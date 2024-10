Ezekben az országokban a legboldogabbak a nyugdíjas évek, Magyarország két helyet javított

A világ fejlettebb országaiban nyugdíjba vonulók közül, akik szerencsésebbek egészség és megtakarítások szempontjából, nemcsak a világ felfedezésében gondolkoznak, hanem akár abban is, hogy elköltözzenek egy másik országba nyugdíjas éveikre. Egy nemzetközi felmérés rangsorolta a világ 89 országát aszerint, hol lehet a legkényelmesebben élvezni a nyugdíjas éveket.

A U.S. News és a World Report friss elemzésében arra kereste a választ, mely országban lehet a legkényelmesebben élvezni a nyugdíjas éveket. 89 országot rangsoroltak közel 17 ezer beérkezett válasz alapján, melyet hét fő szempont alapján állítottak fel:

megfizethetőség; adókörnyezet; barátságos környezet és emberek; vonzó lakóhely (hely, ahol szívesen élnének); kellemes éghajlat; tulajdonjogok tiszteletben tartása; egészségügyi ellátás fejlettsége.

Az első helyen Svájc végzett 2024-ben is, annak ellenére, hogy a svájci életet drágának értékelték a válaszadók (a megfizethetőséget vizsgálva a 88. helyen állt). Ugyanakkor a felmérés 45 év feletti válaszadói körében (5900 fős minta) az 5. helyen állt a tulajdonjogok tiszteletben tartása tekintetében, és a 3. legvonzóbb hely volt, ahol a megkérdezettek szívesen élnének. Mégis Svájc legnagyobb vonzereje a nyugdíjasok számára a fejlett egészségügyi rendszere és a kedvező adókörnyezet.

Svájcot Új-Zéland követte a listán, két helyet javítva 2023-hoz képest, mivel a 45 év feletti válaszadók körében a leginkább vonzó lakóhelynek számított, ahol szívesen élnének, továbbá családbarát helynek is tartották. Új-Zéland továbbá az első öt ország között szerepelt a barátságos, boldog és festői környezet, valamint a számos földrajzi látnivaló tekintetében is. Az ország kétéves ideiglenes nyugdíjas látogatói vízumot biztosít a 66 éves és idősebbek számára, cserébe azért, hogy bizonyos mennyiségű pénzt fektetnek be helyben (460 299 amerikai dollárt). Továbbá az új-zélandi lakosok támogatott vagy ingyenes egészségügyi ellátásban részesülnek.

Európai országok közül másodikként Portugália került be a legvonzóbb nyugdíjas életet biztosító országok rangsorába. Bár Portugália a 2023-as második helyről egy helyet visszaesett 2024-re, azonban a lista elején szereplő öt ország közül a legmegfizethetőbbnek tartották a válaszadók. Továbbá kiemelték kellemes éghajlatát is az értékelés során (második helyen állt e tekintetben). A felmérésben részt vevő, 40 év feletti válaszadók szerint Portugáliában kellemes a kulturális élet, vidám, szórakoztató, és remek ételeket kínál. Azonban Portugália adórendszerében változás történt: a külföldi nyugdíjakra már nem vonatkozik kedvező adókulcs.

A ranglista negyedik helyén Ausztrália szerepelt a kényelmes nyugdíjas évek tekintetében. A válaszadók kiemelték a festői tájakat, a földrajzi látnivalókat, a barátságos hangulatot, a modern és szórakoztató életet. A pénztárcával kapcsolatos problémák azonban visszatartó erővel bírhatnak: az ország az utóbbi időben az egyre növekvő megélhetési költségekkel küzdött.

A 45 év feletti válaszadók körében Spanyolország ismét az ötödik legjobb országnak bizonyult a kényelmes nyugdíjas évek eltöltéséhez, és a felmérésben részt vevők az országot a legbarátságosabb nemzetnek tekintették. Spanyolországot – a ranglistán harmadik európai országként – a válaszadók a kellemes éghajlat és klíma miatt is magasra értékelték, valamint az első helyen állt a kulturális lehetőségek tekintetében is. Az Ibériai-félszigeten fekvő országban létezik az úgynevezett „arany vízum” program, amely lehetővé teszi a letelepedést azok számára, akik legalább 500 ezer eurót költenek ottani ingatlanra.

Magyarország két helyet javított a világranglistán, mivel 2023-ban a 47., míg 2024-ben a 45. legvonzóbb ország voltunk a nyugdíjasok számára. A 45. hellyel Magyarország a világranglista közepén, európai ország között pedig a második harmadban állt 2024-ben, ahol legkellemesebben lehet élvezni a nyugdíjas éveket. Régiós országok közül Horvátország és Lengyelország néhány hellyel előrébb foglalt helyet a ranglistán, mint hazánk, míg Csehország, Szlovákia és Szlovénia, illetve a balti országok (Lettország, Észtország és Litvánia) hátrébb helyezkedtek el.

Bár Magyarország a világranglista közepén kapott helyett a friss rangsor szerint mint vonzó célpont a nyugdíjas évek eltöltésére, ugyanakkor a listán hazánkat megelőző országok túlnyomú többségében magasabbak a megélhetési költségek jelentősen, mint Magyarországon. Ugyan a válaszadók véleménye alapján több ország is vonzóbb hazánknál a kényelmes nyugdíjas évek eltöltésére, viszont drágább is az élet ezen országokban.