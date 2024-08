Az vagy, amit megeszel? – Itt a nagy húsfogyasztási körkép

Terítékre kerül az is, hogy milyen húst eszünk szívesen. Az adatok alapján Magyarországon 2021-ben átlagosan 82 kilogramm húst ettünk fejenként, amivel a világon a legtöbb húst fogyasztó nemzetek felső negyedében foglaltunk helyet. A legtöbb húst Hongkongban, az USA-ban és Mongóliában eszik, míg a legkevesebbet Nigériában, Indiában és Madagaszkáron. Mindennek megismerése azért is fontos, mivel környezetvédelmi szabályozói látókörbe kerül egyre inkább a mezőgazdaság is, első körben a tehenészetek. Ennek oka, hogy a húsipar jelentős mennyiségű üvegházhatású gázt bocsát ki, a világ növekvő húsigénye így hatással van a globális felmelegedésre. Dánia például 2030-tól kezdődően 100 eurós adót vet ki tehenenként a gazdákra.