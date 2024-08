Infografikán mutatjuk, hogy olvad Európa versenyelőnye

Az Európai Unió versenyképességének helyzetéről nemcsak Magyarország soros elnöksége miatt érdemes számvetést adnunk, hanem amiatt is, hogy pontos képünk legyen arról, hogy milyen intézkedésekkel érdemes az európai integráció pozícióvesztését megállítani.

Az alábbi infografika az Európai Bizottság által 2024 februárjában készített Forging a Sustainable Future Together: Cohesion for a Competitive and Inclusive Europe című dokumentumból szemezget, és azt emeli ki, hogy az utóbbi évtizedekben rendkívül látványos volt az EU súlyának csökkenése a világgazdaságban.

1. állítás: Európa előnye mérséklődik

Európa gazdasági növekedése hosszabb ideje folyamatos lemaradásban van a világátlaghoz viszonyítva. Mindez különösen hangsúlyos, ha a feltörekvő vagy a legfejlettebb gazdaságokkal hasonlítjuk össze.

A kínai gazdasági növekedés szinte a teljes vizsgálati időhorizonton (1990 és 2023 között) meghaladja az USA, az Európai Unió és a világgazdaság növekedési ütemét, ami még akkor is látványos, ha figyelembe vesszük azt az úgynevezett bázishatást, amely szerint alacsonyabb szintről gyorsabban lehet növekedni.

Az európai integráció a jelzett időszakban egészen sok évben (esetben) a legszerényebb növekedési ütemet generálta. Mindezek tükrében érdemes lenne növekedést és versenyképességet támogató intézkedéseket hozni a tagországokban.

2. állítás: A tagországok közötti egyenlőtlenségek csak kismértékben enyhültek

Az alacsony gazdasági teljesítmény hosszú időszaka együtt járt a tagországokon belüli és azok között is lassan enyhülő polarizációval. 2000-ben az egy főre eső reál-GDP relatív szórása az Európai Unió országaiban nagyjából 75 százalék volt, mindez 2023-ra 62 százalék közelébe mérséklődött. (A relatív szórás azt mutatja meg, hogy milyen arányban áll az adatok változékonysága és az adatok átlaga.) Mindez azt az üzenetet hordozza, hogy ugyan a fejlettségbeli polarizáltság mérséklődött, annak jelenléte azonban még ma is érdemi probléma. Fontos lenne a jövőben tovább erősíteni a területi konvergenciát, hiszen a nagy fejlettségbeli különbségek hosszabb, de akár rövidebb távon is versenyképesség-rontó tényezők.

3. állítás: A három régió közül három évtized alatt csak az EU-ban nőtt a foglalkoztatottság, de még így is a legalacsonyabb

Az utóbbi évtizedekben eközben a világgazdaság más régióiban látványos ütemű fejlődés ment végbe, különösen 1990 óta, ami a foglalkoztatottság eltérő szintjeiben is megmutatkozik. Az európai integráció más világgazdasági régiókkal való összehasonlításban sem tudott igazán látványos fejlődési ívet leírni, ami részben a foglalkoztatási mutatókkal magyarázható. Amennyiben az USA, Kína és az Európai Unió foglalkoztatási tendenciáit vizsgáljuk a teljes népesség arányában, heterogén képet láthatunk. Az USA-ban 1991 és 2023 szinten nem változott a foglalkoztatottság szinte, hullámzások azonban voltak. Kínában látványosan csökkent a munkaerőpiaci részvétel, ugyanis a kilencvenes évek eleji 77-ről 63 százalék környékére csökkent a mutató. Az EU-ban ugyan megfigyelhető (volt) a foglalkoztatási ráta emelkedése, azonban a 2023-as 54 százalék mindösszesen 2 százalékponttal magasabb az 1991-es értéknél. Ami igazán sokatmondó, az a legfrissebb adatok különbsége.

2023-ra a teljes népesség arányában mért foglalkoztatási mutató esetében az EU a sereghajtó.

Az USA-nak több mint 5 százalékpontos többlete van, a kínai mutató tekintetében pedig 9 százalékpontos előnyt láthatunk. Mindez felhívja a figyelmet az EU-s foglalkoztatási politika hiányosságaira.

4. állítás: Az EU lakosságának a harmada leszakadó régióban él

Nagyjából 135 millió EU-s állampolgár, azaz megközelítőleg az EU lakosságának egyharmada olyan régióban él, ahol az utóbbi két évtizedben romlott, de legalábbis nem javult a helyzet az egy főre jutó GDP tekintetében. Ha az egy főre eső GDP PPS-ben (purchasing power standard) mért mutatóját vizsgáljuk 2010-ben és 2021-ben az Európai Unió NUTS2-es régióiban, akkor az így készített kartogramon egyértelműen kirajzolódik az EU déli és keleti perifériája. Ebből az látható, hogy a periféria és a félperiféria nehezen oldódik. A fő üzenet a kohéziós politikának továbbra is fontos szerepet kell játszania.

5. állítás: 4 évtized alatt 10 százalékponttal csökken az EU gazdasági súlya

1990-ben az EU a világgazdaság GDP-jének 23 százalékát adta, ami 2023-ra 15 százalék alá csökkent, 2029-re viszont már valószínűleg 13 százalékra esik vissza. Érdekes átrendeződés rajzolódik ki a világgazdaságban, hiszen az úgynevezett egyéb országok világgazdasági részesedése alig változott az évtizedek alatt, az EU, Kína és az USA viszonylatában azonban egy komolyabb átrendeződés zajlott le. Az 1990-ben első Európai Unió 2023-ra a harmadik helyre esett vissza, és az előrejelzések szerint 2029-re még inkább teret fog veszteni. Mindezek tükrében az EU-nak három fontos tényezőre lenne szüksége: versenyképességre, versenyképességre és versenyképességre. E nélkül a tendencia a legkevésbé sem fordítható meg.