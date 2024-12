Donald Trump még négy évig kormányoz, de hatása ennél is tovább tarthat

November hatodika hajnalban, az elnökválasztás eredményének kiderülésekor ismét bebizonyosodott, hogy a közvélemény-kutatások megbízhatatlanok, a fogadási piacok viszont pontosak.

Ahogyan az alábbi ábrán is látszik, a legnagyobb amerikai decentralizált fogadóirodánál már a választás előtt egy hónappal, október elejétől megjósolták a választás kimenetelét. A Polymarket platformon csak az elnök személyét érintő fogadáson több mint 3,2 milliárd dollár értékben fogadtak.

A fogadóirodák mellett a kötvénypiaci folyamatok is Donald Trump győzelmét jelezték előre. Az elemzői konszenzus szerint a republikánus jelölt gazdasági kormányprogramja (amit egy korábbi elemzésünkben részletesen bemutattunk) magasabb államháztartási hiányt és magasabb inflációt okozhat. Az újraválasztott elnök tervei között szerepel a 2017-es adóreformjának meghosszabbítása és annak rendelkezéseinek kiterjesztése, például a belföldön termelő vállalatok nyereségadójának 15 százalékra mérséklése. A jelentős bevételkiesést a vámpolitika nem fogja pótolni, sőt az importáruk drágításával jelentős inflációt okozhat.

A felboruló költségvetési egyenleg, a magasabb kamatkörnyezet és a GDP 120 százalékát kitevő államadósság az EU-ban 2010–2012 között végbement adósságválsággal fenyeget.

A kötvénypiac ezt a kockázatot árazta be a választás előtti időszakban. A volt elnök visszatérési valószínűségével párhuzamosan a tízéves futamidejű amerikai államkötvény hozamszintje is emelkedni kezdett. Mindez annak ellenére történt, hogy szeptember 18-án az USA jegybankja megkezdte a kamatcsökkentési periódusát, illetve Donald Trump pont a FED hatáskörének szűkítését és a felgyorsított ütemű kamatvágást szorgalmazza. A választás másnapján a piac 3 százalékos kamatnövekedéssel reagált a kimenetelre, amit a másnapi, negyed százalékpontos FED kamatcsökkentés enyhített. Ezt követően azonban a héten ismét négy hónapos csúcsra ért fel az államkötvények hozama.

A részvénypiac szárnyal

A republikánus jelölt győzelmének előjelei a vállalati értékpapírpiacon is láthatók voltak. A Donald Trump által 2022-ben alapított médiaipari vállalat, a Truth Social részvényeinek árfolyama a választást megelőző másfél hónapban közel négyszeresére nőtt.

A megmérettetés kimenetelét jósolta a Tesla vállalat árfolyamának emelkedése is. Bár a november ötödike előtt másfél héttel korábban közzétett jelentés eredménysora közel negyedével teljesítette felül az előzetes várakozásokat, ezt követően is folytatódott az autóipari cég felértékelődése. Donald Trump visszatérésének hírére a november hatodikai kereskedési napon a Tesla árfolyama közel 15 százalékkal emelkedett, de a tőzsdén kívüli kereskedési időszakban (OTC) ez elérte a 30 százalékot is. A vállalat kiemelkedő teljesítményét a tulajdonos és a volt elnök közötti szoros viszony indokolta.

Október utolsó két hetében a fogadóirodák Kamala Harris győzelmének növekvő esélyét jelezték, amellyel párhuzamosan a részvénypiacon a befektetők a demokrata jelölt adóemelési terveit árazták be, azaz mérséklődtek s tőzsdeindexek értékei.

Trump győzelmének hírére a legnagyobb amerikai részvénypiaci indexek történelmi csúcspontjukra értek, a választás másnapján 3-5 százalékos eredményt értek el. Az indexek komponensein belül kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a bankszektor vállalatai. A 2016-os választást követően is az ágazati szereplők részvényei átlagosan 20 százalékkal felértékelődtek, köszönhetően Donald Trump adócsökkentési és deregularizációs ígéreteinek.

Ezen célkitűzések az idei kampányban is a volt elnök kormányprogramjának alappilléreit képezték.

A 2008-as válságot követően az amerikai bankszektort túlzott szigorral szabályozták. A republikánus elnök első ciklusában a piaci visszajelzések nem a 2017-as adóreformon belül az adómérték csökkentését emelik ki jelentős könnyebbségnél, hanem a bonyolult szabályozás egyszerűsítését, a megfelelési költségek csökkentését. Ahogyan az alábbi, a 24 legnagyobb amerikai bank és takarékszövetkezet részvényeinek teljesítményét jelző ábra is mutatja, az ágazat a választás másnapján az átlagos tőzsdei teljesítmény dupláját/tripláját érte el.

Voltak azonban olyan tőzsdei vállalatok, amelyeknek nem adott örömre okot a korábbi elnök visszatérése. A kampány során Donald Trump 200 százalékos büntetővám kivetését ígérte meg azon amerikai vállalatok termékeire, amelyek gyártókapacitásaik jelentős részét adóoptimalizáció vagy az alacsonyabb bérköltségek miatt külföldre szervezik ki. Az egyik ilyen cég a mezőgazdasági nehézgépeket gyártó John Deere vállalat, amelynek részvényárfolyama a hatodikai általános eufóriát követően négy százalékkal csökkent. A cipőiről és kiegészítőiről híres Steve Madden vállalat is a választást követő két nappal bejelentette, hogy felfüggeszti üzemeinek Kínába való kihelyezését. Emellett a kínai importra kivetni szándékozott általános 60 százalékos vámtétel miatt 2025-ben 40-45 százalékkal tervezik csökkenteni a behozatalt. A lépésre a vállalat egy hét alatt 2,6 százalékot veszített értékéből.

Donald Trump visszatérésének részleges negatív következményei az európai tőzsdékre is átgyűrűztek.

A republikánus jelölt kampánya során többször hangoztatta a szélerőművekkel kapcsolatos ellenszenvét. Ezalatt a szélerőművek alacsony élettartamára, az alapozás környezeti terhelésére és az erőműparkok ronda látványára célzott. A szektor egyik legnagyobb európai szereplője, az Ørsted vállalat részvényárfolyama november hatodikán Trump győzelmére közel 13 százalékos eséssel reagált. A dán vállalat árfolyamának zuhanása része volt egy globális folyamatnak, a megújuló-energia ágazat közel 100 vállalatának teljesítményét leképező részvénypiaci index, az ICLN értéke a választás másnapján 7,3 százalékkal csökkent.

Visszatérhet az euró–dollár paritás

November hatodikán a devizapiaci sokk nem csak a magyar forintot érintette, szinte a világ összes fizetőeszköze gyengült a dollárral szemben. Bár az európai fizetőeszközök dollárral szembeni leértékelődése részben magyarázható egyéb eseményekkel is. Az Európai Központi Bank a FED-nél közel három és fél hónappal korábban megkezdte az alapkamat csökkentését, így a befektetők számára kevésbé vonzóvá téve az eurót.

Emellett a német kormányválság és a legnagyobb uniós gazdaságról hétről hétre érkező negatív gazdasági hírek is hajtották az euró gyengülését. Amennyiben a republikánus megválasztott elnök végrehajtja a protekcionista kereskedelempolitikai ígéreteit, a kivetett importvám csökkenti az exportőr országok, így az európai unió tagállami fizetőeszközei iránti keresletet, gyengítve azok árfolyamát. Ennek következtében az orosz–ukrán háború 2022-es eszkalációját követően ismét előállhat az euró–dollár paritás, vagyis a két fizetőeszköz cserearányának kiegyenlítődése.

Fúrj, baby, fúrj

Donald Trump visszatérése alapjaiban változtathatja meg a nemzetközi olajpiacot.

A republikánus jelölt a „fúrj, baby, fúrj” filozófia mentén energia-dominánssá kívánja tenni az Egyesült Államokat.

Ennek érdekében jelentősen fokozni fogja nemcsak a hagyományos kitermelési módokat, hanem a repesztéses technológián alapuló palagáz kinyerését is. Bár az Egyesült Államok csak a 11. legnagyobb nyersolaj-készlettel rendelkezik, a legnagyobb kőolajkitermelő és a negyedik legnagyobb exportőr. Trump a kivitel területén is vezető szerepre törekszik. Az elmúlt években a Biden-kormányzat az emelkedő energiaárak miatt és az OPEC mesterséges árfelhajtásának köszönhetően nem tartatta be az Iránnal és Venezuelával szembeni szankciókat. A republikánus elnök esküjét követően másféle hozzáállásra lehet számítani. Az ennek következtében naponta kieső 2,5-3 millió hordó olajat az amerikai export növelésével és a szaúd-arábiaiakkal való üzletkötéssel pótolhatja. Az Arab-félsziget legnagyobb országa rövid idő alatt képes akár 5 millió hordóval is növelni a napi kitermelését. Az egymással ellentétes hatásoknak köszönhetően az elmúlt időszakban stabilak voltak a kőolajárak, november első két hetében 72-68 dolláros sávban mozgott a WTI olajár-index.

A polgárháború elmaradásának hírére az arany ára esik

A közvélemény-kutatások szerint szorosnak ígérkező választást megelőzően az arany történelmi csúcsra ért. Az év első tíz hónapjában az arany piaci ára több mint 35 százalékkal emelkedett, így a legjobban teljesítő eszköz az idén. A Kongresszus 2021. január hatodikai ostromának megismétlődésétől tartva és Kamala Harris esetleges győzelme esetén nagyobb eséllyel tovább folytatódó konfliktusok miatt a piac előzetesen a feszültség fokozódását árazta be.

Az aranyat biztonságos menedéket jelentő befektetésként tartják számon, ami azt jelenti, hogy a piaci turbulenciák, az infláció vagy a geopolitikai instabilitás időszakában is hajlamos megtartani vagy növelni az értékét.

A következő négy év várhatóan békésebben és stabilabban fog eltelni, mivel ígéretei szerint Donald Trump a jelenleg zajló fegyveres konfliktusok mielőbbi lezárására fog törekedni. A korábbi elnök újraválasztásával jelentősen javultak a következő ciklus geopolitikai kilátásai, így a kedvező hírekre az arany unciánkénti árfolyama az október végi csúcshoz képest két hét alatt 7 százalékkal esett.

Trump és Musk kapcsolata történelmi csúcsra röpítette a Bitcoint

Donald Trump bár korábban többször kritizálta a decentralizált pénzügyi megoldásokat és a kriptovalutákat, az utóbbi négy évben fia ágazati befektetése és az Elon Muskkal kiépített szoros kapcsolata véleménye megváltozását okozta. A világ leggazdagabb emberének azon ötlete, miszerint a különböző kormányzati intézmények keresztadósságát a blokklánc technológia használatával eliminálni lehetne, az egyre nagyobb ütemű állami adósságvállalást pedig a kriptovaluták használatával mérsékelni lehetne tovább hajtották az eszközosztály értékeltségét. A legnagyobb kriptovaluta, vagyis a Bitcoin árfolyama bő egy hónap alatt közel 50 százalékkal emelkedett, elérve a 90 ezer dolláros árat megdöntve a korábbi csúcspontot.

Trump már a kamoány során ígéretet tett arra, hogy Muskot nevezi ki a Kormányzati Hatékonysági Minisztérium (Department of Government Efficiency) élére, amely szerv rövidítése egybeesik a Dogecoin tőzsdei szimbólumával. A „véletlen” egybeesés hatására a Shiba Inu kutyát ábrázoló mémről elnevezett kriptovaluta árfolyama egy hónap alatt közel a négyszeresére nőtt, így közel 58 milliárd dolláros piaci összértékével a hatodik legnagyobb szereplője az eszközosztálynak. Az újonnan létrehozott intézmény csak névlegesen minisztérium, valójában Musk a szintén milliárdos üzletemberrel, Vivek Ramaswamyval együtt az elnök tanácsadói lesznek, így elkerülhető a befektetéseikkel és egyéb pozícióikkal kapcsolatos összeférhetetlenség.

Konklúzió

Az amerikai elnökválasztás kimenetelét bár a kötvénypiac és a fogadóirodák a közvélemény-kutatásoknál pontosabban előrejelezték, a választás másnapján mégis jelentős értékpapírpiaci mozgások történtek. A befektetők úgy ítélték meg, hogy a korábbi elnök következő ciklusi gazdaságpolitikája nagyobb költségvetési deficitet fog eredményezni, így november hatodikán az Egyesült Államok hosszútávú állampapírjainak hozama mintegy három százalékkal emelkedett.

A részvénypiac hasonlóan beárazta Donald Trump gazdaságpolitikáját. Az adócsökkentési és deregularizációs várakozások miatt a választást követő napon a tőzsdei indexek 3-5 százalékos növekedést értek el, a túlszabályozott bankszektor vállalatai pedig ennél is jobban teljesítettek. A piaci optimizmus azonban elkerülte a megújuló energiaipar bizonyos szereplőit, mivel a republikánus megválasztott elnöktől többször elhangzott a kampány során, mennyire károsnak tartja a szélerőműveket.

A devizapiaci reakciókat tekintve egységes a kép, az összes jelentősebb fizetőeszköz gyengült a dollárral szemben.

Donald Trump protekcionista kereskedelempolitikájának köszönhetően ez a jövőben folytatódhat, a dollárral való cserearány esetében ismét előállhat a paritás. Az olajpiacot az egymást kioltó hatású események miatt a stabilitás jellemezte. Ezzel szemben az aranypiac jelentős árfolyameséssel reagált a korábbi elnök újraválasztására, a tipikusan piaci turbulenciák esetén is értékmegőrző befektetés unciánkénti értéke a választás után tíz nappal az október végi történelmi csúcshoz képest 8 százalékot csökkent. A Donald Trump és Elon Musk közötti szoros kapcsolat miatt, és utóbbi üzletember kriptovalutákhoz való pozitív hozzáállása következtében a kriptopiac is igen jól teljesített, a Bitcoin árfolyama először lépte át a 90 ezer dolláros határt.