvő népszerűségnek örvendenek, ami mellett a videómegosztók, podcastok és a közösségi média szerepe is egyre fontosabb a sporttal kapcsolatos tartalmak esetében. A Médiapiaci Jelentés 2022-re vonatkozó adatai alapján 3195 online tartalomszolgáltató közül az 5. legnagyobb arányt képviselték a sport tematikájúak, és 6. az egészség fókuszúak. A sporttal összesen 126, egészséggel 122 tartalomszolgáltató foglalkozott, ami 3,9 százalék illetve 3,8 százalékos arányt jelent.

A sporthírek bekerültek a legtöbbször kattintott rovatok közé, a belföldi-, külföldi és gazdasági hírek mellett. Az online platformok esetében is jellemző a televíziós adatokhoz hasonló ingadozás, fél és 2 millió közötti oldalletöltéssel. Éppen emiatt a váltakozó intenzitás miatt több időszakban e kategóriából került ki az oldalletöltések között az első helyezett. 2022-ben a labdarúgó világbajnokság jelentett folyamatos, egy hónapon keresztül tartó csúcsot a sporthírek számára. November végétől december közepéig a négy kategória közül a sport volt a legolvasottabb hírtípus. Ugyanakkor évközben hoztak kiugrásokat a magyar labdarúgó válogatott mérkőzései, a magyar férfi vízilabda válogatott ezüstérme a spliti Európa-bajnokságon, valamint a Magyarország és Szlovákia által közösen rendezett kézilabda Európa-bajnokság is.

A podcastok esetében már az utólagos elemzéseket és az összefüggések megvilágítását értékelik a sportrajongók. Ez a sportfogyasztási forma is egyre elterjedtebb, 2022-es adatok alapján már a harmadik legnépszerűbb tematika volt a különböző tartalmak között, ami a kínálat 8,5 százalékát jelentette.

A magyarországi sporttartalmak médián keresztüli fogyasztására is jellemző, hogy az internetalapú megoldások begyűrűztek. Ennek oka, hogy a sportrajongók esetében különösen fontos, hogy a hírek minél aktuálisabbak legyenek, és a hírportálok minél gyorsabban reagáljanak az eseményekre. Ezek az elvárások a nyomtatott sajtóval szemben az internetes hírfogyasztásnak kedveznek. Mindazonáltal a televíziós közvetítések verhetetlennek bizonyulnak. Ugyanakkor ennek jó kiegészítői lehetnek az online elérhetővé váló videók, amelyek azoknak az igényeit szolgálja ki, akik szeretik a felületek által biztosított rugalmasságot, vagyis olyankor nézhetik meg az összefoglalókat az eseményekről, amikor számukra kényelmes.