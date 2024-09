Vajon áttöri-e a lélektani határt a világ legnépesebb országa, és felkerül-e a dobogóra?

India a világ ötödik legnagyobb gazdasága, egyes előrejelzések szerint pedig hat év múlva már a harmadik legnagyobb lesz. Kína gazdasági nehézségei és üzleti környezetének kockázatai miatt egyre több külföldi cég Indiát választja befektetési helyszínként Kína helyett, a kormány pedig nagymértékű infrastrukturális beruházásokkal is igyekszik vonzani a beruházásokat. Rövid összefoglalónkban bemutatjuk a legjelentősebb indiai gazdasági ágazatokat, a fő munkaerőpiaci jellemzőket, és számba vesszük, milyen kilátásai vannak Indiának a közepes fejlettség csapdájának elkerülését illetően.

A 3,7 ezer milliárd dolláros GDP-vel rendelkező India a világ ötödik legnagyobb gazdasága az Egyesült Államok, Kína, Németország és Japán mögött, egyben pedig a leggyorsabban növekvő nagy gazdaság 2021 óta. Az egy főre jutó jövedelem körülbelül 2400 dollár, amivel India a közepes jövedelmű országok alacsonyabb kategóriájába tartozik. Az ország 1991-ig importhelyettesítő és szocialista tervgazdálkodás jellegű gazdaságpolitikát folytatott, ekkor azonban gazdasági reformokba kezdett, amelyek nyitottabbá tették a gazdaságát. Az azóta eltelt mintegy három évtized alatt India gazdasága átlagosan évi 6,4 százalékkal bővült.

A Covid–19-járvány idején a GDP drasztikusan visszaesett (2020 áprilisa és júniusa között a csökkenés csaknem 25 százalékos volt), a járványt követően azonban erőteljes fellendülés következett be, a 2022/2023-as pénzügyi évben pedig India reál-GDP-je a becslések szerint 6,9 százalékkal bővült. Az indiai gazdasági növekedés alapja a belföldi kereslet, a kormányzati infrastrukturális beruházások által ösztönzött befektetések, valamint a lakossági fogyasztás.

Gazdaságpolitikai prioritások

Narendra Modi miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy 2047-re Indiát magas jövedelmű, fejlett országgá teszi. Az ország globális gazdasági súlyának növelését célozza a 2014 szeptemberében indult állami Make in India program. A program keretében olyan ágazatokat nyitottak meg a külföldi befektetők előtt, mint a vasút, a védelmi ipar, a biztosítási ágazat és az orvostechnikai eszközök gyártása, továbbá olyan kezdeményezések indultak, mint az intelligens városok programja, egy autópálya-fejlesztési program, valamint egy csaknem 2000 milliárd dollár összértékű infrastruktúra-fejlesztési projektcsomag. India ezen túlmenően is kiemelt prioritásként kezeli az infrastrukturális fejlesztéseket a külföldi befektetők vonzása érdekében: a kormány az idei költségvetésben 134 milliárd dollárnyi összeget különített el infrastrukturális projektekre, 11 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

A főbb indiai gazdasági ágazatok a következők:

Mezőgazdaság

2022-ben Indiában a munkaerő közel 43 százaléka a mezőgazdaságban dolgozott, míg a fennmaradó része majdnem egyenlően oszlott meg az ipar és a szolgáltatások között. Bár a mezőgazdaságban dolgozók aránya csökken, továbbra is ez a fő foglalkoztatási ágazat – a GDP-ből való részesedése 2022-ben ugyanakkor mindössze 15 százalék volt. A fő mezőgazdasági termékek (például a rizs, búza, fűszerek és gyümölcsök) jelentősen hozzájárulnak az ország exportbevételéhez.

IT-szektor

Az indiai GDP-hez a legnagyobb arányban a szolgáltatási szektor járul hozzá: 2022-ben a GDP közel felét adta. A szektor egyik vezető ágazata az információs technológiai (IT-) szektor, amelynek részesedése a GDP-ből 7,5 százalék. India a technológiai startupok globálisan harmadik legnagyobb és egyben a leggyorsabban növekvő központja. A 2023/2024-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés közel 12 milliárd dollárnyi összeget különített el az IT- és a távközlési ágazatra, emellett pedig az IT-befektetések további ösztönzését szolgálják a kormány által a Digitális India program keretében indított kezdeményezések is.

Mobiltelefon-gyártás

India 2022-ben a negyedik legnagyobb okostelefon-exportőr volt Ázsiában, 2023-ban pedig Kína után a második legnagyobb mobilgyártó ország volt a világon. Az országban található a Samsung legnagyobb mobiltelefongyára, és az Apple iPhone-jainak mintegy 7 százalékát Indiában gyártják.

Autóipar

India a világ négy legnagyobb autógyártó országának egyike. Az autóipar az indiai feldolgozóipari GDP 49 százalékát, míg a teljes GDP 7,5 százalékát adja. Az ország ezenfelül a világ legnagyobb traktor-, második legnagyobb autóbusz- és harmadik legnagyobb nehéztehergépkocsi-gyártója. A gyorsan növekvő középosztálynak köszönhetően egyre több indiai engedheti meg magának az autóvásárlást, így

2022-ben – megelőzve Japánt – India több mint 4,7 millió eladott autóval a világ harmadik legnagyobb autópiacává vált Kína (26,8 millió eladott autó) és az Egyesült Államok (14,2 millió eladott autó) után.

Az elektromos járművek (ev-k) részesedése az indiai autóeladásokból meredeken emelkedik: míg 2021-ben 1,75 százalék volt az arányuk, 2023-ban már 6,38 százalék. Az ev-piac mintegy 70 százalékát a hazai illetőségű Tata Motors uralja, azonban a külföldi elektromosautó-gyártók Indiába csábítása érdekében a kormány 2024 elején jelentősen csökkentette a belépési korlátokat (bizonyára ennek is betudható, hogy sajtóértesülések szerint a Tesla 2-3 milliárd dolláros beruházást tervez Indiában).

Gyógyszeripar

India gyógyszeripara 2023-ban globálisan a harmadik helyen állt a termelés volumene alapján és a tizennegyedik helyen a termelés összértéke alapján. Az ágazat az ország GDP-jének mintegy 1,7 százalékát adja. India állítja elő a világ vakcináinak 60 százalékát és a generikus gyógyszerek 20 százalékát.

Textilipar

India a világ második legnagyobb textil- és ruhagyártója, valamint a ruházati, háztartási és technikai termékeket felölelő textíliák hatodik legnagyobb exportőre. Az ország részesedése a textil- és ruházati termékek globális kereskedelméből négy százalék, a textil- és ruházati ipar pedig 2,3 százalékkal járul hozzá India GDP-jéhez. A textiliparban mintegy 45 millió munkavállaló dolgozik.

Vegyipar

India a világ hatodik legnagyobb vegyipari gyártója, Ázsiában pedig a harmadik. A vegyipar részesedése a GDP-ből hét százalék, az általa előállított több mint 80 ezer termékkel pedig az egyik legdiverzifikáltabb indiai iparág.

Acélgyártás

2022-ben India Kína után a világ második legnagyobb nyersacéltermelője volt, a szektor pedig valamivel több mint két százalékát adja a GDP-nek. India a vezető szén- és vasérckitermelő országok egyike globálisan, és a hazai acélipar jelentős mértékben hozzájárult az ország gazdasági fejlődéséhez.

Kőolaj-finomítás

India a negyedik legnagyobb kőolajfinomító-központ a világon, Ázsiában pedig (Kína után) a második legnagyobb. 2022-ben a kőolajtermékek részesedése az indiai exportból 16 százalékot tett ki, amivel a legnagyobb exportkategóriát alkották. Ukrajna 2022. februári orosz inváziója óta India az orosz kőolaj egyik fő felvásárlójává vált, amit a saját szükségletei kielégítése mellett arra is felhasznál, hogy finomított formában nyugati országokba exportálja (tovább gyengítve ezáltal az Oroszországra kivetett szankciók hatékonyságát).

Nagy potenciállal bíró ágazatok

A felsorolt jelentős iparágakon túl több magas hozzáadott értéket képviselő szektornak ígéretesek a kilátásai Indiában. Ilyen a félvezetőgyártás, amely az előrejelzések szerint 2026-ra 55 milliárd dolláros piaccá válhat; a mesterséges intelligencia, amely 2025-re közel 8 milliárd dollár értékű szektorrá nőhet; valamint a dróngyártás, amely szintén 8 milliárd dolláros piacnak ígérkezik 2025-re. A pénzügyi technológiai ágazat is gyorsan növekszik (2023-ban mintegy 3000 fintech startup volt az országban); a piac értéke 2021-ben 50 milliárd dollár volt, ami egyes becslések szerint 2025-re a háromszorosára fog nőni. A megújuló energiaforrások piaca is jelentős növekedés elé néz, az űrágazat terén pedig a kormány növelni kívánja India globális súlyát.

A munkaképes korú népesség

Indiában a népesség átlagéletkora 28 év körül van, ami azt jelenti, hogy a munkaerő még évtizedekig képes lehet támogatni a gazdasági növekedést. Ez hosszú távon előnyt jelent Kínával szemben a külföldi befektetések szempontjából, mivel ott már csökken a munkakorú népesség.

Ugyanakkor Indiában a munkaképes korú lakosság csupán 51 százaléka dolgozik, ami 25 százalékponttal alacsonyabb a kínai aránynál.

India alacsony munkaerőpiaci részvételi arányának egyik oka, hogy az ország nem tud elegendő munkahelyet teremteni a munkaerőpiacra évente belépő több millió fiatal számára, egy másik ok pedig a dolgozó nők alacsony száma: 2022-ben mintegy 25 százalékuk dolgozott hivatalosan, az arány ráadásul csökkenőben van. Az Oxford Economics tanácsadó cég előrejelzése szerint India munkaerő-állománya a 2040-es évek végéig kisebb lesz, mint Kínáé. Mindemellett a hozzávetőlegesen 600 milliós indiai munkaképes korú népességnek csak körülbelül a tizede rendelkezik hivatalosan bejelentett munkahellyel.

Összegzés

A világ leggyorsabban növekvő nagy gazdaságaként Indiának potenciálisan adott a lehetősége az érdemi gazdasági fejlődésre. Ehhez hozzájárul az, hogy Kína sok befektető számára az elmúlt évek gazdasági problémái miatt már nem olyan vonzó, mint korábban, a Kínába irányuló közvetlen külföldi tőkebefektetések csökkenő szintjének – amely 30 éve nem volt olyan alacsony, mint az idén – pedig India az egyik haszonélvezője. Ezt mutatja többek között, hogy január közepén India rövid időre a világ negyedik legnagyobb részvénypiacává vált, megelőzve Hongkongot.

Az érdemi gazdasági fejlődés útjában mindazonáltal óriási akadályok is állnak. Az alacsony termelékenységű munkákat kínáló mezőgazdaságnak továbbra is hatalmas a túlsúlya a foglalkoztatás terén: a munkavállalók közel fele ebben a szektorban dolgozik, miközben a GDP-ből való részesedése mindössze 15 százalék. Az egyéb munkalehetőségek hiánya miatt ráadásul napjainkban 70 millióval több indiai dolgozik a mezőgazdaságban, mint 2018-ban. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a foglalkoztatási arányok változóban vannak, mivel az urbanizáció fokozódásával a szolgáltatási szektorban dolgozók aránya nő. Egy másik súlyos probléma az alacsony munkaerőpiaci részvétel.

India számára a legnagyobb kihívást az jelenti, miként váljon fejlettebb országgá még azelőtt, hogy a népessége elöregedne. Modi célkitűzése, miszerint Indiának 2047-re magas jövedelmű országgá kell válnia, rendkívül ambiciózus: a Világbank besorolása szerint ehhez az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelemnek (GNI-nek) el kell érnie a 13 846 dollárt, miközben India GNI-je jelenleg mintegy 2400 dollár/fő.

Számos közgazdász szerint Indiát az a veszély fenyegeti, hogy – sok más országhoz hasonlóan – nem tud majd kitörni a közepes jövedelem csapdájából.

A Világbank új jelentése hasonló következtetésekre ad okot: a World Development Report 2024 szerint a jelenlegi növekedési ütem mellett Indiának 75 évre lesz szüksége ahhoz, hogy elérje az Egyesült Államok egy főre jutó jövedelmének negyedét. Két indiai közgazdász, Raghuram Rajan és Rohit Lamba becslése szerint India egy főre jutó jövedelme még a tekintélyesnek számító 4 százalékos növekedési ütem mellett is csak 2060-ra éri el a 10 ezer dollárt, ami alacsonyabb, mint Kína mai szintje. Kérdés tehát, hogy India megtalálja-e azt a gazdaságpolitikai receptet, aminek segítségével az elkövetkező évtizedek során érdemben növelni tudja népessége életszínvonalát.