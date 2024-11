Próbálkozik, de nehezen nyer magasságot a fenntartható repülés

A légiközlekedés fenntarthatósága egyre nagyobb figyelmet kap, különösen az Európai Unióban és az Egyesült Államokban. Mindkét régió eltérő megközelítést alkalmaz: míg az EU szigorú szabályozásokat vezetett be a fenntartható üzemanyag (SAF) használatára, az Egyesült Államok ösztönzőkkel próbálja előmozdítani az átállást. Ezáltal itt is jól megmutatkozik az USA és az EU eltérő karaktere. A SAF jelenleg csak a globális repülési üzemanyag kevesebb mint 0,1 százalékát teszi ki, nagyrészt a magas előállítási költségek miatt, melyek többszörösen meghaladják a hagyományos kerozin árát. Emellett a piaci kereslet is bizonytalan a cégek számára, amelyek inkább elhalasztják az ehhez köthető beruházásokat. A SAF bevezetésében sok kérdés megválaszolatlan még, mint például: a fenntartható repülés piaci ösztönzők nélkül is életképes tud-e maradni, vagy mekkora áthárítást tűrnek el fogyasztók, akiknek a német példa alapján akár 25 ezerrel forinttal magasabb árat kell fizetniük?