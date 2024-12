Az 1990-es években robbant be a pszichológiába az érzelmi intelligencia, majd a különféle társadalomkutatásokban, így a gazdasági és menedzsmentet érintő kérdésekben is egyre fontosabb tényezővé vált. Az érzelmi intelligencia azt a képességet takarja, hogy felismerjük, megéljük, megértjük és kezeljük az érzelmeket, elsősorban a sajátjainkat, ezek ismeretében pedig másokét is. Kulcsfontosságú az érzelmi intelligencia mind a magánéletben, mind a munkahelyen, mivel az ember nemcsak társas, hanem érző lény is. Az életminőségünket az önmagunkkal és másokkal való kapcsolataink határozzák meg, a kapcsolatok alapját pedig az érzelmek táplálják. A magas érzelmi intelligenciával rendelkező emberek (akár munkavállalók, akár vezetők) nagyobb valószínűséggel maradnak nyugodtak nyomás alatt, hatékonyan oldják meg a konfliktusokat, és empátiával reagálnak a munkatársakra, vezetőkre, beosztottakra és ügyfelekre. Ez pedig meghatározhatja a vállalat hatékonyságát és sikerességét is a versenyben.