Nem minden dollár váltható trófeára, és csak ritkán a leggazdagabbak a legjobbak

A következő ábra bemutatja azt a 25 sportcsapatot, amelyek az elmúlt három évben nemzetközi összehasonlításban a legtöbb működési bevételt (adózás előtti eredmények alapján) érték el. A Forbes összeállítása alapján e kategóriába kizárólag három sportág képviselői kerültek be: amerikai foci, kosárlabda és labdarúgás. A top 25-ből 19 csapat az Egyesült Államokban található, ami mellett 5 angol és egy német élvonalbeli labdarúgó klub sorolható ide.

A sportágakat vizsgálva a legjobb 25-ben 13 amerikaifoci-csapat van, ami azt is eredményezi, hogy a legnagyobb bevétellel rendelkező liga az NFL (National Football League), vagyis a legnagyobb amerikaifutball-szövetség az USA-ban). Mellettük hat nyugat-európai labdarúgócsapat is helyet kapott a listán. Maga a Premier League, az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság öt csapattal képviselteti magát. A 2021 és 2023 közötti időszakra vonatkozó adatok alapján e klubok sorrendben a következők voltak: a Manchester City, a Tottenham Hotspur, a Manchester United, majd a Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató Liverpool és végül az Arsenal. Ilyen módon a Premier League a negyedik legnagyobb bevétellel rendelkező sportliga, amely az európai összehasonlításban a legnagyobb. Mellettük a német első osztály, a Bundesliga egyetlen csapata, a Bayern München került fel a listára. Utóbbi érdekessége, hogy az egyetlen csapat a 25-ös listán, amely a klubtagok tulajdonában van, és nem egy személy vagy egy szűk csoport a tulajdonosa. A Bayern München a tekintetben is kivételes, hogy a pénzügyi sikerek mellett a bajnoki címek számában is kiemelkedő eredményeket ért el. A Bundesliga a 6. legnagyobb bevételt generáló bajnokság volt a 2023/24-es szezonban, míg Európában a második ugyanebben a kategóriában. Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga, az NBA szintén hat csapattal képviseltette magát a jövedelmezőségi listán. Utóbbi bajnokság a harmadik legnagyobb bevétellel rendelkező liga volt a 2023/24-es szezon adatai alapján. Sajátos módon az észak-amerikai kosárlabda egyes csapatai nagyobb bevételt generálnak, mint a baseballbajnokság, amely az összesített bevételek alapján a világ második legnagyobb ligája. E jelenséget a ligában részt vevő csapatok bevételei közötti különbségek magyarázzák, az NBA esetében kisebbek a jövedelmi különbségek, mint amilyenek a baseballnál tapasztalhatók.

A legmagasabb bevételt generáló csapatok nem mindig a legsikeresebbek

Azzal együtt, hogy a Dallas Cowboys a legnagyobb árbevétellel rendelkező csapat – nem csupán az amerikai futballon belül, hanem nemzetközi szinten bármely más sportággal összevetve is –, utoljára 1995-ben nyert Super Bowlt, vagyis a legfőbb amerikaifutball-bajnokság, az NFL döntőjét. Több rangsor szerint, így például a Sportico újonnan közzétett adatai, valamint a Forbes összeállítása szerint is a Cowboys vált a világ legértékesebb sportfranchise-ává az elmúlt évtizedben, a pályán nyújtott teljesítménye azonban nem érte el pénzügyi sikerüket. További érdekesség, hogy a csapat bevételei hozzávetőleg 50 százalékkal magasabbak, mint a második legértékesebbé.

A klub tulajdonosa, Jerry Jones marketingstratégiái központi szerepet játszanak a Cowboys bevételeiben. A hatalmas szponzori megállapodások közé tartozik a Molson Coorsszal, egy észak-amerikai multinacionális ital- és sörgyárral kötött 10 éves, 200 millió dolláros szerződés. Emellett a csapat tulajdonosa működteti és ellenőrzi a Cowboy stadion szinte minden bevételi forrását, ami magában foglalja a csapat teljes értékesítési részlegét, a stadionban zajló nem NFL-eseményeket és a stadion vendéglátás-menedzsment szolgáltatásait is.

A 2022-es és 2023-as szezon Super Bowl-győztese, a Kansas City Chiefs azzal együtt sem fért be a világ 25 legnagyobb bevétellel rendelkező csapatának listájára, hogy azon 13 amerikaifutball-klub szerepel. Az NFL 32 csapata között is mindössze a 22. helyen állt bevételek alapján a 2022–23-as szezonban. A 2023–24-es idény adatai jelenleg nem ismertek, de az elemzések alapján nagyobb ugrást következhetett be a klub bevételeiben.

2005 óta az NBA-csapatok (amerikai kosárlabda) értéke gyorsabban nőtt, mint bármely más nagy amerikai ligáé. A VisualCapitalist elemzése az S&P 500 – (amely 500 amerikai tőzsdén jegyzett nagyvállalat részvényárfolyamainak súlyozott átlagát jelöli) – növekedését háromszorosan haladta meg az NBA kosárlabdacsapatainak összesített értéke az azonos időszakban. A 2022–2023-as szezonban a Golden State Warriors a 2022-es döntő győztese lett a liga legjobban kereső csapata. Ugyanakkor a hároméves időtávon számolt bevételeket tekintve, 2021 és 2023 között a New York Knicks volt a legnagyobb bevétellel rendelkező kosárlabdacsapat. Esetükben sem párosult a legmagasabb bevétel a bajnoki címmel. 1970-ben és 1973-ban nyertek bajnoki címet. Ugyanakkor érdemes látni, hogy a New York Knicks évtizede legjobb szezonját zárta 2023-ban azzal, hogy a csapat bejutott a keleti konferencia elődöntőjébe. Az eredményeknek köszönhetően a nézőszám 4 százalékkal emelkedett, és ennek megfelelően a szponzoráció, a prémiumülőhelyek és az árueladások megfelelő növekedéséhez vezetett.

A Manchester City egymás után negyedik alkalommal nyerte meg az angol bajnoki címet a 2023–2024-es szezonban. A 2021 és 2023 közötti időszakot tekintve már a legnagyobb bevétellel rendelkező Premier League-csapat volt a Forbes kalkulációja alapján. Az egy évvel korábbi visszatekintésben, a 2020 és 2022 közötti időszakban a Forbes listáján még megelőzte a Tottenham Hotspur és a Manchester United.

A labdarúgás esetében érdemes látni, hogy a listák eredménye nem egységes. A Deloitte Football Money League 2024-es kiadása szerint éves alapon, a 2022–2023-as szezonban a Real Madrid volt a legnagyobb bevétellel rendelkező európai futballklub. E felmérés alapján a Real Madrid a 2017–2018-as szezon óta először előzte meg a Manchester Cityt. A klubot az angol élvonalbeli csapatoknál jobban sújtotta a koronavírus-járvány, bevételeinek azóta bekövetkezett növekedése nagyrészt az erős kiskereskedelmi teljesítménynek és a magasabb stadionlátogatottságnak tulajdonítható a korlátozások enyhítését követően.

Az európai focicsapatok bevételei

Az UEFA 2023-as jelentése alapján angol Premier League klubjai, a La Liga (spanyol első osztályú labdarúgó-bajnokság) és a Német Labdarúgóliga (DFL) csapatai együttvéve több bevételt termeltek 2022-ben, mint Európa további 50 országának összes klubja együttvéve. Ráadásul az angol csapatok pénzügyi fölénye olyan jelentős, hogy a 20 angol élvonalbeli klub bevétele önmagában is majdnem akkora volt, mint az 50 európai ország mind a 642 klubjának együttes bevétele. Az angol labdarúgás jelentős pénzügyi eredményeivel erős kontrasztot mutat az a tény is, hogy Anglia egyetlen vb-győzelme más futballnemzetekhez viszonyítva alulteljesítésnek tekinthető.

Forrás: UEFA

A magyar vonatkozásokat vizsgálva a kizárólag az európai labdarúgó-bajnokságokat rangsoroló Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) által közreadott, 2023-as kimutatásban az OTP Bank Liga a 18. helyen állt a bevételei alapján.