Megéri-e hőszivattyút beszerelni? – Utánajártunk

Hőszivattyúk Magyarországon

Magyarországon már a 2000-es években is jelen voltak hőszivattyúkat forgalmazó cégek, azonban ebben az időszakban elenyésző mértékű volt a kereslet erre a technológiára. Az Energiaklub 2008-as felmérése a 2000 és 2007 közti időszakra körülbelül 1200 darabra teszi az összesen eladott hőszivattyúk számát, amely a magyarországi körülbelül négymillió lakáshoz viszonyítva csekély mennyiséget jelentett. A 2007 és 2014 közti időszakra nem érhetők el megbízható adatok, ami viszont jól látható, az a 2010-es évek második felétől kezdődő megnövekedett érdeklődés. 2019-ről 2020-ra volt az elmúlt évek legnagyobb ugrása, 40 százalékkal nőtt az itthon beszerelt hőszivattyúk száma. Szintén jelentős, 32 százalékos növekedés volt elkönyvelhető 2022 és 2023 között.

A 2020-as és a 2021-es évben az eladások túlnyomó részét a levegő-víz hőszivattyúk tették ki. Ezek azon típusú berendezések, amik a lakóépületeket radiátorokon, vagy a falban, padlóban vezetett csöveken keresztül klimatizálják. Érdekesség, hogy 2022-ben és 2023-ban a vezető szerepet a levegő-levegő hőszivattyúk szerezték meg, tehát gyakorlatilag a hűtésre és fűtésre alkalmas légkondicionálók. Támogatási programok az utóbbi típusú berendezésekre az elmúlt években nem voltak elérhetőek.

Piaci környezet

A hőszivattyúk megtérülésének vizsgálatakor az egyik legfontosabb tényező az elektromos áram és a földgáz árának aránya. Ennek kiszámításához 1 kWh elektromos áram árát elosztjuk 1 kWh-nyi, földgázból vett fűtési energia árával. Az utóbbi kiszámolása a földgáz árának, és a gázkazánok átlagosan 15 százalékos hőtermelési veszteségének figyelembevételével történik.

Az EHPA (European Heat Pump Association) 2024-es „European Heat Pump Market and Statistics Report 2024” kutatása alapján Magyarországon ez az arány 2,9 értékkel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy 1 kWh elektromos áram ára 2,9-szerese 1 kWh, földgázból vett fűtési energia árának, mindkét energiahordozóból az átlagfogyasztás alatti fogyasztásra vonatkozó árakat vizsgálva. Az átlagfogyasztás feletti fogyasztás esetében az arány 0,75 – tehát az elektromos áram ebben az esetben olcsóbb, mint a földgázalapú fűtés.

Ezen számítások alapján kijelenthetnénk,

kérdéses hogy a hőszivattyús fűtés megtérül-e. Ugyanakkor a hőszivattyúk energiatakarékossága abban rejlik, hogy a fűtéshez szükséges hőt nem létrehozzák, csupán áthelyezik kültérről beltérre.

Ehhez jóval kevesebb energiára van szükség, mint a közvetlen elektromos, fűtőszálas fűtéshez (például elektromos fűtőtestek), amely használata a gázfűtés árának közel háromszorosát tehetné ki, mint ahogyan a fentebb levezetett arányból látható.

A szám, amelyet érdemes figyelembe venni, az SPF (Seasonal Performance Factor), magyarul a szezonális teljesítményfaktor. Másik közkeletű elnevezése a SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). Ez azt mutatja meg, 1 kWh elektromos áram felhasználásával mennyi kWh fűtőteljesítményt képes leadni egy hőszivattyú egy évben átlagosan, figyelembe véve a kültéri hőmérséklet változása miatti hatékonyságváltozásokat. Ez az érték átlagosan 3 körül mozog a modern rendszereknél, a magasabb érték a jobb érték.

A korábbi számolásra visszavezetve ezt, látható, hogy átlagosan 0,33 kWh elektromos áram felhasználásával állít elő a hőszivattyú 1 kWh fűtőteljesítményt. Így az áram/földgáz árarány 0,957-re csökken, tehát 4,3 százalékkal kisebb költséggel jár 1 kWh fűtőteljesítmény előállítása árammal, mint gázzal. A „H” tarifa segítségével nagyobb előnye lesz a hőszivattyúknak, ez a tarifa kedvezményesen biztosítja a hőszivattyúknak az áramot. A normál tarifa a rezsivédelmi határig ~37 Ft/kWh-os összeget tesz ki, a „H” tarifa ezzel szemben jelentősen olcsóbb, ~23 Ft/kWh árat jelent. Ugyanakkor a „H” tarifa csak a fűtési szezonban, tehát az adott év október 15-e, és a rákövetkező év április 15-e között vehető igénybe. Ez a teljes évre vetítve, figyelembe véve, hogy a szezonon kívül a normál tarifa fizetendő, 30 Ft/kWh árat ad ki.

Ezzel a kompozit (szezonban H tarifa, azon kívül normál tarifa) áramárral számolva 1 kWh elektromos fűtőteljesítmény ára 10 Ft/kWh, hiszen 1 kWh fűtőteljesítményhez a hőszivattyúk esetén 0,33 kWh elektromos áramra van szükség. A gázfűtés ára, figyelembe véve a gázkazánok átlagos 85 százalékos hatásfokát, 12,1 Ft/kWh, amennyiben a rezsivédett határon belül maradunk. Mint a lenti ábrán is látható, az átlagfogyasztás alatt maradva, normál tarifával hasonló költsége van a gázfűtésnek és a hőszivattyús fűtésnek, ugyanakkor ezt meghaladva élesen elválnak egymástól a különböző fűtési módok költségei. A „H” tarifa használata pedig a rezsivédett áram- és gázárhoz viszonyítva is versenyképes, ~20 százalékos megtakarítást jelent.

A hőszivattyú kiválasztása

Ebben az elemzésben az 1990 előtt épült magyarországi családi házakra fókuszálunk, tekintve, hogy az épületek fűtési energiafelhasználásának körében a teljes energiafelhasználás közel feléért ezek a házak felelnek. Az alábbi ábrán látható az energiafelhasználás pontos megoszlása. Fontos megemlíteni, hogy ez nem a háztartások megoszlását mutatja, hanem a felhasznált energia mennyiségét, ezen családi házak aránya a lakásállományban nem ilyen mértékben kiugró.

Ez állhat annak a döntésnek a hátterében is, hogy a jelenleg, 2024 őszén futó otthonfelújítási program keretében is aktuálisan az 1990. december 31-e előtt épült, vezetékes gázcsatlakozással rendelkező házakra érhető el a kamatmentes hitel. Jelenleg a társadalmi egyeztetés szakaszában van az a tervezet, miszerint a 2007. január 1-e előtt épült házakra is kiterjesztésre kerülne a jogosult épületek köre, hiszen ezek körében is elérhető energiamegtakarítás.

Ez az 1990 előtt épült 1,8 millió családi ház a KSH népszámlálási adatai alapján a hazai épületállomány 69 százalékát, illetve a hazai lakásállomány 44 százalékát teszi ki, így jelentős mértékű energiamegtakarítás érhető el ezeknek a házaknak az energetikai felújításával.

Többféle megoldás is elérhető a piacon, ha hőszivattyús rendszerben gondolkozunk. A legfontosabb kettő a levegő-víz, és a levegő-levegő hőszivattyúk. Mindegyikük különböző módon adja le fűtőteljesítményét. A levegő-víz berendezések radiátorokban, vagy a falakban/padlóban vezetett csövekben keringő meleg vízen át képesek a szobákat felfűteni. A levegő-levegő hőszivattyúk gyakorlatilag a megszokott légkondicionálókhoz hasonló módon működve, meleg levegő befúvásával fűtik a szobákat.

Ezen kettő közül a leghatékonyabb és legjobb ár-érték arányú választást a levegő-víz hőszivattyúk jelentik. A különböző rendszerek összehasonlításakor COP (Coefficient of Performance) értékük az egyik legfontosabb változó, amelyet figyelembe kell venni. Ez azt mutatja meg, 1 kWh elektromos áram felhasználásával mennyi kWh fűtőteljesítményt képes leadni egy hőszivattyú, a magasabb a jobb érték.

A levegő-víz hőszivattyúk esetében ez a változó átlagosan 3-4 közötti értéket vesz fel, míg a levegő-levegő alapú rendszereknél 2-3 között mozog ez az érték. Így a legjobb megoldás a levegő-víz hőszivattyúk beszerelése, ahogyan azt egy, az MNB és a BME együttműködésében készült tanulmány is mutatja.

Csökkenő üzemeltetési költségek

A további számításokhoz példaként egy 1980-1989 közti építésű, 120 négyzetméter alapterületű, egyszintes, központi gázfűtéssel, radiátorokkal rendelkező, az úgynevezett háztartási meleg vizet (HMV) elektromos bojler segítségével előállító családi házat fogunk alkalmazni, amelyben egy négytagú család lakik. Ez a lakástípus az egyik legjelentősebb energiamegtakarítási potenciállal rendelkezik. A meglehetősen heterogén családiház-állomány 10 százalékát teszi ki Magyarországon, amely az egyik legnagyobb csoportot jelenti. Az ilyen típusú házak 60 százalékában cserére szoruló gázkazánok találhatóak, így érdemes a fűtési rendszer modernizációjának megfontolása.

Egy ilyen ház évente négyzetméterenként átlagosan 207 kWh-nyi, földgázból nyert fűtési energiát igényel, amennyiben 20 °C-ra kerül felfűtésre. Emellett a HMV éves elektromosáram-szükséglete, a számítás egyszerűségének kedvéért négyzetméterre lebontva, 68 kWh/m²/év. Amennyiben a gázkazánt hőszivattyúra cseréljük, 87 kWh/négyzetméter/év-nyi elektromos áramra lesz szükségünk a fűtéshez. Emellett megmarad a HMV energiaigénye, így összesen 155 kWh/négyzetméter/év lesz a fűtésre és a HMV előállítására felhasznált villamosenergia mennyisége, a földgázra pedig nem lesz szükség. Ez egy 25 százalékos csökkenést jelent a szükséges energia mennyiségében. A költségeket nézve: a kiindulási helyzetben 760 400 forint az éves gázköltség, a három gyermektől járó nagycsaládos kedvezmény nélkül, és 488 400 forint a HMV-előállításhoz szükséges áram évente, normál tarifával. Így a fűtés + HMV teljes éves költsége 1 248 800 forint.

Amennyiben hőszivattyúra állunk át, az éves áramszámla normál tarifával, beleértve a HMV költségét is, 1 220 300 forint lesz, a fűtésre pedig nem szükséges gázt használnunk. Ha „H” tarifát használunk a hőszivattyúhoz, annak áramigénye évi 341 500 forintból kielégíthető, emellett a HMV előállítása normál áramtarifával 486 500 forint, így összesen 828 000 forint ezeknek az éves áramköltsége, mint az alábbi ábrán is látható. „H” tarifa igénylése mellett tehát a hőszivattyú alkalmazása évente 34 százalékos spórolást jelent a földgázzal való fűtés helyett.

Beszerelési költségek

A fent részletezett mintaház fűtési igényeinek ellátására alkalmas hőszivattyúk beszereléssel, gépészettel együtt nagyságrendileg 4,8 millió forintba kerülnek.

Az energetikai korszerűsítések témájában indított támogatási pályázatok jellemzően megkövetelik a hőszigetelés fejlesztését is, ilyen a jelenleg futó Otthonfelújítási Program is. Az egyik legegyszerűbben telepíthető hőszigetelés a padlásfödém hőszigetelése, ez a példában szereplő ház esetében 820 000 forint körüli összeget tesz ki, és 25 százalékkal tovább csökkenti a fűtési energiaigényt. Így a fűtés évi rezsiköltsége tovább esik. A kiinduló állapothoz képest a hőszigetelés és a hőszivattyú beszerelésének hatására 506 100 forinttal lesz évente kevesebb a rezsiköltség, amely 41 százalékos csökkenést jelent.

A jelenleg futó Program keretében 7 millió Ft az ilyen, és hasonló felújításokra elszámolható összköltség. Ez 14,3 százalék önerőből (maximum 1 millió forint), és járástól függően, átlagosan 50 százalék vissza nem térítendő támogatásból (átlagosan maximum 3 millió forint), és 50 százalék kamatmentes kölcsönből (szintén átlagosan maximum 3 millió forint) áll.

A hőszivattyú és a szigetelés költsége kiegészülnek az energetikai tanúsítványok, számítások költségével, és a tervezői költségekkel is, amelyek nagyságrendileg 220 000 forint összegűek. Mindezek elszámolhatóak a pályázat keretében, összesen 5 840 000 forintot tesznek ki. Így a pályázat nyerteseként a 835 120 forint önerő mellett 2 502 440 forint vissza nem térítendő támogatásra, és 2 502 440 forint kamatmentes, maximum 12 éves futamidejű hitelre vagyunk jogosultak.

A pályázatban támogatott költségek mellett mindenképpen felmerül a „H” tarifa kiépítésének költsége is, amely körülbelül 350 000 forintot tesz ki. A hőszivattyú áramigényének fedezésére szükséges lehet a ház áramhálózati csatlakozásának kapacitásának bővítése („amperbővítés”) is, amennyiben korábban még nem történt meg ez. Ennek költsége jelen esetben 124 000 forint magasságában alakul.

Így a beruházás teljes költsége 6 314 000 forint,

amelyből 1 309 100 Ft saját forrásból finanszírozott, a költségek további megoszlása pedig a fent részletezett arány szerint alakul. A vissza nem térítendő támogatás összegével csökkentve a teljes költséget látható, hogy 3 811 560 forint az az összeg, amely vagy önerőből, vagy pedig hitelből származik. A költségek megoszlása az alábbi ábrán is látható.

A hőszivattyú és a szigetelés beépítése után a havi, fűtésből és melegvízkészítésből eredő rezsiköltség 42 200 forinttal csökken, a 12 éves futamidejű hitel havi törlesztőrészlete 17 400 forint, így továbbra is összességében havonta 24 800 forinttal kevesebbet kell fizetnünk, a hitel futamideje alatt is. A beruházás az aktuális áram- és gázárakkal számolva 12,5 év alatt visszahozza árát, az ilyen típusú levegő-víz hőszivattyúk élettartama átlagosan pedig 20 évet tesz ki. Mint látható, a beruházás különösen azok számára lehet előnyös, akik régebbi, szigetelés nélküli családi házban élnek, és jelentős energiamegtakarítást szeretnének elérni.

Társasházak és a hőszivattyú

A társasházi lakások esetében az eltérő építési korszakok és fűtési rendszerek miatt komplex tényezők határozzák meg a hőszivattyú alkalmazhatóságát. Állományuk meglehetősen heterogén, azonban az 1960-1979 között, paneltechnológiával épült társasházak jelentős részt tesznek ki, a magyarországi lakásállomány megközelítőleg 8 százalékát. 90 százalékuk távfűtéssel rendelkezik. A példaszámításhoz itt egy 60 négyzetméter alapterületű, 2,6 méter belmagasságú, három személy által lakott, felújítatlan panelházban található, a fűtési és a melegvízelőállítási igényeket távhő útján kielégítő lakást használunk.

Fontos megemlíteni, hogy a távhőszolgáltatás ára 2014. októbere óta változatlan, a rezsivédelem szabályainak módosítása ezt a kört nem érintette. Így ez egy jelentősen költséghatékonyabb fűtési módszert jelent, különösen a jelenlegi, megváltozott árkörnyezetben.

Egy ilyen lakás évente 104 kWh/négyzetméter fűtési energiaszükséglettel rendelkezik (20 °C-ra felfűtést feltételezve), továbbá a HMV (háztartási meleg víz) energiaigénye, szintén négyzetméterre lebontva az összehasonlíthatóság kedvéért, 45 kWh/négyzetméter/év. A példalakásban feltételezzük, hogy a radiátorokra költségmegosztók kerültek felszerelésre, amelyek segítségével pontosabb kép kapható arról, mennyi hőenergiát fogyasztott el az adott lakás, tehát csak saját fogyasztásukért fizetnek lakói.

A felhasznált hőenergia után fizetendő összeg így évente 108 700 forintot tesz ki. Ezen felül fizetendő még az alapdíj, ez a fűtés után 59 030 forint, a HMV után 4520 forint. A teljes éves távhőszámla tehát 172 250 forint lesz példánkban.

Amennyiben hőszivattyúra váltanánk a fűtési igények kielégítésre, a fajlagos villamosenergia-felhasználás több, mint felével, 42 kWh/négyzetméter/évre csökkenne. Ugyanakkor a megnövekedett áramigény miatt megnőnének a költségek, és ebben az esetben, panelházban a „H” tarifa használata sem lehetséges.

A fűtésre felhasznált árammennyiség önmagában vizsgálva a rezsivédelmi határ alatt marad, így ez évente, alapdíjjal együtt 93 400 forintot tenne ki. A példában a melegvíz előállítását továbbra is a távhő biztosítja, ez önmagában vizsgálva, alapdíjjal együtt 37 470 forint évente. Mindazonáltal a távhő fűtési alapdíja akkor is fizetendő, amennyiben nem használjuk azt fűtésre a lakásban, amely a költségeket 59 030 forinttal megemeli. Ebben a példában tehát a hőszivattyús fűtés + távhő útján érkező HMV teljes éves költsége 189 900 forint lenne. Így pénzügyileg a beruházás megtérülése nem reális, hiszen a beruházás hatására évente 17 650 forinttal megemelkednek a költségek, mint az alábbi ábrán is látható.

Összefoglalás

A hőszivattyúk telepítési üteme Magyarországon az elmúlt években jelentősen növekedett, különösen a földgázárak emelkedésével kapott szerepet ez a technológia. Mint látható, a pályázati lehetőségek helyzethez illeszkedő kihasználásával, a hőszivattyú beszerelésével és az olyan költségmegtakarítási megoldásokkal, mint a „H” tarifa használatával jelentős spórolás érhető el a rezsiköltségeken. Különösen igaz ez az elemzésben példaként bemutatott, régebben épült családi házakra, így a 12 év alatt megtérülő beruházás, alkalmas élethelyzetben, mindenképpen megfontolandó.

Mindeközben a hazai lakásállomány szintén jelentős részét kitevő, távfűtéssel rendelkező panelházaknál kiemelt előnyt jelent, hogy a távhődíjak a rezsivédelem szabályainak 2022-es módosítása keretében sem emelkedtek, így jelenleg ezek fűtése az egyik legkisebb költséggel jár minden lakástípus közül. Ebben az esetben pénzügyileg nem jelent előnyt a hőszivattyú beszerelése.

A hőszivattyú beépítésének megtérülését befolyásolhatná az áramár változása. Ugyanakkor a „H” tarifa keretében az ár az elmúlt öt évben változatlan szinten állt, sőt 2010, a tarifa bevezetésének éve óta kis mértékben még csökkent is. Ez arra enged következtetni, hogy nem várható változás ezen a területen.